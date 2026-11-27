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Et si la technologie permettait aux agents immobiliers de consacrer moins de temps à l’administratif et davantage à leurs clients ? C’est le pari du réseau Homki.

Taux plus élevés, acquéreurs plus prudents, conformité toujours plus lourde : les tâches administratives occupent désormais une grande partie du temps des professionnels de l’immobilier. Comment leur redonner du temps pour ce qui fait vraiment leur métier ?

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Un métier freiné par l’administratif

« L’administratif occupe aujourd’hui la moitié du temps de travail d’un agent, de la constitution du mandat au rendez-vous chez le notaire. L’autre moitié est consacrée aux rendez-vous avec les vendeurs et les acquéreurs », observe Éric Elbaze, cofondateur de Homki.

Le contexte renforce l’urgence. Avec des taux autour de 3,80 % en novembre, selon Crédit Courtier de France, vendeurs et acquéreurs sont plus prudents et plus exigeants. Les ventes repartent pourtant : 958 000 logements anciens ont été vendus sur les douze mois à fin juin, selon l’Insee. Dans ce marché, chaque heure gagnée sur les tâches administratives est une heure de plus auprès des clients.

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Des outils qui répondent aux vrais problèmes du quotidien

Pour répondre aux besoins du marché et des professionnels, Homki développe ses solutions en interne. Le réseau ne dépend d’aucun prestataire et les fait évoluer au rythme du terrain.

Au cœur de ce dispositif, le Homki Radar croise plusieurs données : les ventes réellement conclues dans le secteur, les biens comparables actuellement en vente et les acquéreurs de sa base qui recherchent ce type de bien. Résultat : le conseiller connaît précisément le marché et les acheteurs à cibler. Il arrive au rendez-vous avec un dossier solide et peut se concentrer sur l’échange avec le vendeur.

Un tableau de bord personnalisé, intégrant des vérifications de conformité, complète le Radar. Chaque professionnel peut y suivre ses dossiers, les relances automatisées et les performances de ses annonces en ligne, tout en s’assurant de leur conformité. En simplifiant ces différentes étapes, la technologie lui donne un coup d’avance : il peut ainsi adapter rapidement sa stratégie de vente.

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Une plateforme pour mieux accompagner les clients

Cette logique s’étend désormais aux vendeurs, qui bénéficient d’une meilleure visibilité sur l’avancée de leur vente. Une plateforme dédiée leur permet de suivre leur projet en temps réel.

De quoi avancer plus sereinement, avec un conseiller qui reste présent pour les guider et les accompagner tout au long de leur projet. La technologie facilite les échanges, elle ne les remplace pas.

Plus de performance, pour plus d’humain

Le fil conducteur reste le même : automatiser ce qui peut l’être pour que les professionnels se concentrent sur ce que personne ne peut remplacer : l’écoute, le conseil et la négociation. Autonomes mais jamais seuls, ils s’appuient sur une équipe basée à Marseille, dédiée au développement de leur activité.

Homki a déjà bousculé les codes de l’immobilier en permettant à ses clients d’économiser près de 12 000 € grâce à ses honoraires fixes. Ici, pas de pourcentage indexé sur le prix de vente : le montant des frais est connu dès le départ, pour vendre en toute transparence.

Envie d’exercer le métier autrement ?

Chez Homki, les conseillers disposent des outils et de la liberté nécessaires pour se concentrer sur ce qui fait vraiment la différence : leurs clients, leurs projets et la relation qu’ils construisent avec eux. Une autre façon d’exercer le métier, avec des moyens à la hauteur de leurs ambitions.

Les professionnels de l’immobilier qui souhaitent en savoir plus peuvent contacter l’entreprise à joinus@homki-immobilier.com.

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