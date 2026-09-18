Immobilier : ERA lance son podcast avec François Gagnon
Avec « On se dit tout, en toute franchise », ERA donne chaque mois la parole aux dirigeants, franchisés et agents de son réseau. François Gagnon ouvre la série avec son parcours et sa vision du métier.
- ERA Immobilier lance « On se dit tout, en toute franchise », un podcast mensuel consacré aux parcours et aux expériences des professionnels de son réseau.
- Dans le premier épisode du podcast d’ERA Immobilier, François Gagnon, président d’ERA France et d’ERA Europe, raconte comment une opportunité l’a conduit vers une carrière qu’il n’avait pas envisagée dans l’immobilier.
- Le podcast d’ERA Immobilier abordera l’entrepreneuriat, le management, le recrutement, la négociation et l’évolution des métiers de l’immobilier.
Peut-on devenir dirigeant d’un réseau immobilier international lorsque l’on n’avait pas prévu de faire carrière dans l’immobilier ? Est-ce que l’intelligence artificielle peut remplacer l’humain ?
C’est notamment autour de ces questions que François Gagnon se dévoile dans le premier épisode de « On se dit tout, en toute franchise », le nouveau podcast lancé par ERA Immobilier.
De l’immobilier « par hasard » à la tête d’un réseau international
Dans ce premier épisode, François Gagnon revient sur les débuts de son parcours professionnel et sur son entrée dans l’immobilier, qu’il décrit comme le fruit de circonstances plutôt que d’un projet de carrière mûrement réfléchi grâce à une opportunité qu’il a su saisir. Savoir faire des choix et se donner les moyens d’y arriver, un leitmotiv qui guide son parcours.
L’échange permet également de découvrir une dimension plus personnelle de son enfance. Il y évoque notamment la figure de son grand-père, maréchal-ferrant profondément attaché aux outils et aux savoir-faire traditionnels, qui voyait avec scepticisme l’arrivée de l’automobile. Une vision qui a marqué François Gagnon pour qui justement il est primordial de s’adapter aux changements et de maîtriser les outils technologiques.
Une anecdote familiale qui résonne aujourd’hui avec les transformations successives connues par les métiers de l’immobilier : évolution des outils, nouvelles technologies, nouvelles pratiques professionnelles et nécessité permanente de s’adapter qui font partie de l’ADN de ERA Immobilier.
Originaire du Québec, mais installé aux États-Unis, François Gagnon porte également sa vision transverse sur les cultures française et américaine, leurs différences dans la manière d’entreprendre, de travailler, de manager ou encore d’appréhender la réussite.
Un premier épisode qui pose ainsi l’ambition du podcast : faire découvrir les personnalités et les parcours derrière les fonctions, plutôt que de simplement parler d’immobilier.
« On se dit tout, en toute franchise » : raconter l’humain derrière le réseau
Avec ce nouveau rendez-vous, ERA Immobilier crée un espace de conversation autour de celles et ceux qui composent son réseau : dirigeants, franchisés, directeurs d’agence, négociateurs, managers et nouveaux talents.
Le principe est de partir de leur histoire pour faire émerger des expériences concrètes et partager des anecdotes : comment devient-on entrepreneur ? Comment développe-t-on une équipe ? Quelles erreurs permettent de progresser ? Quelles pratiques font réellement la différence ?
Au fil des épisodes, le podcast abordera ainsi les sujets qui traversent le quotidien des professionnels de l’immobilier : entrepreneuriat, management, recrutement, développement commercial, négociation, transmission ou encore évolution des métiers.
Mais le parti pris reste avant tout humain : derrière chaque réussite professionnelle, il y a un parcours, des rencontres, des choix et parfois une part de hasard.
Un rendez-vous mensuel, en vidéo et en audio
Un épisode « On se dit tout, en toute franchise » sera diffusé chaque mois, à partir du 17 septembre 2026, en formats vidéo sur Youtube et audio sur différentes plateformes (Spotify, Amazon Music, Appel Podcasts, Deezer).
À terme, ERA Immobilier envisage également de donner le micro à des personnalités extérieures au réseau : entrepreneurs, experts et acteurs issus d’autres univers, afin de confronter les expériences et les regards