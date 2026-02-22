Prix de l’immobilier La Baule-Escoublac : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à La Baule-Escoulblac? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située sur la côte atlantique, dans le département de la Loire-Atlantique, La Baule-Escoublac figure parmi les stations balnéaires les plus prestigieuses de France. Réputée pour sa baie et son cadre de vie, elle attire une clientèle aisée, majoritairement composée de résidents secondaires et d’acquéreurs patrimoniaux.

MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier baulois, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier balnéaire à prix très élevés

À La Baule-Escoublac, le prix moyen des appartements s’établit à 6 856 €/m², un niveau très élevé, qui place la commune parmi les marchés les plus chers de la façade atlantique.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 6 378 €/m², traduisant une prime toujours forte pour l’habitat individuel, même si les écarts restent contenus avec le collectif. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 6 666 €/m², confirmant le positionnement haut de gamme du marché baulois.

Appartements : une dynamique positive sur un an

Le marché des appartements montre une évolution favorable. À court terme, les prix progressent (+0,9 % sur un mois, +2,1 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +1,6 %, traduisant une bonne résistance du segment, malgré un léger repli à moyen terme (–2,9 % sur trois ans). Sur cinq ans, la progression reste solide (+14,9 %), illustrant l’attractivité durable du marché.

Maisons : une progression plus marquée

Le segment des maisons affiche une dynamique encore plus favorable. À court terme, les prix sont quasi stables (–0,1 % sur un mois), mais progressent sur trois mois (+3,2 %).

Sur un an, la hausse atteint +5,3 %, avant un léger ajustement à moyen terme (–2,9 % sur trois ans). Sur cinq ans, la progression demeure nette (+14,5 %), portée par la rareté des biens et la demande patrimoniale.

Une structure de parc très orientée résidences secondaires

La structure du parc immobilier joue un rôle clé dans la dynamique locale.

Les résidences secondaires représentent 57,4 % des logements, traduisant la vocation touristique et patrimoniale très marquée de La Baule-Escoublac. La part de propriétaires occupants atteint 70 %, tandis que le taux de logements vacants reste limité (4,1 %), contribuant à la tension sur l’offre.

Des loyers élevés, des rendements limités

Le marché locatif baulois affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 15,0 €/m², contre 16,0 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 15,4 €/m².

Rapportés à des prix d’achat très élevés, ces niveaux se traduisent par des rendements locatifs faibles, typiques des marchés balnéaires patrimoniaux.

Combien coûte un T2 à La Baule-Escoublac ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 6 856 €/m² × 40 m² ≈ 274 240 €

: 6 856 €/m² × 40 m² ≈ 274 240 € Loyer mensuel estimatif : 15,0 €/m² × 40 m² ≈ 600 €

: 15,0 €/m² × 40 m² ≈ 600 € Rendement locatif brut : 2,6 % sur 12 mois.

Un rendement cohérent avec un marché avant tout orienté vers la détention patrimoniale et la valorisation à long terme.

Structure du parc et contexte socio-économique

Le revenu médian, établi à 45 222 € (Insee 2023), est très supérieur à la moyenne nationale, cohérent avec le profil socio-économique des ménages résidents. La combinaison d’un haut niveau de revenus, d’une forte proportion de résidences secondaires et d’une offre contrainte confère au marché baulois une résilience notable, malgré les phases de correction observées ailleurs.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

