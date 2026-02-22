Prix de l’immobilier Saint-Priest : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Saint-Priest ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située à l’Est de la métropole lyonnaise, Saint-Priest est une commune résidentielle et industrielle, bien connectée à Lyon par les transports en commun. Son marché immobilier se distingue par des prix plus accessibles que dans le cœur de la métropole, tout en bénéficiant d’une demande soutenue, notamment sur les appartements.

Vous êtes propriétaire à Saint-Priest ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier san-priod, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier métropolitain à prix accessibles

À Saint-Priest, le prix moyen des appartements s’établit à 3 848 €/m², un niveau supérieur à celui observé à Bron, mais toujours inférieur à Lyon intra-muros.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 3 592 €/m², traduisant une relative accessibilité de l’habitat individuel par rapport à d’autres communes de la métropole. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 3 778 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire de Saint-Priest.

Appartements : une hausse soutenue sur un an

Le marché des appartements affiche une dynamique favorable. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,3 % sur un mois), avant un léger recul sur trois mois (–0,7 %).

Sur un an, la hausse atteint +6,8 %, l’une des progressions les plus marquées parmi les communes de l’Est lyonnais. À moyen terme, la tendance reste positive (+0,7 % sur trois ans), et s’accélère sur cinq ans (+12,2 %).

Maisons : une progression récente, mais des ajustements à moyen terme

Le segment des maisons affiche une trajectoire contrastée. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,2 % sur un mois), avant de reculer sur trois mois (–2,8 %).

Sur un an, la hausse atteint +3,2 %, confirmant une demande soutenue pour l’habitat individuel. À moyen terme, la correction apparaît (–9,2 % sur trois ans), avant une quasi-stabilité sur cinq ans (+0,7 %).

Des écarts de prix selon les quartiers

À Saint-Priest, les écarts de prix restent sensibles selon les secteurs, en lien avec la proximité des transports, des zones d’emploi et des équipements. Les quartiers bien desservis et proches des axes structurants conservent une meilleure tenue des valeurs.

La demande reste particulièrement soutenue sur les appartements récents et bien classés sur le plan énergétique.

Des loyers soutenus et des rendements attractifs

Le marché locatif san-priod affiche des loyers soutenus. Les appartements se louent en moyenne 14,8 €/m², contre 15,5 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 15,0 €/m².

Rapportés à des prix d’achat encore contenus, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs attractifs, en particulier sur les appartements.

Combien coûte un T2 à Saint-Priest ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 3 848 €/m² × 40 m² ≈ 153 920 €

: 3 848 €/m² × 40 m² ≈ 153 920 € Loyer mensuel estimatif : 14,8 €/m² × 40 m² ≈ 592 €

: 14,8 €/m² × 40 m² ≈ 592 € Rendement locatif brut : 4,6 % sur 12 mois.

Un rendement attractif, cohérent avec le positionnement de Saint-Priest dans la métropole.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les équilibres locaux. Les résidences secondaires représentent 1,6 % des logements, confirmant un marché très résidentiel. Le taux de logements vacants s’établit à 7,1 %, un niveau modéré.

La part de propriétaires occupants atteint 52 %, traduisant une stabilité résidentielle plus marquée que dans d’autres communes de l’Est lyonnais.

Le revenu médian, établi à 30 987 € (Insee 2023), reste inférieur à celui de Lyon, ce qui explique des niveaux de prix plus accessibles.

Les délais de vente moyens ne sont pas communiqués à date pour cette commune, mais les autres indicateurs suggèrent un marché relativement fluide.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

