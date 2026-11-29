Immobilier : Les villes moyennes résistent mieux à la crise
La crise immobilière n’a pas frappé toutes les villes de la même manière. Entre 2018 et 2025, les ventes ont reculé de 13,8 % en France, contre seulement 1 % dans les villes du programme Action cœur de ville. Les chiffres des Notaires de France.
- Entre 2018 et 2025, les ventes immobilières ont reculé de seulement 1 % dans les villes du programme Action cœur de ville, contre 13,8 % à l’échelle nationale.
- En 2025, dans les villes moyennes étudiées par les notaires, le prix médian d’une maison ancienne atteint 174 000 euros et celui d’un appartement ancien 1 941 euros le mètre carré.
- Dans les villes du programme Action cœur de ville, les ventes de terrains à bâtir ont chuté de 38 % entre 2022 et 2025.
Des maisons anciennes à 174 000 euros et des appartements anciens à moins de 2 000 euros le mètre carré : les ventes immobilières ont mieux résisté dans les villes moyennes étudiées que dans l’ensemble de la France. C’est ce que révèle la 7e édition du baromètre immobilier des Notaires de France et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), consacré à 244 communes du programme Action cœur de ville, hors Mayotte.
Des ventes qui résistent et des appartements à moins de 2 000 euros le mètre carré
Entre 2018 et 2025, le nombre de transactions immobilières a reculé de 13,8 % à l’échelle nationale. Dans les communes étudiées, le recul s’est limité à 1 %. En 2025, ces communes ont enregistré 113 308 transactions. Elles représentent 11 % de la population française, mais concentrent 12 % des ventes immobilières.
Du côté des prix, les maisons anciennes se négocient à un prix médian de 174 000 euros en 2025, contre 176 500 euros en 2022. Celui des appartements anciens atteint 1 941 euros le mètre carré. Le prix médian signifie que la moitié des biens se vendent moins cher et l’autre moitié plus cher. À ce niveau de prix, un appartement de 60 m² représente un budget indicatif d’environ 116 500 euros, hors frais d’acquisition. Ce montant varie toutefois selon les communes. Dans le neuf, le prix médian des appartements est passé de 4 032 euros le mètre carré en 2023 à 4 157 euros en 2025.
Les acheteurs locaux regagnent du terrain
Après plusieurs années de progression de la part des acheteurs extérieurs aux territoires étudiés, la tendance s’inverse en 2025. Ce recul concerne les logements anciens comme neufs. Les acquéreurs venus d’ailleurs continuent néanmoins de jouer un rôle important sur ces marchés. Autre enseignement du baromètre : les jeunes de moins de 30 ans sont légèrement surreprésentés par rapport à la moyenne nationale. Ils se tournent notamment vers les appartements anciens et neufs.
Des logements moins énergivores, moins de terrains vendus
Les logements vendus dans les villes Action cœur de ville affichent de meilleures performances énergétiques. La part des ventes de logements classés E et F au diagnostic de performance énergétique (DPE) recule, tandis que celle des logements classés C progresse. Cette évolution concerne les biens vendus, et non nécessairement l’ensemble du parc immobilier.
Le marché des terrains à bâtir, étudié pour la première fois dans cette édition du baromètre, est en revanche à la peine : les ventes sont passées de 3 796 en 2022 à 2 340 en 2025, soit une baisse d’environ 38 %.
Lancé en 2018, le programme Action cœur de ville accompagne la revitalisation des centres-villes, notamment à travers la rénovation de logements, le développement des commerces et l’amélioration des espaces publics. Ces résultats portent sur l’ensemble des communes étudiées : les situations peuvent varier d’une ville à l’autre.
Votre commune fait-elle partie du programme Action cœur de ville ? Retrouvez la liste officielle des communes bénéficiaires. Le baromètre des notaires exclut Mayotte.