Immobilier Paris : Les moins de 40 ans prennent le pouvoir

Selon Century 21, les moins de 40 ans et les primo-accédants deviennent majoritaires parmi les acheteurs parisiens. Au troisième trimestre 2026, les ventes progressent de 3,5 % et les prix reculent de 1,6 %.

Plus d’un acheteur parisien sur deux a désormais moins de 40 ans. Selon les chiffres de Century 21 pour le troisième trimestre 2026, leur part atteint 51,3 %, contre 44,4 % un an auparavant.

Les primo-accédants deviennent eux aussi majoritaires parmi les acquéreurs d’appartements. Deux évolutions qui dessinent un nouveau profil d’acheteurs dans la capitale, alors que les ventes progressent et que les prix continuent de baisser.

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Les 30-40 ans portent le changement

L’évolution du profil des acquéreurs tient principalement à la part des acquéreurs âgés de 30 à 40 ans qui passe de 29,1 % à 35,7 % en un an, soit une hausse de 6,6 points. Celle des moins de 30 ans demeure quasiment stable, à 15,6 %. Le changement de génération se joue donc surtout chez les trentenaires.

En parallèle, la part des primo-accédants atteint 51,5 % des acheteurs d’appartements à Paris, contre 48,3 % un an plus tôt. Une progression de 3,2 points qui fait passer cette catégorie au-dessus de la moitié des acquisitions. Pour les professionnels, le premier achat devient ainsi un sujet central dans l’accompagnement des clients : définition du budget, choix du logement et préparation du financement.

« Le marché parisien change de visage. Les moins de 40 ans et les primo-accédants y prennent désormais une place centrale. C’est une bonne nouvelle : cela montre que l’accession à la propriété redevient possible pour une partie des ménages qui avaient été exclus du marché ces dernières années. Mais il faut rester lucide : à près de 9 550 euros le mètre carré, acheter à Paris reste extrêmement difficile », souligne Charles Marinakis, président de Century 21 France.

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À 9 549 euros le mètre carré, les prix s’ajustent

Cette recomposition des acheteurs accompagne un regain d’activité : les ventes d’appartements parisiens progressent de 3,5 %, selon Century 21. Le prix au mètre carré recule de 1,6 % sur un an, à 9 549 euros, tandis que le montant moyen d’une acquisition reste quasiment stable, à 458 796 euros.

Pour un candidat à l’achat, ces deux indicateurs répondent à des questions différentes : le prix au mètre carré aide à comparer les logements, tandis que le montant moyen renseigne sur le budget des acquisitions réalisées. À l’échelle d’un projet, la localisation reste déterminante, comme le montre notre décryptage des prix immobiliers dans les 6e et 7e arrondissements de Paris.

Le délai de vente parisien s’allonge également, passant de 86 à 90 jours. L’activité progresse donc sans accélération des transactions. Pour préparer un premier achat, les acquéreurs peuvent aussi consulter nos conseils pour comparer et négocier les offres de crédit immobilier en octobre, afin d’établir leur budget de recherche avec des conditions de financement actualisées.

Hors Paris, les premiers achats pèsent aussi davantage

En Île-de-France hors Paris, les jeunes acquéreurs et les primo-accédants occupent également une place importante. Les moins de 40 ans représentent 54,1 % des acheteurs, et les primo-accédants 51,6 %, d’après Century 21.

L’activité suit toutefois une trajectoire différente de celle de la capitale. Les ventes reculent de 5,3 % pour les maisons et de 15,6 % pour les appartements. Les prix au mètre carré baissent eux aussi, de 7,7 % pour les maisons et de 4,3 % pour les appartements. La présence majoritaire des primo-accédants coexiste donc avec une contraction des transactions.

Pour replacer ces résultats dans leur contexte régional, notre analyse du marché immobilier francilien au deuxième trimestre 2026 selon les notaires apporte un éclairage sur la période précédente et sur les différences entre territoires.

Au niveau national, les maisons baissent plus fortement

À l’échelle nationale, les indicateurs de Century 21 décrivent un marché de l’ancien encore contrasté au troisième trimestre 2026. Les volumes de ventes diminuent de 3,6 % pour les maisons et de 4,7 % pour les appartements. Les prix au mètre carré reculent respectivement de 5 % et de 0,5 % : l’ajustement des prix est donc nettement plus marqué pour les maisons.

Les délais de vente s’allongent légèrement, à 102 jours pour les maisons et 99 jours pour les appartements. Avec des ventes d’appartements en progression et un délai moyen de 90 jours, Paris se distingue de cette tendance nationale.

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