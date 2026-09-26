Immobilier Miramas : D’alternant à chef d’entreprise, Anthony Maietta fait grandir son agence Nestenn

Entré dans l’immobilier en alternance à 21 ans, Anthony Maietta dirige aujourd’hui une agence Nestenn à Miramas. Son équipe est passée de deux à sept collaborateurs. Il raconte ce qui a changé lorsqu’il est devenu dirigeant.

D’alternant à chef d’entreprise, Anthony Maietta a changé de métier sans quitter l’immobilier. Il a commencé à 21 ans par la prospection, les estimations et les visites. Une dizaine d’années plus tard, il a ouvert son agence Nestenn à Miramas, pendant la période Covid. Aujourd’hui, il dirige une équipe de sept collaborateurs, contre deux à l’ouverture. Son parcours montre surtout le passage délicat du travail de conseiller à celui de dirigeant.

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Une agence ouverte après dix ans de terrain

Avant de créer son entreprise, Anthony Maietta a appris le métier au contact des vendeurs et des acquéreurs : obtenir des mandats, estimer des biens, organiser les visites et accompagner les clients. Fils d’entrepreneur, il explique avoir progressivement envisagé de diriger sa propre agence.

Il choisit finalement de rejoindre Nestenn comme franchisé. La raison ? Il connaissait déjà les méthodes du réseau et il s’appuie aujourd’hui sur ses outils et ses échanges avec d’autres dirigeants. « Je connaissais mon métier, mon secteur et j’étais profondément convaincu que j’allais réussir », commente Anthony Maietta, franchisé Nestenn à Miramas. Un autre parcours de franchisée passée à la direction d’une agence immobilière illustre, sur MySweetImmo, une trajectoire différente vers l’entrepreneuriat.

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De deux à sept collaborateurs

Selon Nestenn, l’agence de Miramas a réalisé environ 400 000 € HT de chiffre d’affaires en transaction lors de sa première année, puis plus de 700 000 € HT la suivante. Depuis, elle a également développé la location et la gestion locative. Ces montants décrivent l’activité de cette agence ; ils ne donnent pas, à eux seuls, une mesure de sa rentabilité.

La taille de l’équipe a elle aussi changé : deux collaborateurs à l’ouverture, sept en septembre 2026. Pour Anthony Maietta, grandir a surtout voulu dire apprendre à confier davantage de responsabilités. « J’ai compris qu’être un bon conseiller immobilier et être un bon dirigeant sont deux métiers différents. Il faut apprendre à déléguer, faire confiance et accepter parfois de se tromper pour progresser », explique-t-il.

Il résume ce tournant ainsi : « La réussite de l’agence ne devait plus reposer uniquement sur mes performances, mais sur la force d’une équipe. » La question de la formation des professionnels de l’immobilier dépasse en effet les compétences commerciales : elle concerne aussi l’évolution des métiers et des responsabilités.

L’équipe avant le prochain objectif

Lorsqu’il parle de sa plus grande fierté, Anthony Maietta cite ses collaborateurs. « Sans hésiter, mon équipe. Je ne les considère pas simplement comme des collaborateurs, mais comme de véritables acteurs de l’agence », affirme-t-il. Delphine Rouxel, présidente de Nestenn, attribue elle aussi une place centrale au collectif : « Sa réussite repose avant tout sur son engagement, son travail et la force de l’équipe qu’il a su construire autour de lui. »

Anthony Maietta et son équipe visent maintenant un chiffre d’affaires en transaction supérieur, de façon durable, à un million d’euros HT. Ils souhaitent aussi poursuivre le développement de la location et de la gestion locative et intégrer de nouvelles technologies à leur travail. Un autre parcours de négociateur devenu dirigeant de plusieurs agences montre combien les projets de développement peuvent varier d’un entrepreneur à l’autre. Anthony Maietta garde, lui, cette formule : « Il faut travailler, croire en son projet et surtout savoir bien s’entourer. »

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