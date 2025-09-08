Immobilier Malakoff : Une copropriété passe à la géothermie et installe des bornes de recharge électrique

À Malakoff, une copropriété de 67 lots adopte la géothermie pour chauffer ses logements et installe des bornes de recharge électrique, le tout sans surcoût pour les copropriétaires. Résultat : jusqu’à 20 % d’économies sur les charges de chauffage et un immeuble engagé dans la transition énergétique.

À Malakoff, la copropriété ART EN VILLE HABITATIONS, gérée par le syndic Matera, s’est engagée dans une démarche doublement innovante : passage à la géothermie pour chauffer ses logements et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Une initiative portée par un conseil syndical engagé, bien informé… et à l’écoute des opportunités locales.

Une copropriété choisit la géothermie

Dans cette copropriété de 67 lots, installer la géothermie est née d’un triple déclic :

L’opportunité locale, grâce à un projet mené par la ville de Malakoff en 2024 pour équiper ses logements privés et publics en géothermie ;

L’augmentation des factures énergétiques, malgré le bouclier tarifaire, qui a renforcé la volonté de maîtriser les coûts sur le long terme ;

L’efficacité du modèle du syndicat coopératif de la copropriété accompagnée par Matera, qui a permis une prise de décision rapide et sans hausse de budget.

C’est le conseil syndical, présidé par Thierry, également représentant du syndicat coopératif à l’époque, qui a entendu parler du dispositif proposé par la ville de Malakoff l’été dernier. Le principe : installer la géothermie gratuitement dans des copropriétés signataires pour chauffer 7 000 logements et des équipements publics d’ici à 2026.

Face à la hausse de la facture énergétique, le conseil syndical n’a pas hésité. Les autres copropriétaires, eux aussi, se sont laissés convaincre par l’intérêt de la démarche : “C’est Morgan, l’un des membres du conseil syndical qui a porté le sujet. Ensemble, nous avons rencontré des prestataires, suivi l’étude de faisabilité, organisé une réunion d’information, et fourni toute la documentation en amont de l’Assemblée Générale. Résultat : le projet a été voté sans réserve !”, explique Thierry, président du conseil syndical.

20 % d’économies sur les charges liées au chauffage

En plus d’être plus stable que le gaz ou l’électricité en termes d’évolution tarifaire, cette solution pourrait permettre jusqu’à 20 % d’économies sur les charges liées au chauffage, selon la ville de Malakoff. Cerise sur le gâteau : le coût de l’installation (estimé à 30 000€) a été entièrement pris en charge dans le cadre d’une convention signée par le syndicat coopératif avec la ville.

Des bornes de recharge pour véhicules électriques

L’autre chantier engagé : l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Là encore, la copropriété a pu bénéficier d’une subvention régionale provisoire.

Résultat : une installation gratuite pour cet immeuble de 67 lots. Le projet, qui a été lancé par le syndicat coopératif, est encore en cours : les travaux sont programmés courant du second semestre 2025.

Thierry étant amené à vendre son lot, l’immeuble a décidé de basculer sur l’offre de syndic professionnel de Matera, 100% déléguée lors de la dernière assemblée générale en juin 2025. C’est donc désormais Matera qui sera chargée d’accompagner le conseil syndical et l’ensemble de la copropriété dans le suivi et la mise en œuvre de ces projets d’envergure.

Mais la géothermie n’est qu’un début. Thierry et les autres copropriétaires sont pleinement mobilisés pour faire d’autres investissements énergétiques afin d’être plus autonomes et, à long-terme, de réduire leurs factures. D’autres projets sont d’ailleurs envisagés pour les années à venir, comme l’installation de panneaux solaires.

