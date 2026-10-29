Logement neuf : Les mises en chantier chutent de près de 10 % en septembre

Les mises en chantier de logements reculent de 9,7 % en septembre 2026, après deux mois de hausse, tandis que les autorisations de construction progressent légèrement, selon le SDES.

La construction de logements ralentit en septembre. Selon les estimations du Service des données et études statistiques (SDES), 28 682 logements ont été mis en chantier, soit 9,7 % de moins qu’en août. Ce recul intervient après deux mois de hausse. Les autorisations de construire progressent légèrement, mais leur niveau reste inférieur à la moyenne des cinq années précédentes.

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Les chantiers de maisons et d’appartements reculent

Après une hausse de 7 % en juillet et de 14 % en août, les démarrages de travaux se replient en septembre. Le mouvement touche aussi bien les immeubles que les maisons individuelles.

Dans le collectif, résidences comprises, 18 694 logements ont été mis en chantier. Cela représente une baisse de 11 % sur un mois, après une progression de 19 % en août.

Les mises en chantier de maisons individuelles diminuent de 7,2 %. Le recul atteint 14,9 % pour les maisons faisant l’objet d’un permis portant sur un seul logement. Les opérations de maisons groupées suivent, elles, une trajectoire inverse, avec une hausse de 12 %.

Ces chiffres portent sur les travaux qui démarrent. Ils se distinguent des ventes, autre indicateur des difficultés du secteur, comme l’illustre la baisse des réservations de logements chez Nexity.

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Les autorisations progressent grâce au collectif

En amont des chantiers, les projets autorisés sont un peu plus nombreux. Les autorisations de construction augmentent de 1,2 % en septembre, à 31 428 logements. Elles avaient déjà progressé de 2,1 % en août, après une baisse de 0,8 % en juillet.

Cette amélioration repose sur le collectif. Avec 20 264 logements autorisés, appartements et logements en résidence enregistrent une hausse de 5,3 % sur un mois, après 4,1 % en août. Les maisons individuelles reculent au contraire de 5,5 %, à 11 164 autorisations.

Pour les acheteurs, il faut distinguer l’autorisation de construire, la commercialisation et le démarrage des travaux. Un logement autorisé n’est pas encore un logement en chantier. Les statistiques de construction complètent donc celles du marché, détaillées dans notre article sur les ventes de logements neufs au premier semestre 2026.

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Depuis janvier, la construction reste plus active qu’en 2025

Le recul de septembre ne suffit pas à effacer l’amélioration observée depuis un an. Entre janvier et septembre 2026, le nombre moyen de logements mis en chantier chaque mois dépasse de 25,1 % la moyenne mensuelle de toute l’année 2025. Le SDES constate ainsi une tendance à la hausse des démarrages depuis septembre 2025.

La comparaison porte bien sur ces deux moyennes mensuelles. Elle ne mesure pas une progression entre les neuf premiers mois de 2025 et les neuf premiers mois de 2026. Pour les autorisations, l’écart est plus modeste : leur moyenne mensuelle depuis janvier dépasse de 1,4 % celle de l’ensemble de 2025.

Sur une période plus longue, la construction reste en retrait. D’octobre 2025 à septembre 2026, 318 419 logements ont été mis en chantier et 377 834 ont été autorisés. Ces volumes sont respectivement inférieurs de 5,1 % et de 9,1 % à la moyenne annuelle des cinq années précédentes.

Les professionnels doivent donc suivre à la fois les projets autorisés et les travaux engagés pour apprécier l’évolution de leur activité. Les conditions de financement apportent un éclairage complémentaire, présenté dans notre décryptage du recul du crédit immobilier et des demandes de relance de CAFPI.

Les locaux professionnels ralentissent aussi

Les bâtiments non résidentiels – bureaux, commerces, entrepôts, bâtiments industriels ou équipements publics – enregistrent également un recul des démarrages. Au troisième trimestre 2026, les surfaces enregistrées comme mises en chantier atteignent 5,3 millions de mètres carrés, soit une baisse de 3,8 % par rapport au troisième trimestre 2025. Les surfaces autorisées sont presque stables : 10,2 millions de mètres carrés, en hausse de 0,1 %.

Sur les douze mois achevés en septembre, les surfaces autorisées diminuent de 3 %, à 37 millions de mètres carrés. Les surfaces enregistrées comme mises en chantier progressent en revanche de 3,3 %, à 21 millions de mètres carrés. Pour ces locaux, les statistiques suivent la date d’enregistrement des dossiers et peuvent donc refléter des opérations engagées plusieurs mois auparavant.

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