Location : 1 candidat sur 3 répond à l’annonce en moins de 15 minutes

La course à la location commence parfois quelques minutes après la publication de l’annonce. Près d’un candidat sur trois réagit dans les quinze premières minutes, selon leboncoin. Mais la rapidité ne suffit pas : moins de quatre dossiers sur dix sont immédiatement exploitables.

Sur le marché locatif, mieux vaut ne pas laisser son téléphone trop loin. Lorsqu’une annonce correspondant à leurs critères est publiée, 31,9 % des candidats tentent de contacter l’annonceur dans les quinze premières minutes. Ils sont même 64,3 % à le faire dans l’heure, selon deux études réalisées en 2026 par leboncoin immo auprès de locataires et de professionnels.

Cette course contre la montre illustre un marché devenu difficile pour une grande partie des candidats. Une situation déjà visible dans plusieurs grandes villes : la tension locative reste particulièrement forte à Nice et Paris. Dans la nouvelle étude leboncoin immo, 68,7 % des locataires interrogés estiment qu’il est compliqué de trouver un logement correspondant à la fois à leurs besoins et à leur budget. Un constat largement partagé par les professionnels : 67,4 % considèrent que l’accès à une location est devenu plus difficile qu’il y a deux ans.

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Location : La course commence dès la publication de l’annonce

La rapidité est devenue l’un des premiers réflexes des candidats. Les professionnels le constatent également : 76,7 % indiquent qu’au moins un quart des candidatures leur parviennent dans les 24 heures suivant la publication d’une annonce.

Mais répondre vite ne suffit plus. Dans un marché où plusieurs dossiers peuvent arriver presque simultanément, les candidats cherchent aussi à rassurer le propriétaire sur leur solidité financière. Résultat : 82,6 % disent avoir le sentiment de devoir « se vendre » auprès du bailleur pour décrocher une location, comme ils pourraient le faire lors d’un recrutement.

Parmi les critères qui permettent de départager les dossiers, la stabilité des ressources arrive en tête. Elle est citée par 65,8 % des candidats et 58,1 % des professionnels. La présence d’un garant ou d’une garantie adaptée compte presque autant : 57,4 % des locataires et 62,8 % des professionnels la considèrent comme déterminante.

Encore faut-il que le dossier soit complet. Sur dix candidatures reçues, les professionnels estiment qu’en moyenne seulement 3,7 sont immédiatement complètes et exploitables. Pour les locataires, préparer ses justificatifs avant même de commencer sérieusement sa recherche peut donc faire gagner un temps précieux.

Location : La tension s’étend bien au-delà des studios

La pression ne se limite pas aux studios étudiants des grandes villes. Du côté des candidats, les T3 arrivent en tête des logements recherchés avec 25,8 %, devant les maisons à 24,3 %, les T2 à 22,6 % et les studios ou T1 à 16,2 %.

Les professionnels dessinent un tableau légèrement différent, mais tout aussi tendu. Ils placent les T2 en tête des logements suscitant le plus de demandes, à 59,3 %. Les T3 et les maisons suivent, chacun cité par 51,2 % des répondants.

Faute de trouver le bien souhaité, beaucoup de candidats revoient leur copie. Près de sept sur dix ont déjà accepté ou envisagé de rechercher un logement plus petit. 60,3 % ont accepté ou envisagé de s’éloigner géographiquement, et plus d’un candidat sur deux a déjà envisagé de dépasser son budget initial.

Moins de logements disponibles, moins de déménagements

Ces difficultés finissent aussi par peser sur les projets de vie. Parmi les candidats qui rencontrent des problèmes pour se loger, 83,5 % évoquent au moins une conséquence concrète. 32,9 % disent notamment devoir rester dans un logement devenu trop petit ou inadapté, tandis que 28,7 % envisagent de changer de ville.

Pour les professionnels interrogés, la cause première de cette tension reste le manque de logements disponibles. Parmi ceux qui constatent une dégradation du marché, 67,2 % citent la baisse de l’offre, contre 31 % la hausse de la demande. Un déséquilibre qui contribue plus largement à maintenir le marché locatif sous pression. Les contraintes liées au DPE et à la rénovation énergétique sont, elles, mentionnées par 36,2 % des professionnels.

Le marché risque alors de s’autoalimenter. 83,7 % des professionnels observent des locataires qui restent plus longtemps dans leur logement par crainte de ne pas en retrouver un autre. Or moins de déménagements signifie aussi moins de biens qui reviennent sur le marché, ce qui entretient à son tour la tension.

Méthodologie : Les données sont issues de deux enquêtes réalisées par leboncoin immo en 2026. L’enquête auprès des locataires porte sur 852 répondants, dont 345 ayant une expérience récente du marché locatif, c’est-à-dire une recherche en cours ou un logement trouvé au cours des douze derniers mois. L’étude menée auprès des professionnels repose sur les réponses de 163 professionnels de l’immobilier, dont 101 intervenant dans la location longue durée. Les données d’interactions sur les annonces proviennent de la plateforme leboncoin immo et portent sur avril 2026.

Source : Étude leboncoin immo sur la tension locative, 22 septembre 2026 Par MySweetImmo

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