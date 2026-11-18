À Mornant, près de Lyon, la maison-bulle signée Pascal Häusermann est proposée à 1,2 million d’euros. Construite en 1974, elle compte 110 m² habitables, un bassin sur le toit et un terrain de 4 700 m².

Des volumes arrondis, une silhouette blanche et un bassin installé sur le toit : à Mornant, près de Lyon, une maison-bulle dessinée par l’architecte suisse Pascal Häusermann est à vendre pour 1,2 million d’euros. Édifiée en 1974 et conservée depuis dans la même famille, cette propriété de 110 m² habitables occupe une position dominante sur la campagne environnante. Elle est commercialisée par John Taylor.

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Une maison tout en courbes, imaginée en 1974

La singularité de cette villa apparaît dès l’extérieur. Ses formes arrondies, ses ouvertures et ses volumes imbriqués lui donnent une silhouette très éloignée de celle des maisons traditionnelles. Ici, les courbes dessinent aussi bien les façades que les toitures.

Cette liberté de conception est caractéristique du travail de Pascal Häusermann (1936-2011). L’architecte suisse, précurseur de l’architecture « bulle », a exploré les formes organiques et les structures en voile de béton pour proposer une autre manière d’habiter. Ses recherches, menées notamment dans les années 1960 et 1970, privilégient la fluidité des espaces et leur relation avec l’environnement.

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Un bassin sur le toit face au paysage

La particularité la plus inattendue se trouve au-dessus des pièces de vie : un bassin de rafraîchissement aménagé sur le toit, à l’abri des regards. La position dominante de la propriété offre une vue panoramique à 360 degrés sur les paysages environnants.

Le rapport au paysage participe ainsi à l’identité de la maison, autant que sa silhouette. Avec une écriture architecturale différente, cette attention à l’environnement se retrouve dans une villa contemporaine de Gigaro conçue pour se fondre dans le relief côtier, présentée récemment par MySweetImmo.

Cinq pièces réparties sur deux niveaux

Derrière cette architecture inhabituelle, la maison conserve une organisation lisible. Au rez-de-chaussée, le séjour se prolonge par une salle à manger avec une cheminée centrale. Une cuisine ouverte et un coin lecture complètent les espaces de vie.

L’étage accueille deux chambres et une salle de bains indépendante, ainsi qu’une suite parentale disposant de sa propre salle de bains. La villa réunit donc les espaces de réception au niveau inférieur et les chambres à l’étage, sur une surface habitable totale de 110 m².

Un terrain de 4 700 m² autour de la villa

La propriété s’étend sur une parcelle de 4 700 m². Selon John Taylor, le terrain est divisible et constructible, sous réserve des règles d’urbanisme applicables. Cette caractéristique ouvre des possibilités d’évolution à examiner en fonction du projet des futurs propriétaires.

À 1,2 million d’euros, la vente porte à la fois sur une maison signée, son terrain et sa situation sur les hauteurs de Mornant. Pour élargir la recherche dans la région, notre décryptage du marché immobilier lyonnais et des attentes des acheteurs apporte un éclairage complémentaire sur les biens familiaux et le haut de gamme.

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