Garantie Visale : Ce qui change depuis le 6 janvier

Depuis le 6 janvier, les modalités de délivrance de la garantie Visale évoluent pour s’adapter aux réalités du marché locatif et pour mieux répondre aux besoins des salariés, des jeunes actifs et des travailleurs saisonniers.

Délivrée depuis 10 ans à l’initiative du groupe paritaire Action Logement et pilotée par l’APAGL, cette caution locative gratuite a permis à 1,9 million de ménages de se loger dans le parc privé. En 2025, ce sont 350 000 ménages qui ont ainsi bénéficié de la garantie Visale.

Des plafonds de loyers adaptés aux différents territoires

Pour faciliter l’accès au logement des salariés et des jeunes actifs ou en formation, Action Logement adapte les conditions d’octroi de la garantie Visale. Pour tenir compte des évolutions du marché locatif, les plafonds de loyers sont augmentés et sont à présent distingués selon trois types de localisation des logements.

« Visale est devenu un service essentiel pour les locataires comme pour l’ensemble des bailleurs du parc privé. Pour notre Groupe paritaire, ces évolutions qui entrent en vigueur vont permettre à Visale d’être encore plus performant, encore mieux adapté aux réalités du marché locatif et aux spécificités territoriales. Elles vont permettre aux salariés des entreprises de se loger au plus près des bassins d’emploi. C’est essentiel pour les salariés, c’est déterminant pour les entreprises qui peinent à recruter », précise Bruno Arcadipane président d’Action Logement Groupe.

Anciens plafonds (2025) Nouveaux plafonds de loyers et adaptation du zonage Visale 2026 Hors étudiants Étudiants Hors étudiants Étudiants Zone 1 : Île-de-France 1 500 € 800 € 1 940 € 1 000 € Zone 2 : villes et agglomérations de plus de 100 000 habitants, Corse, DROM 1 300 € 600 € 1 575 € 840 € Zone 3 : toutes les autres villes 1 365 € 680 €

Un plafond de ressources actualisé pour les salariés de plus de 30 ans

Visale bénéficie, sans conditions de ressources, à tous les jeunes de moins de 30 ans ou en mobilité professionnelle. Pour les salariés de plus de 30 ans et n’étant pas en situation de mobilité, le plafond de ressources est relevé à 1 710 euros (1 500 euros préalablement). Ce niveau de revenu permet aux 20 % de salariés les plus modestes d’être éligibles à la garantie.

Les conditions d’accès à Visale s’assouplissent pour les saisonniers

Les critères de loyers applicables aux saisonniers, éligibles à la garantie Visale depuis juin 2024, sont simplifiés pour bénéficier au plus grand nombre. L’objectif est d’accompagner 9 000 saisonniers sur la période 2026-2027.

Visale s’ouvre à la location intergénérationnelle

À titre expérimental, en partenariat avec des réseaux spécialisés, les actifs de moins de 30 ans et les alternants signant un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire avec un propriétaire de plus de 60 ans, pourront bénéficier de la garantie Visale.

A noter aussi …

L’extension de la garantie Visale aux baux glissants dans le cadre de l’intermédiation locative est confirmée. La durée de cautionnement portera sur la durée du bail initial, et au maximum pour 3 ans. À l’issue, si le locataire occupant le logement est toujours éligible, il pourra à nouveau bénéficier de la garantie Visale.

