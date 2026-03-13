Prix de l’immobilier Enghien-les-Bains : les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Enghien-les-Bains: prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le Val-d’Oise, en Île-de-France, Enghien-les-Bains est une commune résidentielle de 11 470 habitants. Son marché immobilier se caractérise par des niveaux de prix élevés à l’échelle départementale et par une forte proportion de propriétaires occupants.

Vous êtes propriétaire à Enghien-les-Bains ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Enghien-les-Bains, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier à des niveaux élevés, en phase d’ajustement

À Enghien-les-Bains, le prix moyen des appartements s’établit à 5 077 €/m². Ce niveau positionne la commune parmi les plus chères du département. Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 5 543 €/m². Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 5 191 €/m², confirmant un écart modéré entre habitat collectif et individuel.

Appartements : une baisse sur un an

À court terme, les prix des appartements progressent légèrement sur un mois (+0,1 %) et reculent sur trois mois (–0,4 %). Sur un an, les valeurs enregistrent une baisse de –3,6 %.

À moyen terme, le recul atteint –11,8 % sur trois ans et –9,8 % sur cinq ans. Ces évolutions traduisent un ajustement progressif des niveaux de prix sur la période récente.

Maisons : une évolution plus contenue

Les prix des maisons reculent de –1,3 % sur un mois et de –1,7 % sur trois mois. Sur un an, l’évolution ressort à +0,4 %, traduisant une quasi-stabilité. À moyen terme, les valeurs diminuent de –10,4 % sur trois ans et de –4,3 % sur cinq ans. Ces données confirment une correction également présente sur le segment des maisons, bien que plus limitée sur l’année écoulée.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

Comme dans de nombreuses communes d’Île-de-France, les écarts de prix au mètre carré varient selon la localisation, l’état du bien et la présence d’éléments extérieurs (balcon, terrasse, vue dégagée). Les petites surfaces affichent souvent un prix au mètre carré supérieur à la moyenne, tandis que les biens de grande superficie présentent des niveaux plus modérés.

Des loyers élevés, mais une vacance à surveiller

Les appartements se louent en moyenne 21,6 €/m², contre 22,0 €/m² pour les maisons.

Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 21,7 €/m². Le rendement locatif brut s’établit à 5,1 % pour les appartements, 4,8 % pour les maisons, et 5,0 % en moyenne. Le taux de vacance atteint 9,8 %, un niveau à intégrer dans toute stratégie locative.

Combien coûte un T2 à Enghien-les-Bains ?

Pour parler concret, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m², afin de faciliter les comparaisons entre villes.

Prix d’achat estimatif : 5 077 €/m² × 40 m² ≈ 203 080 €

Loyer mensuel estimatif : 21,6 €/m² × 40 m² ≈ 864 €

Rendement locatif brut : 5,1 % sur 12 mois

Structure du parc et contexte socio-économique

Les résidences secondaires représentent 2,9 % du parc immobilier.

Le taux de vacance s’établit à 9,8 %. La part de propriétaires occupants atteint 57 %, traduisant une forte proportion de résidences principales. Le revenu médian annuel est de 51 699 € (Insee 2023), en cohérence avec les niveaux de prix observés. Les délais de vente moyens (DVM) ne sont pas communiqués à date pour cette commune.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. La baisse observée sur trois ans peut offrir des marges de négociation. L’analyse du quartier et de l’état du bien reste déterminante. Si vous vendez. Le positionnement au juste prix est essentiel dans un contexte de correction mesurée. Une estimation précise permet de limiter les délais de commercialisation. Si vous investissez. Les rendements restent modérés compte tenu du niveau des prix. Le taux de vacance doit être intégré dans le calcul de rentabilité.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

