Immobilier à Nice : Georges Benichou rejoint Century 21 Azurim Entreprise & Commerce
Après vingt ans à la direction régionale de CBRE à Nice et Sophia Antipolis, Georges Benichou rejoint Century 21 Azurim. Le département immobilier d’entreprise vise une équipe d’au moins cinq collaborateurs.
- Georges Benichou prend la direction de l’immobilier d’entreprise de Century 21 Azurim Entreprise & Commerce.
- Il a dirigé les bureaux CBRE de Nice et Sophia Antipolis de 2005 à 2025.
- Le département vise au moins cinq collaborateurs spécialisés pour couvrir les Alpes-Maritimes.
CENTURY 21 Azurim Entreprise & Commerce confie la direction de son département Immobilier d’Entreprise à Georges Benichou. Le groupe accélère ainsi son développement dans les Alpes-Maritimes. Il souhaite constituer une équipe d’au moins cinq collaborateurs spécialisés.
Cette arrivée marque une étape dans le développement du Groupe Azurim. Celui-ci veut renforcer sa place dans le conseil et la commercialisation en immobilier tertiaire dans les Alpes-Maritimes.
Un professionnel reconnu, fort de vingt années à la direction régionale de CBRE
Georges Benichou possède vingt ans d’expérience à la direction régionale de CBRE. De 2005 à 2025, il a dirigé les bureaux de Nice et Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes.
Au sein de CBRE, il a contribué au développement des implantations azuréennes. Il a ainsi participé au renforcement de leur position sur le marché régional.
Georges Benichou connaît bien le tissu économique des Alpes-Maritimes. Son expertise couvre la commercialisation en immobilier tertiaire. Il accompagne aussi bien les propriétaires et investisseurs que les entreprises utilisatrices.
Pour CENTURY 21 Azurim Entreprise & Commerce, cette expérience doit soutenir ses ambitions locales. Sa connaissance des acteurs économiques et du marché immobilier constitue également un appui.
Une ambition affirmée sur l’ensemble des Alpes-Maritimes
Avec cette nomination, CENTURY 21 Azurim Entreprise & Commerce entend accélérer son implantation dans l’immobilier professionnel. Son offre de conseil et de commercialisation couvrira l’ensemble des Alpes-Maritimes.
L’activité couvrira trois segments : bureaux, locaux commerciaux, locaux d’activités et industriels. Elle s’adressera aux entreprises utilisatrices, aux propriétaires et aux investisseurs.
Georges Benichou devra structurer, animer et développer ce département. Pour cela, il s’appuiera sur son expérience, sa connaissance du marché et les moyens du Groupe Azurim.
Il travaillera avec David Tordjman, Président du Groupe Azurim. Ce dernier exerce lui aussi dans l’immobilier d’entreprise depuis près de vingt ans. Ensemble, ils souhaitent accélérer le développement commercial et renforcer la présence locale de l’enseigne.
Une équipe en cours de constitution avec un objectif d’au moins cinq collaborateurs
Cette nomination s’accompagne de recrutements. CENTURY 21 Azurim Entreprise & Commerce veut ainsi constituer une équipe spécialisée dans les différents types de biens professionnels.
Olivier Caranese a également rejoint le département comme consultant en immobilier d’entreprise. Son arrivée complète les compétences de l’équipe.
D’autres recrutements sont en cours. À terme, le département vise au moins cinq collaborateurs. Ils interviendront de Nice et Sophia Antipolis à Cannes et Mandelieu-la-Napoule.
Le Groupe Azurim souhaite ainsi bâtir une structure durable, proche de ses clients et du marché local. Il s’appuie également sur la force du réseau CENTURY 21.
« L’arrivée de Georges Benichou constitue une étape particulièrement importante dans notre stratégie de développement. Après vingt années passées à la direction régionale de CBRE, Georges est aujourd’hui l’un des professionnels les plus expérimentés et les plus reconnus de l’immobilier d’entreprise sur la Côte d’Azur. », explique David Tordjman, Président du Groupe Azurim.
Et de poursuivre : « Son parcours, sa parfaite connaissance du marché et sa contribution au développement des bureaux de Nice et Sophia Antipolis témoignent de qualités professionnelles et managériales que nous souhaitons mettre au service de notre ambition. Évoluant moi-même dans l’immobilier d’entreprise depuis près de vingt ans, je suis convaincu que la complémentarité de nos expériences, associée à la puissance du réseau CENTURY 21, nous permettra de développer rapidement une activité solide et reconnue sur l’ensemble des Alpes-Maritimes. Avec Georges, Olivier Caranese et les prochains collaborateurs qui nous rejoindront, notre objectif est de constituer une équipe de référence, capable d’accompagner aussi bien les entreprises dans leurs projets d’implantation que les propriétaires et investisseurs dans la valorisation et la commercialisation de leurs actifs immobiliers. »