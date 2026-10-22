Émeutes : Votre taxe foncière va-t-elle payer la casse ?

Après les violences urbaines des 17 et 18 octobre, les communes doivent financer les réparations. Assurances, aides de l’État, recours contre les auteurs : qui paie, et comment les propriétaires pourraient-ils être mis à contribution ?

Les propriétaires vont-ils payer une partie des réparations après les émeutes ? C’est possible, par l’intermédiaire de leur taxe foncière. Tout dépendra de ce que les assurances et l’État prendront en charge, puis des décisions des conseils municipaux.

L’incendie de la mairie de Limoges, le 17 octobre 2026, pose directement la question. « Ce n’est pas aux Limougeauds de payer la casse », a affirmé Guillaume Guérin, maire de Limoges. Le lendemain, le Premier ministre Sébastien Lecornu lui écrit que « les seuls contribuables de Limoges ne peuvent supporter le coût d’une telle destruction ». Reste à déterminer comment la facture sera répartie.

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Qui doit payer les réparations ?

Plusieurs financements peuvent intervenir : l’assurance de la commune, les indemnités versées par l’État et les aides à la reconstruction. Les auteurs des dégradations peuvent également être condamnés à payer.

La loi prévoit que l’État indemnise certains dégâts causés lors de rassemblements. Mais les circonstances des violences comptent. Des destructions commises par un groupe organisé, détaché d’une manifestation dans le seul but de les commettre, peuvent être exclues de ce régime. Pour Limoges, les conclusions de l’enquête seront donc importantes.

Obtenir une indemnisation peut aussi prendre du temps. Paris a ainsi attendu des jugements du 4 mai 2022 pour obtenir un peu plus de 1,4 million d’euros au titre des dégâts commis pendant les manifestations des gilets jaunes, entre novembre 2018 et décembre 2019.

Le gouvernement a annoncé, le 19 octobre, un fonds exceptionnel pour aider les collectivités à reconstruire leurs équipements publics. Son montant n’a pas été précisé lors de cette annonce.

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Pourquoi les assurances ne règlent pas toute la facture

Même lorsqu’un bâtiment est assuré, une partie des dépenses peut rester à la charge de la commune. Le remboursement dépend du contrat, des plafonds prévus et de la franchise : la somme que l’assuré doit payer lui-même.

À Limoges, les conditions d’assurance se seraient déjà fortement durcies avant l’incendie. Selon les chiffres rapportés par Manon Bellin et Gary Cahn, avocats fiscalistes et cofondateurs d’orka.tax, la prime serait passée de 203 000 euros en 2023 à 527 000 euros en 2025, soit une hausse de 159 %. La franchise pour les incendies, vols et mouvements populaires aurait été relevée de 5 000 à 50 000 euros.

D’autres collectivités rencontrent des difficultés. Parmi les 713 collectivités ayant répondu à une consultation du Sénat début 2024, une sur cinq déclarait avoir subi une résiliation de son contrat par son assureur depuis janvier 2023. Ces résultats concernent les répondants à cette consultation.

Une fois les indemnités et les aides déduites, la commune doit financer ce qui reste. Elle peut utiliser ses ressources disponibles, reporter des projets, réduire certaines dépenses ou emprunter pour réaliser les travaux. Elle peut aussi décider d’augmenter ses impôts locaux.

La taxe foncière est alors un levier majeur. Celle sur les propriétés bâties représente 90 % des recettes de fiscalité directe locale des communes et 40 % de leurs recettes de fonctionnement, selon la Direction générale des collectivités locales. Ces proportions portent sur l’ensemble des communes, pas sur la seule ville de Limoges.

Une hausse dépend donc d’un choix des élus. Pour comprendre son effet sur la facture, notre article sur les villes ayant augmenté leur taux de taxe foncière en 2026 détaille le fonctionnement des décisions locales. Notre décryptage de la progression de la taxe foncière en vingt ans permet aussi de mesurer le poids croissant de cet impôt.

Faire payer les responsables des violences prendra également du temps. Le projet de loi « casseurs-payeurs », examiné au Sénat les 27 et 28 octobre, prévoit, sous conditions, de rendre les participants responsables ensemble des dégâts, dans la limite de 10 000 euros par personne. Il faudra ensuite obtenir le paiement des sommes dues.

Ce que les propriétaires peuvent vérifier dès maintenant

Le montant de la taxe foncière dépend de deux éléments : la base imposable du logement et les taux appliqués. Même si la commune ne change pas son taux, la facture peut augmenter avec la revalorisation annuelle des bases liée à l’inflation.

Les propriétaires peuvent surtout vérifier que leur logement est correctement décrit par les services fiscaux. Une erreur de surface, de dépendances ou d’éléments de confort peut alourdir l’impôt. Notre guide sur les erreurs qui peuvent augmenter votre taxe foncière explique les points à contrôler.

En cas d’erreur, une réclamation peut être déposée auprès des impôts. Le délai ordinaire expire le 31 décembre 2026 pour la taxe foncière de 2025, et le 31 décembre 2027 pour celle de 2026.

« Nous demandons que l’État chiffre son fonds avant que les conseils municipaux votent leurs taux. Le taux appartient aux élus. La base, elle, obéit au droit », concluent Manon Bellin et Gary Cahn, avocats fiscalistes, cofondateurs d’orka.tax.

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