Immobilier : Comment Mickaël Bouchot a bâti un réseau de dix agences Laforêt

D’abord négociateur, Mickaël Bouchot dirige aujourd’hui une dizaine d’agences immobilières Laforêt. Son développement repose sur une croissance maîtrisée, un ancrage local et un investissement constant dans la formation de ses équipes. Décryptage…

Aujourd’hui à la tête d’une dizaine d’agences et d’une cinquantaine de collaborateurs, Mickaël Bouchot incarne l’un des parcours entrepreneuriaux les plus ambitieux du réseau Laforêt.

Sans y avoir été nécessairement prédestiné, il a pourtant construit progressivement un groupe solide, fondé sur une conviction simple : la réussite se construit auprès des collaborateurs, en privilégiant l’accompagnement, la formation continue et en gardant une vision sur le long terme.

Newsletter MySweetimmo

Un coup de foudre pour l’immobilier

Mickaël Bouchot ne pensait pas faire carrière dans l’immobilier. Titulaire d’un master en gestion d’entreprise, il travaille comme surveillant lorsqu’il décide de répondre à une offre d’emploi dans l’immobilier, sans vraiment y réfléchir. Il débute alors comme négociateur dans un réseau concurrent. Très vite, il se prend au jeu.

Après deux ans à apprendre les fondamentaux du métier sur le terrain, une opportunité entrepreneuriale se présente ? Il s’associe alors à son directeur pour ouvrir sa première agence. En 2008, il rachète avec deux de ses collègues le fonds de commerce à son patron. À ce moment-là, le groupe compte déjà 2 agences et une 3e s’ouvre dans la foulée.

« Très tôt, l’envie d’entreprendre était là. Je voulais construire, développer, piloter », se souvient-il. En 2011, après une réorganisation, Mickaël Bouchot et ses associés prennent la décision de rejoindre le réseau Laforêt : « La marque dégageait une image très professionnelle et très forte. Les retours que nous avions étaient excellents. Sur notre secteur, Laforêt faisait clairement partie des enseignes les plus puissantes du marché », explique-t-il.

C’est donc très naturellement qu’ils décident de rejoindre le réseau et de porter cette marque sur leur territoire. Leurs agences sont ainsi plus facilement identifiées, et ils bénéficient de la bonne réputation de la marque pour s’accroître encore davantage.

À lire aussi Immobilier : Septeo rachète Cadastre.com pour aider les agents à trouver plus de vendeurs

Mailler le territoire sans jamais perdre le lien avec le terrain

À partir de ce moment-là, le développement s’accélère. Mickaël Bouchot s’appuie sur une stratégie claire : mailler le territoire de manière cohérente et rester proche du terrain. Plutôt que de multiplier les ouvertures, il privilégie une croissance progressive, fondée sur la densification de la présence locale de ses agences, au gré des contextes.

Aujourd’hui, son entreprise compte une dizaine d’agences situées à Joinville, Neufchâteau, Nogent, Is-sur-Tille, Saint-Dizier, Vittel, Nice et Dijon, ainsi qu’une cinquantaine de collaborateurs.

« Chaque ouverture doit avoir du sens. La croissance ne se fait jamais au hasard », précise-t-il. Il cherche avant tout à comprendre le territoire et à voir quels sont ses besoins avant d’envisager d’ouvrir une nouvelle agence.

En 2026, la dynamique se poursuit. L’entreprise développe notamment ses activités de gestion locative et de syndic, afin de pérenniser son modèle économique. Dans le même temps, Mickaël Bouchot reste attentif aux opportunités d’implantation, notamment dans des zones encore non couvertes, en gardant la main sur la croissance, tout en restant au contact de ses équipes, et du terrain.

À ceux qui hésitent à se lancer, Mickaël Bouchot se veut rassurant : « Si vous avez une appréhension, c’est justement là que l’intérêt du réseau est le plus fort. Chez Laforêt, vous êtes accompagnés de A à Z : formation, ouverture, choix de la ville, diversification métier. On n’est jamais seul. Et, avec une marque forte, on peut générer de l’activité beaucoup plus rapidement. »

À lire aussi Réseau immobilier : 40 conseillers quittent Keller Williams pour eXp France

Le collectif : un moteur de progression

Pour Mickaël Bouchot, c’est la force du collectif qui a déterminé sa réussite. Très tôt, il a compris qu’échanger avec d’autres professionnels du réseau Laforêt lui permettrait d’être plus performant, et de rester à l’écoute des enjeux du secteur. C’est en discutant sur les contextes locaux, sur l’évolution du métier et sur d’autres manières d’exercer que sa vision entrepreneuriale s’est transformée.

« J’ai énormément appris en échangeant avec d’autres franchisés, en m’inspirant de ce qui fonctionnait chez eux. Une grande partie de ce que nous avons construit vient de ces discussions », précise-t-il.

Par ailleurs, il est convaincu qu’une entreprise ne peut perdurer sans formation continue. C’est pourquoi il veille à ce que ses collaborateurs se forment au fur et à mesure via les parcours proposés par le Campus Laforêt. Cela leur sert aussi bien à intégrer des réflexes nécessaires dans leur pratique quotidienne qu’à monter en compétence, même après plusieurs années passées sur le terrain.

Cette philosophie se traduit également dans sa manière de faire évoluer ses collaborateurs. Il repense encore à l’un d’eux qui l’a rejoint dans le cadre de son premier emploi et est devenu par la suite responsable d’agence. Très bien intégré dans son équipe, il hésite à se lancer jusqu’à ce qu’une idée émerge : ouvrir une nouvelle agence ensemble, à Nice.

Mickaël Bouchot en est très fier : « C’est exactement la vision que je défends : faire grandir les talents. Ce qui me motive chaque jour, c’est de continuer à construire mon réseau en bénéficiant de l’appui et de l’image de Laforêt, mais c’est aussi de voir les personnes autour de moi réaliser leurs ambitions. »

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements