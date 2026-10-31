Immobilier : Kretz Real Estate s’implante à La Réunion

Après l’ouverture récente de son flagship à l’Île Maurice, Kretz Real Estate s’implante à La Réunion. L’activité sera pilotée par Thomas Laurent, entrepreneur réunionnais et professionnel de l’immobilier.

Kretz Real Estate développe son activité à La Réunion sur le marché du haut de gamme. Le réseau confie cette implantation à Thomas Laurent, professionnel de l’immobilier installé localement.

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Autour d’un million d’euros, l’emplacement fait la différence

Villas proches du lagon, maisons créoles ou appartements avec vue sur l’océan …, selon Kretz Real Estate, le budget moyen tourne autour d’un million d’euros.

Les propriétés en première ligne, avec accès direct à la plage, vue mer ou proximité immédiate du lagon, atteignent parfois environ 2 millions d’euros. Toutefois, ces biens restent très rares : sur l’ensemble de la côte ouest, seules quelques propriétés de ce type sont proposées à la vente. Le prix au mètre carré varie selon la commune, le quartier, la vue, le calme et les contraintes urbanistiques qui limitent la constructibilité dans certains secteurs.

Pour un acquéreur comme pour un vendeur, la localisation précise du bien compte donc autant que sa catégorie. Une villa avec vue sur l’océan et une propriété donnant directement sur la plage ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Cette place accordée à l’emplacement rejoint les observations présentées dans notre décryptage sur les biens rares dans l’immobilier de prestige.

La côte ouest concentre les recherches

La côte ouest, notamment autour de Saint-Gilles-les-Bains, de L’Hermitage, de La Saline-les-Bains, des Trois-Bassins et de Saint-Leu, concentre la demande grâce à son climat, ses plages et son lagon. Les acquéreurs recherchent principalement des villas et maisons d’architecte, des propriétés créoles, ainsi que des appartements haut de gamme avec extérieur et vue mer.

À l’est, les paysages plus verts, les cascades et l’environnement tropical attirent une clientèle en quête de nature et d’authenticité. Le réseau souhaite aussi proposer des biens dans les secteurs montagneux préservés.

Les projets sont portés principalement par des Réunionnais, des résidents de métropole, ainsi que des acquéreurs britanniques, allemands et suisses. Ils concernent aussi bien une résidence principale qu’une résidence secondaire ou un investissement locatif saisonnier. La diversité des origines des acquéreurs fait également partie des tendances abordées dans notre article sur les demandes françaises et internationales dans l’immobilier de luxe.

Thomas Laurent pilote l’activité sur l’île

Cette implantation prolonge le développement de Kretz dans l’océan Indien, après l’ouverture de son agence à Maurice. Elle s’inscrit dans la continuité du déploiement du réseau Kretz à Maurice et en Belgique.

À La Réunion, l’activité est confiée à Thomas Laurent, qui vit sur l’île depuis plus de vingt ans et travaille dans l’immobilier depuis plus de dix ans. Il accompagnera les propriétaires vendeurs et les acquéreurs en lien avec les équipes du réseau.

« La Réunion réunit tout ce que nous recherchons dans une implantation : un territoire singulier, un patrimoine naturel exceptionnel et une vraie qualité de vie. Avec Thomas Laurent, nous voulons proposer une approche de l’immobilier de luxe qui reste locale dans son incarnation et internationale dans son rayonnement », souligne Alexandre Bruneau, directeur général de Kretz Real Estate.

L’île associe un cadre administratif et juridique français à des paysages littoraux, tropicaux et volcaniques. Le site des « Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion » est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2010. Les aspects fiscaux et patrimoniaux d’un achat restent à examiner selon la situation de chaque acquéreur et l’usage prévu du logement.

« Depuis plus de vingt ans, je mesure chaque jour la richesse et la diversité de La Réunion. L’île offre des biens rares, mais aussi une manière de vivre qui ne ressemble à aucune autre. Rejoindre Kretz Real Estate permet de valoriser cette identité locale auprès d’une clientèle qui recherche à la fois l’émotion, l’exigence et la sécurité d’un accompagnement professionnel », conclut Thomas Laurent.

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