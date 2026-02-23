Prix de l’immobilier Charbonnières-les-Bains : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à charbonnières-les-Bains : prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans l’Ouest lyonnais, à quelques kilomètres de Lyon, Charbonnières-les-Bains est une commune résidentielle prisée, réputée pour son cadre verdoyant, son environnement calme et son niveau de vie élevé. Son marché immobilier s’inscrit pleinement dans la catégorie des marchés patrimoniaux de l’agglomération lyonnaise.

Vous êtes propriétaire à Charbonnières-les-Bains ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier charbonnois, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger), arrêtés au 1er février 2026.

Newsletter MySweetimmo

Un marché immobilier résidentiel à prix élevés

À Charbonnières-les-Bains, le prix moyen des appartements s’établit à 4 935 €/m², un niveau élevé qui reflète l’attractivité résidentielle de la commune.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 5 425 €/m², traduisant la rareté et la valeur de l’habitat individuel dans ce secteur très recherché de l’Ouest lyonnais. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 5 211 €/m².

À lire aussi Prix de l’immobilier à Rodez : Les clés du marché en février 2026

Appartements : une évolution globalement stable

Le marché des appartements montre une évolution modérée. À court terme, les prix progressent (+0,7 % sur un mois, +2,1 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +0,7 %, traduisant une stabilité globale. À moyen terme, une légère correction apparaît (–2,8 % sur trois ans), tandis que sur cinq ans, la tendance reste positive (+5,5 %).

Maisons : un marché en phase d’ajustement

Le segment des maisons affiche une trajectoire plus contrastée. À court terme, les prix reculent (–1,0 % sur un mois, –2,5 % sur trois mois).

Sur un an, l’évolution est quasi stable (–0,4 %), mais la correction s’accentue à moyen terme (–11,8 % sur trois ans). Sur cinq ans, la tendance devient légèrement négative (–3,8 %), traduisant un ajustement après plusieurs années de forte hausse.

Des écarts de prix selon les secteurs et les biens

À Charbonnières-les-Bains, les écarts de prix tiennent davantage à la typologie des biens qu’à une segmentation fine par quartiers. Les maisons avec terrain, bien situées et en bon état, conservent des niveaux élevés, tandis que les biens plus énergivores ou nécessitant des travaux subissent davantage de négociations.

Des loyers élevés et des rendements contenus

Le marché locatif affiche des loyers élevés, cohérents avec le niveau de vie local. Les appartements se louent en moyenne 17,1 €/m², contre 20,6 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 19,1 €/m².

Compte tenu des prix d’achat élevés, les rendements locatifs restent contenus, confirmant le caractère patrimonial du marché.

Combien coûte un T2 à Charbonnières-les-Bains ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 4 935 €/m² × 40 m² ≈ 197 400 €

: 4 935 €/m² × 40 m² ≈ 197 400 € Loyer mensuel estimatif : 17,1 €/m² × 40 m² ≈ 684 €

: 17,1 €/m² × 40 m² ≈ 684 € Rendement locatif brut : 4,2 % sur 12 mois.

Un rendement modéré, cohérent avec un marché résidentiel patrimonial.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire la dynamique locale. Les résidences secondaires représentent 1,8 % des logements, confirmant un marché avant tout résidentiel. Le taux de logements vacants atteint 9,5 %, un niveau non négligeable.

La part de propriétaires occupants s’élève à 71 %, traduisant une forte stabilité résidentielle.

Le revenu médian, établi à 61 173 € (Insee 2023), est particulièrement élevé, ce qui explique la capacité du marché à soutenir des niveaux de prix importants.

Les délais de vente moyens ne sont pas communiqués à date pour cette commune, mais la sélectivité de la demande peut allonger les négociations sur certains biens.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements