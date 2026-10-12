Immobilier Clichy : 105 logements à prix maîtrisé pour les salariés

À Clichy, la résidence CRISTAL propose 105 logements à prix maîtrisé pour les actifs et leurs familles. Du studio au T6, les appartements disposent tous d’un extérieur, avec 175 m² d’espaces communs et le métro 14 à proximité.

Louer un logement adapté à sa famille tout en restant près de son travail. C’est l’objectif de CRISTAL, une résidence de 105 logements à prix maîtrisé inaugurée le 7 octobre dernier à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Construite par Interconstruction et Novaxia, elle appartient à in’li, qui en assure la gestion. Elle associe des appartements du studio au six-pièces, des espaces communs et la proximité des transports pour répondre aux besoins des salariés.

« CRISTAL incarne une vision exigeante du recyclage urbain : transformer l’existant pour répondre aux besoins de la métropole, en rapprochant les logements des emplois et en donnant aux familles les moyens de bien vivre en ville ! », commente Joachim Azan, président fondateur de Novaxia.

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Des logements pour les personnes seules et les familles

CRISTAL propose plusieurs tailles d’appartements : 10 studios, 32 deux-pièces, 27 trois-pièces, 20 quatre-pièces, 13 cinq-pièces et trois six-pièces en duplex. Les jeunes actifs, les couples et les familles nombreuses peuvent ainsi trouver un logement correspondant à la composition de leur ménage.

Cette offre de grands appartements compte à Clichy, où près de 82 % des résidences principales sont des logements d’une à trois pièces, selon les données Insee citées par in’li. Dans la résidence, 75 % des locataires sont en couple, avec ou sans enfants, indique le propriétaire. Tous les logements comprennent une cuisine équipée et un balcon, une terrasse ou un jardin.

« La question du logement des salariés ne peut pas être dissociée de celle de leur lieu de travail. Lorsqu’un actif travaille à Clichy, à Paris ou à La Défense, il doit pouvoir trouver un logement à prix maîtrisé à proximité, y compris lorsqu’il vit en famille », précise Éric Balci, directeur général d’in’li.

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Le métro 14 à proximité des logements

Installée à l’angle du boulevard Victor Hugo et de la rue Touzet, CRISTAL se trouve au pied de la station Saint-Ouen du métro 14 et à quelques minutes à pied du RER C. Selon in’li, les habitants peuvent rejoindre Châtelet en 15 minutes, et La Défense ainsi que le centre de Paris en 25 minutes.

La résidence est également proche des bassins d’emploi où sont présentes des entreprises comme L’Oréal, Amazon France et Monoprix. Pour les salariés, l’objectif est de pouvoir habiter près de leur travail dans un logement adapté à leur vie familiale. La place des transports et du budget dans les recherches est aussi abordée dans notre article sur les choix des acheteurs et des locataires au troisième trimestre 2026 chez Orpi.

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Des espaces pour travailler, faire du sport et se retrouver

Les habitants disposent de 175 m² d’espaces communs équipés en Wi-Fi, compris dans le loyer. Ils peuvent utiliser un espace de travail partagé, une salle de sport, une salle TV et jeux avec un espace enfants, ainsi qu’un espace de convivialité avec terrasse. Des casiers à colis connectés complètent les équipements.

Colonies a participé à la conception et à l’aménagement des espaces communs. Ses équipes en assurent aujourd’hui la gestion et l’animation. CRISTAL est la troisième résidence familiale avec services développée par in’li en Île-de-France, après Colombes – Stade, à Colombes, et L’Envolée, au Bourget.

L’architecture, signée DGM & Associés, rappelle l’histoire de Clichy. Le nom CRISTAL fait référence à l’ancienne cristallerie de la ville. Les halls et les espaces communs s’inspirent du style Art déco.

« Nous l’avons imaginé, dessiné puis bâti sur mesure, aux côtés de Novaxia, en lien permanent avec les équipes d’in’li », souligne Victor Heroguer, directeur de projets immobiliers d’Interconstruction.

Près de 2 800 dossiers reçus pour la résidence

Selon in’li, CRISTAL a reçu près de 2 800 dossiers pour ses 105 logements. Le propriétaire indique que seuls cinq logements restent disponibles ou en cours d’attribution.

Cette demande s’inscrit dans un secteur où les candidats à la location sont nombreux, comme le montre notre décryptage de la tension locative à Clichy et dans les communes de petite couronne, fondé sur le baromètre Manda. Pour préparer une recherche, notre article sur l’importance d’un dossier de location complet et prêt à envoyer apporte des repères pratiques.

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