Une maison à 200 000 € et 100 000 € à la banque. Pour le même héritage, les droits vont de 0 € pour le conjoint à près de 160 000 € pour une nièce. Voici ce que coûtent le notaire, la banque et l’impôt.

Pour un même héritage de 300 000 €, les principaux frais et droits à payer peuvent osciller entre 4 500 € et plus de 164 000 € selon le lien de parenté avec le défunt. Frais de notaire, frais bancaires, droits de succession : combien faut-il prévoir lorsqu’on hérite d’un bien immobilier ?

Prenons le cas d’une succession comprenant une maison estimée à 200 000 € et 100 000 € d’épargne sur des comptes soumis au plafonnement des frais dans une même banque. Ce patrimoine appartenait en propre au défunt, qui ne laisse ni dette ni donation antérieure à prendre en compte. Nous supposons que l’absence de mobilier taxable est établie : à défaut de preuve contraire ou d’une autre méthode légale d’évaluation, le forfait mobilier de 5 % peut s’appliquer.

Pour ce même patrimoine, comparons quatre situations de transmission en pleine propriété : un conjoint survivant, un enfant unique, deux enfants à parts égales et une nièce. Dans chacune, les héritiers désignés recueillent la totalité des biens et ne bénéficient d’aucun abattement particulier. À frais de notaire et de banque identiques, c’est l’impôt qui fait varier la facture.

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Notaire et banque : près de 4 500 € avant impôt

La présence d’une maison rend le recours au notaire obligatoire. Trois actes permettent notamment de régler la succession : l’acte de notoriété établit qui hérite, la déclaration de succession indique au fisc ce qui est transmis et l’attestation immobilière permet d’inscrire le changement de propriétaire au fichier immobilier. L’arrêté du 25 février 2026 a reconduit leurs barèmes jusqu’au 29 février 2028.

Frais de notaire et taxes pour une succession de 300 000 € Acte et taxes Total TTC Acte de notoriété 92,92 € Déclaration de succession 1 698,69 € Attestation immobilière 1 808,53 € Total 3 600,14 € Émoluments TTC : 3 250,14 € ; taxes : 350 €. Hors formalités et débours. Barèmes en vigueur en métropole.

Ce total inclut 350 € de taxes. Sur les 325 € liés à l’attestation immobilière, 125 € correspondent à la taxe fixe de publicité foncière et 200 € à la contribution de sécurité immobilière, soit 0,10 % de la valeur de la maison. Les 25 € restants correspondent au droit d’enregistrement de l’acte de notoriété. À ces montants s’ajoutent les formalités facturées par le notaire et les sommes qu’il peut avancer pour obtenir certaines pièces. Si les héritiers signent un acte de partage, celui-ci a son propre tarif et peut entraîner un droit de partage de 2,50 % sur l’actif net partagé.

Côté banque, les frais sont limités à 1 % des avoirs concernés, avec un plafond de 857 € en 2026. Dans notre exemple, 1 % de 100 000 € donnerait 1 000 € : c’est donc ce plafond qui s’applique. Si la banque facture le maximum autorisé, la facture s’élève à près de 4 500 € avant même de payer les éventuels droits de succession. Ce dispositif prolonge l’encadrement des frais bancaires de succession instauré en 2025.

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Droits de succession : de 0 € à près de 160 000 €

Reste l’impôt. Le fisc déduit d’abord 1 500 € au titre des frais funéraires, si bien qu’il reste 298 500 € à répartir avant les abattements personnels. Le conjoint survivant, lui, est exonéré de droits de succession. Un enfant bénéficie d’un abattement de 100 000 € sur sa part, puis le barème s’applique par tranches. L’enfant unique est ainsi imposé sur 198 500 €, tandis qu’avec deux enfants à parts égales, chacun est imposé sur 49 250 €, soit 8 044 € de droits par enfant.

La facture grimpe considérablement lorsqu’une nièce hérite seule en son nom propre, par exemple par testament. Son abattement se limite à 7 967 € et les 290 533 € restants sont taxés à 55 %. Le calcul peut toutefois être différent si elle hérite par représentation de son parent, frère ou sœur du défunt.

Combien coûte la succession selon l’héritier ? Héritier(s) Droits Total estimé Conjoint seul 0 € 4 457 € Enfant unique 37 894 € 42 351 € Deux enfants 16 088 € 20 545 € Nièce seule 159 793 € 164 250 € Montants arrondis pour l’ensemble de la succession. Total : droits + 3 600 € d’actes et taxes + 857 € de frais bancaires. Hors autres frais éventuels.

Ces chiffres donnent un ordre de grandeur de la facture, mais ils ne couvrent pas tous les frais possibles. Dans le cas d’un legs, d’autres actes liés au testament peuvent s’ajouter. Les formalités, débours et éventuels actes supplémentaires restent à chiffrer selon le dossier. À l’inverse, un tarif bancaire inférieur au plafond réduit d’autant la dépense.

Faut-il vendre la maison pour payer les droits ?

Pour un décès en France métropolitaine, les héritiers ont en principe six mois pour déposer la déclaration et payer les droits. La mise en vente d’une maison ne prolonge pas ce délai. Dans notre exemple, les 100 000 € d’épargne suffisent à couvrir les frais et droits calculés pour un ou deux enfants. Pour la nièce, en revanche, il manque près de 60 000 € rien que pour l’impôt, même si elle y consacre toute l’épargne héritée. D’où l’intérêt d’anticiper les délais de paiement des droits de succession.

Une solution existe lorsque le patrimoine est essentiellement immobilier. Ici, la maison représente les deux tiers de la succession. Lorsque les biens non liquides constituent au moins la moitié de l’actif successoral, l’héritier peut demander au fisc un paiement fractionné jusqu’à trois ans. La demande doit être déposée avec la déclaration de succession et suppose l’accord de l’administration, des garanties et des intérêts de 2 % pour les demandes formulées en 2026. Le paiement différé concerne d’autres situations précises, notamment certains biens reçus en nue-propriété.

Si la vente de la maison familiale reste nécessaire, attention aussi à sa fiscalité : une revente à un prix supérieur à la valeur retenue lors de la succession peut entraîner un impôt sur la plus-value immobilière.

Source : Code de commerce, arrêté du 25 février 2026, impots.gouv.fr, Banque de France (24 juin 2026).

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