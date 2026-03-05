Guerre en Iran : Les taux des crédits immobiliers pourraient repartir à la hausse

La hausse des prix de l’énergie fait bondir les taux d’emprunt des États. Or ces taux servent de référence pour les crédits immobiliers, ce qui pourrait renchérir le coût des prêts pour les ménages.

La flambée des prix du pétrole et du gaz liée aux tensions au Moyen-Orient fait bondir les taux d’emprunt des États sur les marchés obligataires. Or ces taux servent de référence pour de nombreux financements, notamment les crédits immobiliers. Si la tendance se confirme, le coût des prêts pour les ménages pourrait repartir à la hausse.

Newsletter MySweetimmo

La flambée des prix de l’énergie fait monter les taux

Les taux d’emprunt des États ont fortement augmenté lundi 2 mars sur les marchés obligataires, dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de hausse des prix de l’énergie.

Vers 16 h 50 GMT, le rendement à dix ans des bons du Trésor américain atteignait 4,05 %, contre 3,94 % à la clôture vendredi. Les échéances à court terme (deux ans) comme à long terme (trente ans) connaissent également d’importantes variations.

Selon Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB, « la crainte qu’un fort rebond des prix de l’énergie ne provoque une nouvelle vague d’inflation mondiale constitue le principal risque macroéconomique lié au conflit ».

Lorsque les prix augmentent nettement, les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour les obligations afin de compenser l’érosion de la valeur réelle de leur investissement.

À lire aussi Crédit immobilier : Les taux continuent de remonter en février

Les taux européens suivent le mouvement

L’Europe est également touchée par ce mouvement de hausse.

Le rendement de l’emprunt allemand à dix ans, considéré comme la référence européenne, atteignait 2,71 % contre 2,64 % vendredi. Son équivalent français s’établissait à 3,29 % contre 3,22 %, tandis que l’Italie atteignait 3,36 % contre 3,27 %. Au Royaume-Uni, le taux à dix ans montait à 4,37 % contre 4,23 %.

Cette tension est liée en partie à la hausse des prix de l’énergie. L’Europe dépend fortement des importations de gaz naturel, qui représentent entre 80 % et 90 % de son approvisionnement.

« Le coût du gaz naturel a surpris les marchés aujourd’hui et a fait remonter les craintes inflationnistes sur le devant de la scène », explique Charlotte de Montpellier, cheffe économiste chez ING.

Le prix du gaz européen a bondi d’environ 35 % lundi, même s’il reste inférieur aux niveaux atteints au début de la guerre en Ukraine.

À lire aussi Taux de crédit immobilier en mars 2026 : Le Baromètre des taux MySweetImmo

Un impact possible sur le crédit immobilier

Les taux des obligations d’État servent de référence pour de nombreux financements dans l’économie, notamment les crédits immobiliers.

Lorsque ces taux montent, les banques peuvent être amenées à relever les taux proposés aux ménages pour leurs prêts immobiliers.

Pour Vincent Stamer, économiste chez Commerzbank, si les prix actuels de l’énergie se confirment, l’inflation dans la zone euro pourrait atteindre 2,4 % au deuxième trimestre et environ 3 % pour le reste de l’année.

Si le conflit devait s’intensifier, la hausse des prix de l’énergie pourrait accentuer ces tensions inflationnistes.

Les banques centrales au centre des attentions

Dans les périodes d’incertitude, les obligations d’État sont généralement recherchées par les investisseurs, car elles sont considérées comme des valeurs refuges.

Mais cette fois, la demande s’est plutôt tournée vers d’autres actifs, comme le dollar et l’or, qui sont en forte hausse.

Selon Patrick O’Hare, analyste chez Briefing.com, « la demande de valeurs refuges n’a pas atteint le marché des bons du Trésor ».

Les évolutions futures dépendront largement de la réaction des banques centrales.

Cependant, celles-ci ont souvent tendance à relativiser les hausses soudaines des prix de l’énergie. « Les banques centrales ignorent généralement les hausses soudaines des prix de l’énergie, car celles-ci sont historiquement temporaires », souligne Ryan Sweet, économiste chez Oxford Economics.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements