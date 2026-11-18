À Saint-Tropez, les propriétés de plus de 10 millions d’euros séduisent notamment les acheteurs américains. Sous ce seuil, les acquéreurs négocient davantage et privilégient les biens sans travaux.

À Saint-Tropez, les propriétés de plus de 10 millions d’euros continuent d’attirer les grandes fortunes internationales. En dessous de ce seuil, le marché du prestige se montre plus hésitant : les acheteurs comparent, discutent les prix et écartent les biens qui demandent des travaux. C’est le contraste observé par Janssens Immobilier Knight Frank à l’automne 2026.

Après une activité soutenue jusqu’à fin septembre, octobre a été particulièrement calme, avec un écart persistant entre les attentes des vendeurs et celles des acquéreurs.

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Au-delà de 10 millions d’euros, la demande reste solide

Le très haut de gamme conserve néanmoins son élan. Selon Janssens Immobilier, les propriétés dépassant 10 millions d’euros bénéficient notamment de l’intérêt d’une clientèle américaine fortunée, attirée par la réputation internationale de Saint-Tropez. L’agence évoque aussi l’effet d’entraînement de grandes fortunes venues d’outre-Atlantique.

Les montants affichés illustrent ce marché à part : une villa sur la plage de Pampelonne, avec vue mer, est ainsi proposée à 25 millions d’euros par le réseau. Un prix de présentation qui traduit le positionnement de certaines propriétés d’exception.

Cette attractivité s’inscrit dans un marché où la rareté compte beaucoup. Notre décryptage du maintien des prix dans le golfe de Saint-Tropez malgré le recul des ventes montre déjà le poids des emplacements et des caractéristiques exceptionnelles dans les décisions d’achat.

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Sous les 10 millions d’euros, les acheteurs discutent davantage

Sur le cœur de gamme du marché de prestige, sous les 10 millions d’euros, les discussions sont plus difficiles. Janssens Immobilier relie cet attentisme aux incertitudes géopolitiques, à la question des taux et à des prix jugés historiquement hauts.

Le blocage tient aussi à deux lectures différentes du marché. Les vendeurs restent attachés à la valeur patrimoniale de leur propriété et hésitent à revoir leur prix. Les acheteurs, eux, estiment avoir du choix et demandent des concessions importantes. Pour conclure une vente, l’enjeu devient donc de rapprocher le prix demandé du montant que les acquéreurs sont prêts à payer.

La négociation dépasse d’ailleurs le seul marché tropézien : selon les observations de Laforêt publiées en septembre, neuf ventes immobilières sur dix se concluent en dessous du prix affiché.

De 2,3 millions à moins de 2 millions : le prix débloque la vente

Un exemple rapporté par Janssens Immobilier résume la situation. Une propriété affichée à 2,3 millions d’euros a trouvé preneur auprès d’acquéreurs allemands en moins d’un mois, après une négociation conclue sous la barre des 2 millions d’euros. Le montant rejoint, selon l’agence, son estimation initiale.

À l’inverse, une propriété similaire dont le prix n’a pas été réajusté reste sans offre, indique le réseau. Pour les vendeurs comme pour les agents immobiliers, la comparaison souligne l’importance du prix de départ et de la capacité à tenir compte des retours des acheteurs.

« Le marché sanctionne immédiatement les biens surévalués ou nécessitant des travaux. En revanche, dès qu’un bien est ajusté à la valeur réelle du marché, il part très vite », souligne Renan Brun, conseiller immobilier à Saint-Tropez.

Sans travaux, avec vue mer : les critères qui font la différence

Le prix ne suffit pas à expliquer les choix des acquéreurs. D’après Janssens Immobilier, la demande privilégie le neuf et les rénovations contemporaines de très haut standing. Les propriétés à rafraîchir suscitent moins d’intérêt. Les acheteurs veulent pouvoir profiter immédiatement de leur acquisition et demandent, dès les premiers échanges, une stricte conformité aux règles d’urbanisme.

À ces exigences s’ajoutent une vue mer dégagée, le calme, l’absence de vis-à-vis et de nuisances sonores, ainsi que la proximité du village ou des plages. Ces attentes trouvent une illustration dans une villa contemporaine proposée à 9,5 millions d’euros à Gigaro, à La Croix-Valmer, dont l’architecture s’intègre au paysage et les plages sont accessibles à pied.

Pour préparer une vente, les propriétaires ont donc intérêt à travailler ensemble le prix, la présentation du bien et les documents relatifs à sa conformité. Pour les acheteurs, l’état de la propriété et les références de ventes comparables constituent des points concrets sur lesquels appuyer la discussion.

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