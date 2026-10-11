Immobilier logistique : Les entreprises chinoises renforcent leur présence en France

Les entreprises chinoises ont loué plus de 153 000 m² de locaux industriels et logistiques en France entre début 2024 et mi-2026. Batteries, solaire et commerce en ligne alimentent leurs besoins, selon Cushman & Wakefield.

Les entreprises chinoises prennent davantage de place dans les usines et les entrepôts européens. En France, elles ont loué plus de 153 000 m² entre début 2024 et mi-2026, selon l’étude Future Flows de Cushman & Wakefield.

Leurs besoins sont concrets : fabriquer des batteries ou des équipements solaires, stocker des marchandises et préparer les commandes passées en ligne.

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La France figure parmi les destinations prioritaires

La France fait partie des trois pays prioritaires cités par les entreprises interrogées, avec l’Allemagne et le Royaume-Uni. Elle est le troisième marché européen du commerce en ligne. Sa clientèle et ses bassins de consommation comptent donc dans les choix d’implantation.

Plusieurs projets illustrent cette présence industrielle : l’usine de batteries d’Envision AESC dans le nord de la France et le projet de fabrication de modules solaires de DAS Solar à Mandeure, dans le Doubs. Ces investissements s’ajoutent aux surfaces prises en location recensées par Cushman & Wakefield.

Le commerce en ligne constitue un autre moteur. JD.com a lancé sa plateforme européenne Joybuy en mars 2026, avec une présence en France dès son ouverture. Cette activité nécessite des espaces pour stocker les produits, préparer les commandes et organiser les livraisons près des clients.

Pour replacer ces besoins dans le marché français, notre décryptage des perspectives de l’immobilier d’entreprise en 2026 revient notamment sur la place de la logistique et les choix d’implantation.

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Le commerce en ligne accélère les besoins d’entrepôts

À l’échelle européenne, les entreprises chinoises ont loué plus de 2,5 millions de m² de surfaces industrielles et logistiques entre début 2024 et mi-2026. L’accélération est nette : selon Cushman & Wakefield, les surfaces louées au seul premier semestre 2026 dépassent déjà celles de toute l’année 2025.

Shein, Temu et JD.com participent à cette demande. Les acteurs chinois du commerce en ligne ont ainsi loué directement plus de 350 000 m² en Europe au premier semestre 2026. Les prestataires Cainiao, Cirro et JD Logistics ont également étendu leurs réseaux européens.

Selon l’analyse de Cushman & Wakefield, le ralentissement du marché intérieur chinois et la concurrence poussent les entreprises à chercher de nouveaux débouchés. Parmi les 78 entreprises interrogées, 78 % citent l’accès à de nouveaux clients et marchés comme principale motivation de leur expansion européenne.

L’étude relève aussi le rôle des évolutions réglementaires : droits de douane sur les petits envois, contrôle des chaînes d’approvisionnement stratégiques et règles concernant les batteries et les technologies propres. D’après Cushman & Wakefield, ces changements encouragent les entreprises à développer leurs activités directement en Europe.

Des bâtiments modernes, proches des clients et disponibles vite

La recherche porte surtout sur des bâtiments modernes et de qualité. Les entreprises veulent des locaux adaptés à la production, au stockage et à la distribution, avec une implantation qui facilite l’accès à leurs clients.

Les unités de 10 000 à 25 000 m² sont les plus fréquemment louées. Les grands bâtiments occupent également une place importante dans les surfaces recensées depuis 2024.

Taille des bâtiments loués en Europe Surface totale louée par les entreprises chinoises Part des surfaces recensées De 10 000 à 25 000 m² 821 000 m² 32 % De 25 000 à 40 000 m² Plus de 743 000 m² 29 % Plus de 40 000 m² 766 000 m² 30 %

Source : Cushman & Wakefield, début 2024 à mi-2026.

La rapidité compte aussi : 48 % des entreprises interrogées prévoient d’être opérationnelles dans l’année suivant leur décision d’investir en Europe. Pour les bailleurs et les agents spécialisés, la disponibilité du bâtiment et son adaptation à l’activité deviennent donc des critères essentiels.

« En France, les entreprises chinoises occupent désormais une place importante dans la demande industrielle et logistique. Cette dynamique traduit à la fois le développement d’investissements industriels structurants, notamment dans les batteries et les technologies liées aux énergies renouvelables, et l’implantation croissante d’acteurs du e-commerce. Pour ces entreprises, la capacité à disposer rapidement de bâtiments modernes et de qualité, bien positionnés par rapport aux grands bassins de consommation, est un critère déterminant. La France bénéficie ainsi d’une position stratégique pour accompagner le développement de leurs activités en Europe», souligne Florian Moreau, Head of Logistics Agency France chez Cushman & Wakefield.

La qualité des locaux rejoint une évolution plus large des besoins des entreprises, détaillée dans notre article sur les tendances de l’immobilier d’entreprise en 2026, dont la performance énergétique des bâtiments.

Le Royaume-Uni et la Pologne en tête des surfaces louées

Les pays cités comme prioritaires ne sont pas forcément ceux où les entreprises ont déjà loué le plus de mètres carrés. Sur la période étudiée, le Royaume-Uni et la Pologne arrivent en tête des volumes recensés.

Pays Surfaces industrielles et logistiques louées Royaume-Uni 757 000 m² Pologne 695 000 m² Hongrie 180 000 m² Allemagne 163 000 m² Pays-Bas 157 000 m² France 153 000 m² Italie 131 000 m² Espagne 127 000 m²

Source : Cushman & Wakefield, début 2024 à mi-2026.

Les investissements industriels donnent une autre mesure de cette implantation. Deux projets auxquels participe le fabricant de batteries CATL représentent plus de 11 milliards d’euros d’investissements annoncés : 7,34 milliards à Debrecen, en Hongrie, et jusqu’à 4,1 milliards en Espagne, pour une usine développée avec Stellantis.

Pour les prochaines années, Cushman & Wakefield prévoit une demande toujours concentrée sur les grands marchés de consommation : Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne et Italie. La Hongrie et la Pologne continueraient, selon le cabinet, d’attirer des projets industriels grâce à leurs coûts plus faibles.

Pour les professionnels français, trois critères sont à examiner : la proximité des clients, la qualité du bâtiment et le délai nécessaire pour commencer l’activité. La mise en location suppose également de préparer le contrat : notre décryptage des règles des baux commerciaux modifiées en 2026 détaille leur champ d’application.

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