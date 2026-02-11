Réseau immobilier : iad s’allie à Indy pour simplifier la gestion administrative de ses conseillers

iad noue un partenariat avec Indy pour équiper ses 15 000 conseillers d’un outil de gestion administrative et comptable. Objectif : simplifier la création d’entreprise, la fiscalité et anticiper la facturation électronique.

Le réseau iad annonce un partenariat stratégique avec Indy, solution de gestion administrative pour indépendants. L’objectif est clair : simplifier la comptabilité, la fiscalité et le suivi financier des 15 000 conseillers du réseau, dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant.

Alléger un frein majeur à l’entrée dans le métier de conseiller immobilier

Créer son activité, choisir un statut juridique, gérer ses déclarations et respecter des obligations fiscales de plus en plus nombreuses : pour de nombreux indépendants, la charge administrative reste un obstacle majeur. C’est particulièrement vrai pour les profils en reconversion professionnelle, souvent peu familiers de ces démarches.

« La gestion administrative et financière constitue un facteur de découragement silencieux. C’est un frein majeur à l’entrée et à l’efficacité des conseillers », explique Olivier Descamps, Directeur général d’iad France.

Face à cette réalité, le réseau a choisi de s’appuyer sur une solution déjà largement utilisée par les indépendants. Indy revendique plus de 200 000 utilisateurs en France, tous secteurs confondus.

Un parcours administratif simplifié, de la création au suivi quotidien

Le partenariat s’inscrit dans la continuité d’une première collaboration lancée en 2024 autour de webinaires dédiés à la création d’entreprise. À partir de 2026, l’accompagnement devient opérationnel et intégré au quotidien des conseillers.

Concrètement, les conseillers iad peuvent utiliser Indy pour créer leur entreprise, avec un accompagnement dans le choix du statut juridique et les démarches d’immatriculation, pouvant être entièrement déléguées.

Une fois l’activité lancée, l’outil permet de suivre les revenus et les charges grâce à un tableau de bord simplifié. La comptabilité est automatisée, sans saisie manuelle, et un compte professionnel est mis à disposition, avec virements illimités et carte Mastercard.

Anticiper la facturation électronique et les obligations fiscales

Au-delà du gain de temps, l’enjeu est aussi celui du respect des règles. Indy intègre un module de facturation électronique conforme à la réforme prévue au 1er septembre 2026, qui concernera l’ensemble des indépendants.

La solution permet également de gérer les principales obligations fiscales : sortie du régime de l’auto-entrepreneur, TVA ou déclarations fiscales annuelles. Ces démarches peuvent être réalisées en autonomie ou avec l’appui d’un expert-comptable.

« Avec cette solution complète, nous simplifions chaque étape pour permettre aux conseillers de se concentrer sur ce qui crée réellement de la valeur : le temps passé avec leurs clients et leurs partenaires », souligne Olivier Descamps.

Une offre intégrée au Pack Premium iad

Baptisée Playiad Easy Admin, l’offre repose sur l’intégration de la formule Indy Essentiel au Pack Premium iad. Elle comprend l’accompagnement à la création d’entreprise, le suivi de l’activité, le compte professionnel et le module de facturation électronique.

Les conseillers bénéficient également de deux mois offerts sur Indy Premium, donnant accès à des fonctionnalités fiscales avancées.

Pour Côme Fouques, CEO d’Indy, ce partenariat répond à une problématique très concrète :

« Les indépendants consacrent encore trop de temps à des démarches administratives complexes. Cette solution leur permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et de travailler plus sereinement, dans un outil unique adapté à l’évolution de leur activité ».

