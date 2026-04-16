Réseau immobilier : iad récompensé au Grand Prix Top Com 2026
iad a été récompensé lors du Grand Prix Top Com 2026 pour sa campagne « Rejoignez la première communauté d’entrepreneurs en France » dans la catégorie Recrutement RH.
Et si l’avenir de l’immobilier ne se racontait plus seulement en mètres carrés mais en trajectoires de vie ? C’est le pari audacieux qu’a fait iad. Un pari aujourd’hui récompensé lors du Grand Prix Top Com 2026 qui a distingué sa campagne « Rejoignez la première communauté d’entrepreneurs en France » dans la catégorie Recrutement RH. Une consécration face à des groupes de référence comme Bouygues, Engie, Groupama, Sanofi, SNCF ou VINCI.
« Innover, ce n’est pas seulement transformer un modèle. C’est transformer la manière de le rendre désirable. Chez iad, nous sommes une communauté d’entrepreneurs et aujourd’hui, cette réalité devient une évidence pour tous« , précise Clément Delpirou, Président du groupe iad.
Et il ajoute : « Ce prix valide une intuition forte : l’avenir de notre secteur passe par l’entrepreneuriat, la liberté et le collectif. Et surtout, par une nouvelle manière de raconter cette réalité. »
Changer les règles du jeu
Dans un secteur aux codes historiquement figés, iad a fait un choix radical : ne plus seulement parler du métier mais de celles et ceux qui le réinventent. Depuis 2008, le modèle iad repose sur une conviction forte : l’immobilier est une aventure entrepreneuriale, collective et accessible.
Dix-sept ans après sa création avec plus de 20 000 entrepreneurs, une présence dans 8 pays et 520 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, le groupe franchit un cap : assumer pleinement sa singularité et la rendre visible.
« Nous cherchons des bâtisseurs de projets de vie. Notre force c’est de permettre à chacun de développer son propre business, sans jamais être seul » justifie précise Clément Delpirou.
Une campagne en manifeste pensée comme un cri de ralliement
Avec « Rejoignez la première communauté d’entrepreneurs en France » iad ne voulait pas seulement signer une campagne mais lancer un mouvement. Conçue avec l’agence Little Stories (Australie-GAD), la campagne marque une rupture nette :
- Fin des visuels immobiliers classiques
- Place à un univers lifestyle, incarné, inspirant
- Des entrepreneurs fiers, photographiés en contre-plongée
- Une esthétique qui célèbre l’élan, l’ambition et la liberté
Le tout porté par une nouvelle identité visuelle :
- Un logo repensé, plus lisible et statutaire
- Un bleu vibrant, signature d’une marque en mouvement
- Une plateforme de marque centrée sur la liberté d’entreprendre et la force du collectif
Une campagne qui transforme l’image de marque
Au-delà de la visibilité, la campagne a agi en profondeur sur la perception d’iad. Autrement dit, iad n’est plus seulement vu comme un acteur immobilier mais comme une marque moderne, différenciante et proche.
« Ce qui est fort, ce n’est pas seulement d’être vu, c’est d’être compris. La campagne installe iad comme une marque à part qui assume son modèle entrepreneurial et crée un lien émotionnel puissant avec ceux qui s’y projettent. » poursuit Clément Delpirou.
Un impact business et RH immédiat
Déployée en trois vagues entre octobre 2025 et février 2026 (plus de 7 000 faces dans 600 villes), la campagne a généré un impact concret avec une forte appropriation interne et un déploiement réussi. Mais surtout, elle a déclenché le passage à l’action.
Dans le détail :
- 29 % souhaitent se renseigner sur iad
- 24 % veulent visiter le site
- 18 % en parlent autour d’eux
- Près d’1 sur 2 profil intéressé par le secteur envisage de rejoindre iad
Un impact encore plus fort :
- Chez les moins de 35 ans
- Et les personnes déjà sensibles à l’entrepreneuriat
« Cette campagne ne se contente pas de générer de la notoriété. Elle déclenche des vocations. Elle donne envie d’agir, de se projeter, de rejoindre une communauté. C’est là que réside sa vraie force. »
Avec cette campagne, iad change de dimension : la licorne Française de la proptech ne cherche plus seulement à convaincre, elle revendique, affirme, inspire dans un contexte où :
- 1 Français sur 2 rêve d’entreprendre
- 80 % pensent pouvoir changer de vie
- 48 % envisagent une reconversion dans l’immobilier