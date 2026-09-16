Immobilier neuf : Les prix en baisse dans 6 villes sur 10

Le prix moyen des appartements neufs atteint 5 157 €/m², en baisse de 1,1 % sur un an. Sur 178 communes étudiées, 105 affichent un recul et 30 restent sous 4 000 €/m² au 1er juillet 2026. Le point avec le Baromètre SuperNeuf des prix des appartements neufs.

Les prix affichés dans l’immobilier neuf reculent, mais pas partout. Selon le Baromètre SuperNeuf des prix des appartements neufs, au 1er juillet 2026, le mètre carré atteint en moyenne 5 157 euros. C’est 1,1 % de moins qu’un an auparavant.

La baisse concerne 105 des 178 communes analysées, soit près de six sur dix. Dans le même temps, 64 communes enregistrent une hausse et neuf restent quasiment stables. Ces évolutions opposées dessinent un marché neuf très fragmenté, avec des écarts importants d’une ville à l’autre.

Newsletter MySweetimmo

Les prix du neuf reculent pour la troisième année

Le prix moyen des appartements neufs avait atteint un sommet de 5 287 €/m² en 2023. Il est ensuite revenu à 5 238 €/m² en 2024, puis à 5 212 €/m² en 2025 et à 5 157 €/m² en 2026.

La baisse reste donc progressive. En trois ans, le prix moyen s’est rapproché de son niveau de 2022, tout en demeurant supérieur à 5 000 €/m².

« Après le point haut de 2023, les prix moyens au m² du neuf s’inscrivent sur un plateau légèrement descendant », analyse Gaëlle Issa pour SuperNeuf.

Cette détente des prix intervient dans un contexte toujours difficile pour la construction. Au premier semestre 2026, moins de 40 000 logements neufs ont été vendus en France.

À lire aussi Immobilier Provence : L’IA change le rapport de force entre vendeurs et acheteurs

De fortes baisses, mais aussi des hausses spectaculaires

Les reculs les plus marqués ne se concentrent pas dans une seule région. Décines-Charpieu, dans l’Est lyonnais, affiche la plus forte baisse du baromètre : -25,6 % sur un an, à 4 064 €/m².

Villenave-d’Ornon, dans la métropole bordelaise, suit avec un recul de 22,4 %, à 3 625 €/m². Les prix diminuent également fortement à Villiers-sur-Marne, avec −18,2 % à 4 187 €/m², ainsi qu’à Reims et Toulon, où la baisse atteint 18 %. À La Seyne-sur-Mer, le recul s’établit à 16,6 %, pour un prix moyen de 4 488 €/m².

D’autres communes suivent la trajectoire inverse. Lille enregistre la plus forte progression : +24,7 % sur un an, à 4 632 €/m². La Courneuve gagne 16 %, à 5 302 €/m². Les hausses atteignent également 13,5 % à Bourgoin-Jallieu, 13 % à La Ciotat, 11 % à Voiron et 10,8 % à Vannes. Paris progresse de 10,6 %.

Ces écarts locaux confirment la polarisation du marché immobilier déjà observée au premier semestre 2026. La localisation et les caractéristiques des logements créent des différences de prix de plus en plus marquées.

De 2 587 €/m² à Saint-Étienne à 14 066 €/m² à Paris

Le prix moyen du neuf varie du simple à plus du quintuple parmi les communes analysées. Saint-Étienne affiche le tarif le plus bas, à 2 587 €/m². Paris atteint 14 066 €/m², soit 5,4 fois plus.

Au total, 30 communes restent sous 4 000 €/m². Ce groupe rassemble des villes moyennes comme Roanne, Mâcon, Cholet, Poitiers ou Laval, mais aussi Perpignan, Nîmes, Dax, Vaulx-en-Velin, Saint-Herblain, Évry-Courcouronnes et Villenave-d’Ornon.

« Sous 4 000 €/m², on trouve des villes aux profils très différents. », souligne Gaëlle Issa.

À l’autre extrémité, seules cinq communes dépassent 10 000 €/m². Outre Paris, elles se situent toutes dans les Hauts-de-Seine : Boulogne-Billancourt à 12 484 €/m², Issy-les-Moulineaux à 10 307 €/m², Saint-Cloud à 10 195 €/m² et Puteaux à 10 174 €/m².

Pour les ménages qui envisagent un achat neuf, le prix au mètre carré doit être rapproché du budget finançable et des aides disponibles. Le débat sur un prêt à taux zéro pouvant atteindre 100 000 euros illustre notamment le poids du financement dans l’accession.

Vannes dépasse Nantes, Annecy passe devant Lyon

Le baromètre SuperNeuf.com relève cinq inversions de prix entre villes en un an. Vannes devient plus chère que Nantes et Annecy passe devant Lyon. Cannes dépasse Nice, tandis que Bordeaux prend l’avantage sur Marseille.

Le Mans passe également devant Toulouse, avec un écart limité à 60 €/m². Ces changements ne traduisent pas tous une forte hausse. Une ville peut dépasser une autre parce que son prix progresse, parce que celui de sa voisine recule plus rapidement ou simplement parce que les deux trajectoires finissent par se croiser.

Ces inversions rappellent surtout qu’une moyenne nationale ne suffit pas pour évaluer un projet. Pour un acquéreur comme pour un professionnel, l’évolution de l’offre disponible dans la commune reste déterminante.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements