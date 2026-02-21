Prix de l’immobilier Pézenas : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Pézenas ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Hérault, en région Occitanie, Pézenas est une petite ville de caractère, réputée pour son centre historique, son attractivité culturelle et son cadre de vie. Entre Béziers et Montpellier, elle attire une population mixte : résidents permanents, retraités, acquéreurs de résidences secondaires et investisseurs à la recherche de biens de charme.

Vous êtes propriétaire à Pézenas ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Pézenas, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Newsletter MySweetimmo

Un marché immobilier de cœur de ville et de maisons

À Pézenas, le prix moyen des appartements s’établit à 2 236 €/m², un niveau encore accessible dans le paysage héraultais, qui soutient la demande locale et l’intérêt des investisseurs.

Le segment des maisons, très présent (49 % du parc), affiche un prix moyen de 3 118 €/m², traduisant l’attrait pour l’habitat individuel et les biens anciens de caractère. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 693 €/m², confirmant un positionnement intermédiaire entre littoral et arrière-pays.

Appartements : une dynamique modérément positive

Le marché des appartements apparaît globalement bien orienté. À court terme, les prix sont quasi stables (–0,1 % sur un mois), tandis que la tendance s’améliore sur trois mois (+1,8 %).

Sur un an, la hausse atteint +2,0 %, confirmant une progression régulière. À moyen et long terme, la dynamique reste positive, avec +3,3 % sur trois ans et +14,0 % sur cinq ans, illustrant un rattrapage progressif sur un marché longtemps resté en retrait.

À lire aussi Prix de l’immobilier Figeac : Les clés du marché en février 2026

Maisons : un ajustement après plusieurs années de hausse

Le marché des maisons montre davantage de contrastes. À court terme, les prix reculent (–1,0 % sur un mois, –3,1 % sur trois mois). Sur un an, la baisse se confirme (–3,5 %).

À moyen terme, le repli se poursuit (–4,2 % sur trois ans), avant une progression notable sur cinq ans (+12,7 %). Ces évolutions traduisent un ajustement après une période de hausse, dans un contexte de contraintes budgétaires plus fortes pour les ménages.

Des écarts de prix liés à la typologie et à l’état des biens

À Pézenas, les écarts de prix sont fortement liés à la qualité du bâti et à la localisation. Les appartements du centre historique et les maisons rénovées bénéficient d’une prime, tandis que les biens nécessitant des travaux se négocient plus difficilement.

La typologie du bien reste donc déterminante dans les stratégies d’achat et de vente.

Des loyers modérés et un rendement attractif

Le marché locatif piscénois affiche des loyers contenus. Les appartements se louent en moyenne 12,1 €/m², contre 12,0 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 12,1 €/m².Ces niveaux, rapportés à des prix d’achat encore modérés, permettent d’afficher des rendements locatifs intéressants, notamment sur les appartements.

Combien coûte un T2 à Pézenas ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 236 €/m² × 40 m² ≈ 89 440 €

: 2 236 €/m² × 40 m² ≈ 89 440 € Loyer mensuel estimatif : 12,1 €/m² × 40 m² ≈ 484 €

: 12,1 €/m² × 40 m² ≈ 484 € Rendement locatif brut : 6,5 % sur 12 mois.

Un rendement attractif, cohérent avec un marché équilibré et peu spéculatif.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché piscénois. Ces indicateurs, par nature stables, permettent de contextualiser les évolutions de prix.

Les résidences secondaires représentent 10,6 % des logements, traduisant une attractivité touristique réelle, sans pression excessive. La part de propriétaires occupants atteint 48 %, signalant un marché relativement équilibré entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 26 915 € (Insee 2023), reste modéré, ce qui explique la sensibilité du marché aux conditions de financement.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Pézenas offre encore de belles opportunités, notamment sur les appartements et les biens anciens à valoriser, dans un cadre de vie recherché. Si vous vendez. Dans un marché plus sélectif, la qualité du bien, son état et son positionnement prix sont déterminants pour réussir la transaction. Si vous investissez. Les rendements locatifs restent attractifs, en particulier sur les petites surfaces, à condition de cibler les secteurs les plus demandés.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements