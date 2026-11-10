Immobilier : Avant le prix, l’art de vivre fait craquer les étrangers pour la France

L’art de vivre arrive en tête des motivations des visiteurs étrangers interrogés par Green-Acres pour acheter en France. Le rapport qualité-prix ne se classe qu’en quatrième position.

Acheter en France, pour profiter d’abord d’une certaine façon de vivre. C’est la motivation qui ressort de l’Observatoire Vive la France 2026 de Green-Acres. Parmi les visiteurs étrangers de la plateforme à la recherche d’un bien dans l’Hexagone, l’art de vivre devance largement le climat et les considérations de prix. Les transactions enregistrées chez les notaires montrent, de leur côté, des achats plus chers et des logements plus grands que ceux des Français résidents.

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L’art de vivre séduit bien davantage que les prix

Pourquoi choisir la France pour un achat immobilier ? Parmi les 2 099 visiteurs étrangers interrogés par Green-Acres entre mars et mai 2026, 40 % répondent l’art de vivre. Le climat arrive ensuite, avec 25 % des réponses, devant les attaches personnelles, à 16 %. Le rapport qualité-prix ne recueille que 11 % des réponses, suivi de la proximité, à 7 %. Chaque participant ne pouvait choisir qu’une seule réponse.

« Un visiteur étranger interrogé sur deux envisage aussi d’autres destinations que la France. Ce qui fait pencher la balance, c’est l’art de vivre, bien avant le prix : ils achètent une vue, un village, une lumière. Préserver ce cadre de vie, c’est préserver l’attractivité de la France», souligne Benoît Galy, fondateur et PDG de Green-Acres.

Les motivations varient selon le pays depuis lequel les visiteurs se connectent. L’art de vivre est cité par 58 % des répondants connectés depuis les États-Unis. À l’inverse, le climat arrive en tête parmi ceux connectés depuis les Pays-Bas, avec 41 % des réponses. La proximité compte davantage depuis l’Espagne, où elle est citée par 21 % des répondants, et depuis la Suisse, à 17 %.

Pour les vendeurs et les agents immobiliers, l’enseignement est concret : présenter le logement ne suffit pas. Son environnement, les paysages et la vie du village ou du quartier méritent aussi une place dans la présentation du bien.

Des achats plus chers, avec davantage d’espace

Dans les actes signés, les budgets des étrangers non-résidents se distinguent nettement. Entre juillet 2025 et juin 2026, le prix médian de leurs achats atteint 236 000 € hors Île-de-France, contre 170 000 € pour les Français résidents. L’écart représente 66 000 €, soit 39 %. Il était de 34 % un an auparavant : sur un an, le prix médian progresse de 5 % pour les étrangers non-résidents, contre 1 % pour les Français résidents.

En Île-de-France, la différence est encore plus marquée. Le prix médian atteint 422 700 € pour les étrangers non-résidents, contre 284 800 € pour les Français résidents, soit un écart de 48 %.

Les biens achetés ne présentent pas non plus les mêmes caractéristiques. Hors Île-de-France, la surface habitable médiane est de 92 m² pour les étrangers non-résidents, contre 82 m² pour les Français résidents. Pour les maisons, le terrain médian atteint 1 185 m², contre 658 m², soit environ 1,8 fois plus. Le prix médian au mètre carré est également supérieur : 2 690 €, contre 2 230 €, soit 21 % d’écart.

Ces chiffres décrivent des biens différents, par leur surface et leur localisation. Ils ne signifient donc pas qu’un étranger paie systématiquement plus cher qu’un Français pour un logement identique. Les budgets varient aussi selon la nationalité : hors Île-de-France, le prix médian atteint 360 000 € pour les Suédois, contre 173 000 € pour les Néerlandais.

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Côte d’Azur, Paris, Dordogne : plusieurs façons d’aimer la France

Les notaires ont enregistré 14 735 achats d’étrangers non-résidents entre juillet 2025 et juin 2026. Le volume recule de 6 % sur un an, dans un marché où l’ensemble des ventes baisse de 5 %.

Quatre départements concentrent 31 % des acquisitions de cette clientèle : les Alpes-Maritimes, avec 2 007 achats, Paris, avec 955, la Haute-Savoie, avec 857, et le Var, avec 771. Viennent ensuite l’Hérault, la Dordogne, les Pyrénées-Orientales, le Nord, l’Aude et la Charente. Les évolutions locales divergent : les achats progressent de 13 % dans le Nord et augmentent aussi à Paris, tandis qu’ils reculent en Dordogne et dans les Pyrénées-Orientales.

Les Belges restent les premiers acheteurs étrangers non-résidents, avec 2 739 acquisitions, devant les Britanniques et les Néerlandais. Ces trois nationalités réunissent 43 % des achats. Les États-Unis progressent de 14 %, à 1 233 acquisitions, et passent devant la Suisse au cinquième rang, derrière l’Allemagne. Les achats suédois augmentent de 23 % et les achats espagnols de 9 %. À l’inverse, les acquisitions britanniques reculent de 15 %, les belges de 8 % et les italiennes de 16 %.

Les recherches sur Green-Acres dessinent une autre carte, celle des projets. La Dordogne arrive en tête des demandes de contact envoyées depuis la Belgique, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Le Var est premier depuis l’Allemagne et la Suisse, tandis que les Alpes-Maritimes dominent depuis les États-Unis et l’Italie. Depuis l’Espagne, les Pyrénées-Orientales occupent la première place.

Cette diversité des destinations se retrouve dans notre décryptage des profils et territoires recherchés par les acheteurs étrangers selon Capifrance, fondé sur les transactions de ce réseau.

Quelques mois en France, ou presque toute l’année

Le projet ne se limite pas toujours aux vacances d’été. Parmi les 523 visiteurs étrangers interrogés sur la durée de leurs futurs séjours, 37 % prévoient de passer un à trois mois par an en France et 26 % quatre à six mois. Mais 30 % envisagent d’y vivre dix à douze mois par an ; les 7 % restants prévoient sept à neuf mois de présence.

Pour choisir un bien, la question de l’usage est donc centrale : une maison occupée quelques semaines et un logement habité presque toute l’année ne répondent pas aux mêmes besoins. Une réflexion qui rejoint celle de la résidence secondaire envisagée comme un futur lieu de vie, abordée dans notre précédent décryptage.

Côté financement, 60 % des 574 répondants à cette question envisagent un achat comptant, 21 % un financement mixte et 11 % un recours essentiellement au crédit. Il s’agit des financements prévus par les visiteurs interrogés.

Enfin, le choix de la France se fait souvent après comparaison. Parmi 659 répondants, 49 % n’envisagent aucun autre pays. L’Italie recueille 20 % des réponses, devant l’Espagne, à 13 %, le Portugal, à 7 %, et la Grèce, à 5 %. Depuis la Belgique, l’attachement est particulièrement marqué : 62 % des répondants ne regardent que la France.

L’actualité politique entre également dans la réflexion : 54 % des 535 visiteurs interrogés à ce sujet disent qu’elle les fait hésiter à acheter, comme le détaille notre article sur l’influence de la situation politique sur les projets immobiliers des étrangers. Pour accompagner ces candidats, comprendre le cadre de vie recherché, le temps de présence prévu et les autres destinations envisagées permet de mieux cerner leur projet.

Observatoire Vive la France 2026 de Green-Acres Par MySweetImmo

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