Foncia ADB : Zahir Keenoo quitte la présidence
Après deux ans à la présidence de Foncia ADB, Zahir Keenoo quitte le groupe Emeria. Bruno Vaquette assurera le pilotage par intérim.
- Zahir Keenoo quitte Foncia ADB après deux années à sa présidence et neuf années passées au sein du groupe Emeria.
- Bruno Vaquette, CEO d’Emeria, assurera le pilotage de Foncia ADB par intérim.
- Foncia entend poursuivre sa stratégie autour de l’expérience client, du digital, du bien-loger et du pouvoir d’achat des résidents.
Changement à la tête de Foncia ADB. Après deux années à la présidence de la branche administration de biens, Zahir Keenoo quitte le groupe Emeria. Le dirigeant et la direction du groupe ont décidé « d’un commun accord » de mettre fin à leur collaboration. Bruno Vaquette, CEO d’Emeria, reprend le pilotage de Foncia ADB par intérim.
Zahir Keenoo quitte Foncia après neuf ans dans le groupe
Changement à la tête de Foncia ADB. Après deux années à sa présidence, Zahir Keenoo et la direction du groupe Emeria ont décidé « d’un commun accord » de mettre fin à leur collaboration, annonce Foncia dans un communiqué publié le 28 septembre 2026. 20260928_Communiqueě de presse…
Zahir Keenoo aura passé au total neuf ans au sein du groupe. « Je tiens à remercier Zahir Keenoo pour son engagement au cours des neuf dernières années au sein du Groupe, et tout particulièrement pour sa contribution durant ces deux dernières années à la tête de Foncia ADB », déclare Bruno Vaquette, CEO d’Emeria. 20260928_Communiqueě de presse…
Le groupe ne donne pas davantage de précisions sur les raisons de ce départ ni sur le calendrier de nomination d’un successeur.
Bruno Vaquette prend le pilotage de Foncia ADB par intérim
Dans l’attente d’une nouvelle gouvernance, Bruno Vaquette assurera lui-même le pilotage de Foncia ADB par intérim. 20260928_Communiqueě de presse…
Cette transition intervient alors que Foncia veut poursuivre la transformation engagée ces dernières années. Le groupe affiche notamment l’ambition de renforcer les liens avec ses clients, ses collaborateurs et ses partenaires, tout en accélérant le développement et la maîtrise de ses plateformes digitales. 20260928_Communiqueě de presse…
« La dynamique engagée au sein de Foncia se poursuit, avec une priorité : recentrer l’entreprise autour d’une ambition forte, celle de créer davantage de lien avec ses clients, ses talents et l’ensemble de ses parties prenantes, tout en accélérant le développement et la maîtrise de ses plateformes digitales », explique Bruno Vaquette. 20260928_Communiqueě de presse…
Expérience client, digital et pouvoir d’achat au cœur de la stratégie
Foncia assure que ses priorités stratégiques restent inchangées. L’entreprise veut continuer à placer l’expérience client au cœur de sa stratégie d’innovation, tout en agissant sur le bien-loger et le pouvoir d’achat des résidents. Elle cite également parmi ses priorités le bien-vivre ensemble et l’anticipation des nouveaux usages immobiliers. 20260928_Communiqueě de presse…
Ces orientations sont particulièrement structurantes compte tenu du poids de Foncia dans l’immobilier résidentiel français. L’entreprise revendique 600 agences et 8 000 collaborateurs en France. En 2025, elle a géré 70 000 immeubles en copropriété et 400 000 biens en location, réalisé 60 000 locations, plus de 14 000 transactions et accompagné plus de 3 millions de clients. 20260928_Communiqueě de presse…
Le départ de Zahir Keenoo ouvre désormais une nouvelle séquence pour Foncia. Le prochain enjeu sera de connaître la durée de l’intérim de Bruno Vaquette et, surtout, l’identité de celui ou celle qui sera chargé de conduire durablement cette stratégie.