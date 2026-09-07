Immobilier Dinard : 35 logements neufs dans un village historique

Le Domaine des Corbières réunira 24 appartements et 11 maisons entre bâtiments réhabilités et constructions neuves. La livraison de ce programme implanté au cœur de Dinard est annoncée fin 2028.

Le chantier est lancé pour le Domaine des Corbières. Le Groupe Giboire a posé la première pierre de ce programme de 35 logements le 2 septembre 2026, en présence du maire de Dinard, Arnaud Salmon. Sa particularité : associer deux constructions neuves à la réhabilitation de bâtiments hérités de l’ancien « village des blanchisseuses ». Livraison prévue à la fin de l’année 2028.

« Avec le Domaine des Corbières, nous prolongeons l’histoire d’un lieu cher aux Dinardais. En faisant le choix de la réhabilitation, nous faisons un choix de sobriété, et la volonté de préserver l’âme du site tout en offrant un habitat contemporain de qualité, c’est notre manière de nous inscrire durablement dans le territoire », souligne Guillaume Loyer, directeur régional Région Bretagne du Groupe Giboire.

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24 appartements et 11 maisons du studio au 5-pièces

Le projet verra le jour entre le centre-ville de Dinard et le quartier de Saint-Énogat, sur un site qui a connu plusieurs usages depuis le XIXe siècle. Après les blanchisseuses, les lieux ont notamment accueilli une colonie de vacances, une maison de repos, le siège du CREPS de Bretagne et le club de bridge de Dinard.

Le programme comprendra 24 appartements et 11 maisons, avec des surfaces allant du studio au 5-pièces. Les appartements seront répartis dans deux bâtiments neufs de deux étages surmontés de combles.

Sept maisons seront installées dans trois constructions historiques entièrement réhabilitées : la Corderie, la Villa et la Maison du Régisseur. Les quatre dernières prendront place dans le bâtiment des dépendances, qui sera à la fois rénové et prolongé par une partie neuve.

Cette opération arrive sur un marché résidentiel particulièrement cher. En février 2026, le prix moyen affiché à Dinard atteignait 5 629 euros le mètre carré pour les appartements et 6 285 euros pour les maisons, selon les données SeLoger analysées dans notre décryptage du marché immobilier dinardais. Le communiqué ne précise toutefois ni les prix ni le calendrier de commercialisation du Domaine des Corbières.

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Trois bâtiments anciens conservés et réhabilités

Le parti pris architectural consiste à préserver une partie du bâti plutôt qu’à reconstruire l’intégralité du site. « Dès nos premiers pas sur le site des Corbières, nous avons décidé de rénover et de réhabiliter les bâtiments existants pour garder la matière du lieu », souligne Philippe Loyer, de l’Atelier Loyer Architectes.

Les deux bâtiments neufs doivent reprendre les volumes du voisinage et une architecture inspirée des constructions balnéaires. Ardoises naturelles, briques moulées à la main, bardage en châtaignier, mortier de chaux et colombages figurent parmi les matériaux annoncés.

Le Domaine des Corbières s’organisera autour d’un jardin intérieur et de cheminements piétons arborés. « Cet enclos bâti encadre un jardin intérieur calme et arboré, comme un béguinage. Il représente un art de vivre dans un environnement plein de sérénité », souligne Philippe Loyer, de l’Atelier Loyer Architectes.

Cette association entre bâti conservé et construction neuve rappelle, à une autre échelle, la transformation d’une ancienne clinique toulousaine en résidence mixte, opération dans laquelle 55 % de l’infrastructure existante doit être préservée.

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Un espace extérieur pour chaque logement

Chaque appartement ou maison disposera d’un jardin, d’une terrasse ou d’un balcon privatif. Des places de stationnement en sous-sol sont également prévues. Les premiers acquéreurs pourront personnaliser certains choix intérieurs à partir de propositions élaborées par l’architecte d’intérieur du programme.

La présence systématique d’un extérieur répond à un critère devenu important dans les décisions d’achat. Balcons, terrasses et jardins pèsent désormais fortement dans les recherches immobilières, même si leur valeur dépend de leur surface, de leur orientation et de leur usage réel.

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