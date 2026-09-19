Immobilier Paris 14e : Un ancien couvent transformé en 107 logements

À partir de l’automne 2026, in’li transformera le site Paris Reille, ancien couvent de près de 9 000 m². Le projet prévoit 107 logements à prix maîtrisé, une structure pour enfants et un tiers-lieu ouvert au quartier.

Un ancien couvent va accueillir 107 logements à prix maîtrisé dans le 14e arrondissement de Paris. Situé au 7-11 impasse Reille, le terrain s’étend sur près de 9 000 m².

Propriétaire du site depuis 2018, in’li lancera les travaux à l’automne 2026. Une première partie du programme doit être livrée au second semestre 2028.

« La transformation du site Paris Reille illustre pleinement notre ambition : créer des logements à prix maîtrisé accessibles pour les salariés et les jeunes actifs qui travaillent à Paris et qui souhaitent y vivre», précise Eric Balci, directeur général d’in’li.

Newsletter MySweetimmo

107 logements pour les salariés et les jeunes actifs

Les nouveaux logements seront destinés en priorité aux salariés et aux jeunes actifs qui travaillent à Paris. In’li, filiale d’Action Logement, veut ainsi développer une offre locative à prix maîtrisé dans un secteur où il reste difficile de se loger.

Cette question concerne toute la région : 98 % des élus franciliens interrogés jugent difficile de trouver un logement dans leur commune.

Le projet Paris Reille a obtenu son permis de construire en juillet 2024. Il a été conçu par les agences Tom Darmon Architecte et RH+ Architecture.

À lire aussi Immobilier Nantes : 50 logements neufs pour aider les primo-accédants à acheter

Le couvent et la chapelle seront conservés

Une partie des bâtiments existants sera réhabilitée. L’ancien couvent accueillera une Maison d’enfants à caractère social, destinée à héberger et accompagner des mineurs relevant de la protection de l’enfance.

La chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc sera elle aussi préservée. Elle deviendra un tiers-lieu culturel ouvert aux habitants du quartier. Son exploitation a été confiée à Plateau Urbain après un appel à manifestation d’intérêt lancé en novembre 2025.

Le site accueille déjà des activités temporaires depuis 2021. Cette période a permis de tester différents usages avant le début du chantier définitif.

Paris Reille n’est pas le seul site patrimonial appelé à changer d’usage dans le quartier. Dans le même arrondissement, l’ancien hôpital La Rochefoucauld doit également être transformé pour accueillir des logements.

À lire aussi Immobilier neuf : Les prix en baisse dans 6 villes sur 10

Le petit bois et tous les arbres préservés

Les 107 logements seront construits sans supprimer les arbres présents sur le terrain, selon in’li. Le petit bois situé près de la chapelle sera également conservé.

Cet espace vert protégé doit rester une réserve de biodiversité au cœur du quartier. Les bâtiments neufs devront donc s’insérer entre le patrimoine existant et les espaces naturels.

Le projet Paris Reille réunira ainsi quatre usages sur un même site : des logements à prix maîtrisé, une structure pour enfants, un lieu culturel et un espace boisé protégé. Il illustre une autre manière de construire à Paris, en ajoutant des logements sans effacer l’histoire du lieu.

Cette approche s’inscrit dans le développement du logement intermédiaire destiné aux salariés des classes moyennes en Île-de-France.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements