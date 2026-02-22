Prix de l’immobilier Soorts-Hossegor : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Soorts-Hossegor avec les prix de vente, les loyers et les indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine, Soorts-Hossegor est l’un des marchés immobiliers les plus emblématiques et les plus chers de la côte sud-ouest. Station balnéaire internationale, réputée pour son cadre naturel, ses plages et son image haut de gamme, la commune attire une clientèle aisée, majoritairement composée de résidents secondaires et d’acquéreurs patrimoniaux.

Vous êtes propriétaire à Soorts-Hossegor ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier hossegorien, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Newsletter MySweetimmo

Un marché immobilier d’exception, parmi les plus chers des Landes

À Soorts-Hossegor, le prix moyen des appartements atteint 7 362 €/m², un niveau très élevé, qui place la commune bien au-dessus des autres marchés littoraux landais.

Le segment des maisons affiche des prix encore plus spectaculaires, avec une moyenne de 11 767 €/m², reflet de la rareté foncière et de la forte attractivité des biens individuels. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 10 264 €/m², confirmant le positionnement ultra-premium du marché.

Appartements : une consolidation après une forte hausse

Le marché des appartements montre une stabilisation à court terme (+0,5 % sur un mois), mais reste orienté à la baisse sur des horizons plus longs.

Sur un an, les prix reculent de –2,0 %, avant une correction plus marquée à moyen terme (–9,1 % sur trois ans). Sur cinq ans, la hausse demeure très significative (+20,5 %), témoignant de la forte valorisation passée du marché hossegorien.

À lire aussi Prix de l’immobilier Arles : Les clés du marché en février 2026

Maisons : un marché patrimonial très sélectif

Le marché des maisons suit une logique patrimoniale très affirmée. À court terme, les prix sont stables (0,0 % sur un mois), mais reculent sur trois mois (–3,1 %).

Sur un an, la baisse atteint –2,4 %, avant une évolution plus contrastée à moyen et long terme (–7,5 % sur trois ans, +10,5 % sur cinq ans). Ces trajectoires traduisent un marché où la valeur repose avant tout sur la rareté et l’emplacement.

Une offre structurellement rare

La structure du parc immobilier explique en grande partie la tension persistante sur les prix.

Les résidences secondaires représentent 65,4 % des logements, traduisant une vocation quasi exclusivement touristique et patrimoniale. La part de propriétaires occupants atteint 76 %, tandis que le taux de logements vacants reste très faible (3,6 %), accentuant la rareté de l’offre disponible.

Des loyers élevés, mais des rendements très faibles

Le marché locatif hossegorien affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 15,3 €/m², contre 16,7 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 16,3 €/m².

Rapportés à des prix d’achat extrêmement élevés, ces niveaux se traduisent par des rendements locatifs très faibles, caractéristiques des marchés de prestige.

Combien coûte un T2 à Soorts-Hossegor ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 7 362 €/m² × 40 m² ≈ 294 480 €

: 7 362 €/m² × 40 m² ≈ 294 480 € Loyer mensuel estimatif : 15,3 €/m² × 40 m² ≈ 612 €

: 15,3 €/m² × 40 m² ≈ 612 € Rendement locatif brut : 2,5 % sur 12 mois.

Un rendement faible, cohérent avec un marché avant tout orienté vers la détention patrimoniale plutôt que la rentabilité locative.

Structure du parc et contexte socio-économique

Le revenu médian, établi à 46 120 € (Insee 2023), est très supérieur à la moyenne nationale, cohérent avec le profil socio-économique des ménages résidents.

La combinaison d’un haut niveau de revenus, d’une offre très contrainte et d’une forte attractivité internationale confère au marché hossegorien une résilience particulière, malgré les phases de correction.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements