Prix de l’immobilier Andernos-les-Bains : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Andernos-les-Bains : prix de vente, loyers et indicateurs clés au 1er février 2026.

Située sur la rive nord du Bassin d’Arcachon, dans le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine, Andernos-les-Bains s’impose comme l’une des communes les plus résidentielles et familiales du Bassin. Longtemps perçue comme une alternative plus accessible à Arcachon, elle a vu ses prix fortement progresser ces dernières années, portée par l’attrait du littoral et l’arrivée de nouveaux profils d’acquéreurs.

Vous êtes propriétaire à Andernos-les-Bains ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Andernos-les-Bains, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier haut de gamme, largement résidentiel

À Andernos-les-Bains, le prix moyen des appartements s’établit à 5 266 €/m², un niveau élevé qui traduit l’attractivité durable de la commune sur le Bassin.

Le marché est toutefois très largement dominé par les maisons, qui représentent 86 % du parc immobilier. Leur prix moyen atteint 5 482 €/m², confirmant l’orientation résidentielle et patrimoniale du marché. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 5 466 €/m², positionnant Andernos parmi les communes les plus valorisées de la rive nord.

Appartements : un ajustement marqué après la phase de hausse

Le marché des appartements connaît une phase de correction. Les prix reculent légèrement à court terme (–0,1 % sur un mois, –1,8 % sur trois mois). Sur un an, la baisse atteint –4,2 %.

À moyen terme, le repli se poursuit (–5,5 % sur trois ans), traduisant un ajustement après plusieurs années de hausse rapide. Sur cinq ans, en revanche, la progression reste positive (+4,3 %), confirmant un marché désormais stabilisé à un niveau élevé.

Maisons : une meilleure résistance dans un marché de rareté

Le marché des maisons apparaît plus résilient. À court terme, les prix reculent légèrement (–1,2 % sur un mois et –1,2 % sur trois mois). Sur un an, une légère hausse est observée (+1,0 %).À moyen terme, la correction est plus marquée (–14,7 % sur trois ans), avant une stabilisation sur cinq ans (+2,3 %). Ces évolutions illustrent un marché sensible aux arbitrages budgétaires, mais toujours soutenu par la rareté et l’usage résidentiel.

Des écarts de prix très liés à l’emplacement

À Andernos-les-Bains, l’emplacement reste déterminant. Les biens proches du bassin, du centre-ville et des commodités affichent des niveaux de prix sensiblement supérieurs à ceux des secteurs plus en retrait.

Les maisons familiales, très majoritaires, constituent le cœur du marché, tandis que les appartements attirent davantage une clientèle secondaire ou patrimoniale.

Des loyers élevés, mais des rendements limités

Le marché locatif andernosien affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 15,1 €/m², contre 16,8 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 16,6 €/m².

Ces niveaux restent sans commune mesure avec les prix d’acquisition, ce qui se traduit par des rendements locatifs modérés, caractéristiques des marchés résidentiels du littoral.

Combien coûte un T2 à Andernos-les-Bains ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 5 266 €/m² × 40 m² ≈ 210 640 €

: 5 266 €/m² × 40 m² ≈ 210 640 € Loyer mensuel estimatif : 15,1 €/m² × 40 m² ≈ 604 €

: 15,1 €/m² × 40 m² ≈ 604 € Rendement locatif brut : 3,4 % sur 12 mois.

Un rendement modéré, cohérent avec un marché avant tout patrimonial et résidentiel.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire fortement la dynamique du marché andernosien. Ces indicateurs, par nature stables, permettent de comprendre les niveaux de prix observés.

Les résidences secondaires représentent 30,4 % des logements, traduisant une attractivité touristique et résidentielle très élevée. La part de propriétaires occupants atteint 73 %, confirmant un marché largement dominé par la résidence principale et secondaire.

Le revenu médian, établi à 42 593 € (Insee 2023), est nettement supérieur à la moyenne nationale, soutenant la solvabilité et la stabilité du marché local.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Andernos-les-Bains reste une commune très recherchée du Bassin. Les opportunités existent, mais nécessitent réactivité et une bonne lecture des prix, notamment sur les appartements en phase de correction. Si vous vendez. Dans un marché plus sélectif, les biens bien situés et correctement positionnés continuent de se vendre, malgré un contexte de normalisation. Si vous investissez. Le marché est avant tout patrimonial. Les rendements sont limités en location longue durée, mais la valeur repose sur la rareté, l’usage et le long terme.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

