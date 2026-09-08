Tension locative : Nice devance Paris en 2026

Nice compte 43 candidats par annonce au premier semestre 2026, contre 41 à Paris. En Île-de-France, Noisy-le-Grand enregistre une hausse de 295 %, selon le baromètre de la tension locative publié par Manda.

Nice passe devant Paris par le nombre de candidats à la location. Au premier semestre 2026, une annonce publiée dans la métropole azuréenne reçoit en moyenne 43 candidatures, contre 41 dans la capitale, d’après le baromètre de la tension locative de Manda. Les deux villes obtiennent toutefois le même score global de tension : 8 sur 10.

Ce chassé-croisé intervient alors que le marché national se stabilise autour de 13 candidats par annonce, selon Manda. Cette moyenne masque de profonds écarts entre les territoires : cinq des dix métropoles les mieux classées se situent désormais dans le sud de la France, tandis que plusieurs communes de la petite couronne parisienne enregistrent de fortes progressions.

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Nice passe devant Paris avec 43 candidats par annonce

Nice affiche la demande la plus élevée parmi les grandes métropoles étudiées par Manda : 43 candidats par annonce, soit une progression de 10 % par rapport au premier semestre 2025. Une annonce y reste publiée pendant 17 jours en médiane.

Paris suit avec 41 candidats par annonce, en hausse de 5 % sur un an. Les logements y trouvent néanmoins preneur plus rapidement : le temps médian de publication atteint 15 jours.

Marseille conserve la troisième place du classement des grandes villes, avec un score de 6 sur 10. La cité phocéenne reçoit 18 candidats par annonce, soit 13 % de moins qu’un an auparavant, pour une durée médiane de publication de 22 jours. Lyon suit avec 16 candidatures par annonce, en baisse de 36 %, et un délai médian de 21 jours.

Ces niveaux restent élevés dans un marché où l’offre locative se redresse sans suffire à contenir la hausse des loyers. Un autre bilan du premier semestre montre notamment que les studios et les deux-pièces restent particulièrement difficiles à trouver.

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Bordeaux et Toulouse reculent, Montpellier résiste

Bordeaux, Montpellier et Toulouse obtiennent chacune un score de tension de 6 sur 10, comme Marseille et Lyon. Leur évolution diffère cependant nettement.

Bordeaux reçoit 14 candidats par annonce, soit 45 % de moins qu’au premier semestre 2025. La durée médiane de publication y atteint 23 jours. Montpellier reste plus stable : Manda y dénombre 13 candidatures par annonce, en baisse de 5 %, et 22 jours de publication en médiane.

Toulouse marque davantage le pas après sa progression observée à la fin de 2025. La ville compte 10 candidats par annonce, soit une baisse annuelle de 33 %, pour une durée médiane de publication de 24 jours.

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Noisy-le-Grand atteint 43 candidats par annonce

En Île-de-France, le mouvement le plus spectaculaire vient de Noisy-le-Grand. La commune enregistre 43 candidats par annonce, soit une progression de 295 % par rapport au premier semestre 2025. Elle atteint ainsi le même nombre de candidatures que Nice et dépasse Paris sur cet indicateur.

Cette poussée ne se traduit pourtant pas par une location plus rapide. Les annonces restent publiées 23 jours en médiane à Noisy-le-Grand, soit huit jours de plus que dans la capitale. .

La commune obtient un score de tension de 8 sur 10. Elle est desservie par les RER A et E et doit aussi accueillir les lignes 15 et 16 du Grand Paris Express. Pour mesurer l’écart entre pression locative et coût d’acquisition, les investisseurs peuvent également consulter les prix immobiliers relevés à Noisy-le-Grand en février 2026.

Pantin prend la tête du classement francilien avec un score de 9 sur 10, 36 candidats par annonce et une hausse annuelle de 92 %. La durée médiane de publication y est de 15 jours.

La petite couronne gagne du terrain face à Paris

Clichy obtient également un score de 8 sur 10. Le classement récapitulatif du Baromètre Manda lui attribue 36 candidats par annonce, en hausse de 23 % sur un an, et une durée médiane de publication de 15 jours, identique à celle de Paris. La desserte par la ligne 14, la ligne 13, la ligne L et le RER C constitue un atout pour les locataires qui souhaitent rester proches de la capitale.

Aubervilliers complète le top 5 francilien avec un score de 8 sur 10, 25 candidats par annonce et un recul annuel de 17 %. Les annonces y restent en ligne 16 jours en médiane.

D’autres communes connaissent une accélération de la demande : les candidatures progressent de 71 % à Vitry-sur-Seine, de 69 % à Argenteuil, de 52 % à Nanterre et de 40 % à Rosny, selon Manda. Ces données prolongent une tendance déjà observée en 2025, lorsque la tension locative francilienne dépassait largement celle de la province.

Pour les locataires, cette pression implique davantage de concurrence à chaque nouvelle annonce. Pour les professionnels, elle invite à regarder au-delà du seul volume de candidatures : un nombre élevé de dossiers n’entraîne pas nécessairement une location plus rapide.

« Ce baromètre met complètement en lumière ce que le marché vit au quotidien, une tension locative toujours très intense dans la majorité des grandes villes françaises. Cette réalité nous rappelle malheureusement le manque d’offres de logement à louer face à des candidatures de locataire qui ne faiblissent pas. Quelques communes en particulier voient leur tension locative augmenter significativement, on espère que cela poussera les investisseurs à relancer des projets immobiliers en vue de mettre de nouveaux logements à la location, pour correspondre à la nécessité des locataires ! », souligne Thomas Alazet, Head of Sales – Gestion locative de Manda.

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