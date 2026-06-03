Crédit immobilier : En juin, les banques favorisent les emprunteurs avec des offres spéciales

En cette dernière ligne droite du 1er semestre, les banques veulent continuer à prêter en proposant des taux toujours attractifs, et ce, malgré la volatilité des taux d’emprunt d’Etat. Une banque nationale propose ainsi un taux unique à 3,10 % sur 20 ans et 3,20 % sur 25 ans.

Après un mois de mai marqué par des hausses de taux limitées, pour le mois de juin, la majorité des taux sont stables. Les quelques hausses restent très limitées (0,05 % en moyenne), sauf dans une banque nationale où l’augmentation est de 0,20 %.

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De très bonnes conditions d’emprunt …

« Alors que le taux d’emprunt d’Etat à 10 ans a été très volatil en mai, dépassant même les 4 %, la majorité des banques ont fait le choix de maintenir leurs taux stables pour ne pas casser la dynamique de la demande, déjà fragilisée par le contexte géopolitique. En outre, en raison des ponts et des congés, le mois de mai a été plus calme en termes d’activité de crédit. Pour certaines banques, le mois de juin est donc la dernière ligne droite pour capter des dossiers de crédit avant l’été, à condition pour cela d’être bien positionnée face à la concurrence… Au bénéfice des emprunteurs qui bénéficient ainsi actuellement de très bonnes conditions d’emprunt, en dépit du contexte », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

« Pour autant, toutes les banques n’ont pas la même stratégie, certaines étant davantage attentives à leur rentabilité, quand d’autres priorisent les volumes de dossiers captés. Ainsi, les écarts entre les banques se creusent, avec des taux affichés dans une poignée de banque à 3,1 % sur 20 ans, quand d’autres proposent des taux à 4 % sur la même durée », complète Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

En juin, les taux moyens sont stables à 3,30 % sur 15 ans, 3,5 % sur 20 ans et 3,6 % sur 25 ans, avec des taux plus bas obtenus proches à 3 % sur 20 ans et 3,2 % sur 25 ans.

… et même des offres spéciales pour attirer les emprunteurs

Afin de capter des emprunteurs et se distinguer de la concurrence, certaines banques proposent désormais des taux uniques, c’est-à-dire le même taux pour tous les emprunteurs, sans distinction de revenus.

Une banque nationale vient ainsi d’annoncer un taux à 3,10 % sur les durées jusqu’à 20 ans inclus, et 3,20 % sur 21 à 25 ans, soit l’équivalent d’une baisse de taux de 0,50 % par rapport à son taux le plus bas du barème du mois précédent !

Une autre banque d’Ile-de-France propose elle aussi un taux à 3,40 % sur 25 ans pour les emprunteurs de moins de 36 ans, peu importe le niveau de revenus.

Une banque régionale dans le Sud-Ouest propose, elle aussi, un taux unique à 3,45 % sur 20 ans et 3,55 % sur 25 ans.

« Ces taux uniques témoignent de la volonté des banques d’élargir leur cible d’emprunteurs potentiels en proposant des taux attractifs pour tous types de dossiers et pas uniquement pour les plus hauts revenus. Ils sont très avantageux pour les emprunteurs et permettent de faire baisser significativement le coût du crédit ou d’augmenter la capacité d’emprunt ! Pour autant, le risque est qu’ils remportent un tel succès que ces offres ne soient que de courtes durées… », explique Sandrine Allonier.

En complément, la plupart des banques proposent encore, et ce, au moins jusqu’à l’été, des prêts aidés pour tous les acheteurs. Par exemple, un groupe bancaire propose dans toute la France une ligne de prêt jusqu’à 50 000 € à 2,49 % pour tous les types d’achat (résidence principale, secondaire ou un investissement locatif) et tous les profils (primo, secundo-accédants ou investisseurs).

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Les emprunteurs à la peine après le 11 juin ?

Alors qu’en avril la Banque centrale européenne a laissé ses taux directeurs inchangés, lors de sa prochaine réunion du 11 juin, sa politique pourrait marquer un tournant, avec une première hausse de 0,25 point, suivie d’une seconde à l’automne. Cette hausse, dont l’objectif est de juguler l’inflation qui s’établit à 3 % en avril dans la zone euro, pourrait être partiellement répercutée pour les banques dans la foulée ou sur les barèmes de juillet.

En outre, à la fin du mois de juin, seront publiés les taux d’usure pour le 3e trimestre, avec un risque qu’ils ne soient qu’en très légère hausse, alors que les taux de crédit, eux, pourraient à nouveau augmenter, avec à la clé un effet ciseau, et l’éviction du marché de certains emprunteurs.

« Pour ceux qui ont un projet immobilier, mieux vaut profiter dès maintenant de cette bonne fenêtre de tir, grâce à une politique volontariste des banques, avant un second semestre plus incertain. Le maintien de ces bonnes conditions d’emprunt dépendra de l’évolution de l’inflation, des taux d’emprunt d’Etat, de ceux de la BCE, mais aussi des taux d’usure », conclut Julie Bachet.

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