A vendre à Paris 7e : Appartement d’angle lumineux de 93 m² 

Cet appartement d’angle de 93 m², 4 pièces et 2 chambres, à deux pas du Bon Marché, est proposé à la vente par Varenne.

Appartement d’angle a vendre a Paris

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© Varenne

Par MySweetImmo , le 17 avril 2026, mis à jour le 16 avril 2026
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Cet appartement d’angle de 93,07 m² est situé au premier étage d’un bel immeuble du XIXᵉ siècle, dans le très recherché quartier de Saint-Thomas d’Aquin, à deux pas du Bon Marché.

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Un appartement lumineux

Appartement d’angle a vendre a Paris

Baigné de lumière grâce à sa configuration, cet appartement s’ouvre sur un salon lumineux, offrant une atmosphère agréable et conviviale.

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Un appartement fonctionnel

La grande cuisine / salle à manger, équipée haut de gamme, constitue un véritable espace de vie, pensé pour recevoir. L’espace nuit se compose de deux chambres, accompagnées d’une salle de douche.

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L’ensemble est desservi par une entrée avec de nombreux rangements et un espace buanderie, assurant une organisation fluide et fonctionnelle.

Le prix : 1 800 000 €. Le DPE : D. Le contact : Varenne.

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