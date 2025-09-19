Immobilier Montpellier : Le Groupe Giboire réalise sa première opération et donne la parole aux futurs habitants

Le Groupe Giboire dévoile « Inflorescences », une résidence située dans le quartier en pleine mutation de la ZAC Cité Créative, à Montpellier. Ce projet qui propose une démarche de co-construction avec les futurs habitants est son premier dans la région.

Avec « Inflorescences », le Groupe Giboire signe sa premier programme immobilier à Montpellier, marquant ainsi une nouvelle étape dans son développement en région Occitanie. Présent historiquement en Bretagne et dans le Grand Ouest – et en Île-de-France depuis plus de 10 ans –, le Groupe affirme ici sa volonté d’ancrer son savoir-faire dans des territoires dynamiques, en accompagnant les mutations urbaines par des projets responsables, accessibles et innovants.

« Cette première réalisation à Montpellier traduit une ambition claire : contribuer à un urbanisme de qualité, à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux contemporains », souligne Philippe Ranc, Directeur Régional « Arc Méditerranéen » du Groupe Giboire.

Implantée rue Raymond Campourcy, à deux pas de la Halle Tropisme et du parc Montcalm, « Inflorescences » comptera 45 logements, du T1 bis au T5, dont 32 en accession libre et 13 en Bail Réel Solidaire (BRS), offrant ainsi une solution concrète au défi de l’accession abordable à la propriété. Deux locaux d’activité en rez-de-chaussée viendront compléter le programme.

Habiter autrement : innovation, confort et engagement environnemental

Imaginée par l’Atelier d’Architecture Faustine Chaignaud (AAFC), la résidence, labellisée « Bâtiments Durables Occitanie » niveau Argent, s’appuie sur des procédés techniques réduisant fortement son empreinte carbone. Construite en béton bas carbone CO2 -30% pour les planchers, recourant à des matériaux issus du réemploi, disposant d’une isolation biosourcée et de peintures éco-labellisées, elle s’agrémente aussi de toitures végétalisées.

La réalisation de la résidence a été pensée autour d’une structure légère permettant ainsi de faire évoluer les espaces dans le temps.

« Inflorescences » se démarque par son approche résolument durable avec des logements traversants favorisant la ventilation naturelle, des brasseurs d’air dans tous les logements, des portes avec tierce ouvrant pour favoriser la ventilation diurne et nocturne.

Welcooom : l’outil de pré-commercialisation participative

La résidence mise sur la création de lien social avec un jardin commun en pleine terre, véritable îlot de fraîcheur doté de jeux pour enfants et d’un composteur collectif. Les espaces communs et privatifs bénéficient d’un mobilier issu du réemploi, fruit d’une démarche participative impliquant les futurs habitants.

Le programme immobilier « Inflorescences » propose une démarche innovante de co-construction avec les futurs habitants, via un outil de pré-commercialisation participatif développé par Les CityZens, Welcooom, permettant aux ménages en recherche active de logement d’exprimer leurs besoins et leurs attentes — typologies, espaces partagés, usages des rez-de-chaussée actifs ou encore mobilités — afin de contribuer directement à la conception de leur futur cadre de vie.

« Les données recueillies permettent d’affiner l’offre afin qu’elle corresponde au plus près à la demande réelle du territoire, tout en constituant une communauté de futurs habitants impliqués dès l’amont. Cette approche collaborative favorise non seulement l’accession abordable et la mixité, mais aussi l’émergence d’une résidence vivante et adaptée aux modes de vie contemporains. » précise Philippe Ranc, Directeur régional “Arc méditerranéen” du Groupe Giboire

