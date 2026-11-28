Et si l’assurance devenait un relais de revenus pour les agences immobilières ? Selon une simulation de NousAssurons, une agence gérant 300 lots assurés pourrait générer jusqu’à 35 000 € de chiffre d’affaires supplémentaire par an.

Alors que le marché de la transaction ralentit, les agences immobilières cherchent à diversifier leurs sources de revenus. L’assurance constitue l’une des pistes. Le courtier NousAssurons revendique plus de 260 agences adhérentes à son offre immobilière et une progression de 37 % du nombre de contrats entre janvier et septembre 2026.

Comment développer des revenus récurrents et fidéliser ses clients lorsqu’on dirige une agence immobilière ? Au-delà de la gestion locative et du syndic de copropriété, la distribution de produits d’assurance constitue une piste de diversification. Le bilan présenté le 18 novembre 2026 par NousAssurons, qui a lancé son « pack immo » en janvier 2024, illustre le développement de cette activité complémentaire.

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Jusqu’à 35 000 euros de chiffre d’affaires supplémentaire, selon NousAssurons

Garantie loyers impayés (GLI), assurance propriétaire non occupant (PNO), multirisque habitation (MRH), multirisque immeuble ou encore assurance emprunteur : les professionnels de l’immobilier peuvent proposer différents produits d’assurance à leurs clients, sous réserve de respecter les conditions applicables à la distribution d’assurances.

« Quand les volumes de transactions restent incertains, la gestion locative et le syndic deviennent le socle de l’activité de nombreuses agences. Proposer des assurances immobilières leur permet de sécuriser les revenus de leurs propriétaires bailleurs. Elles s’assurent aussi un chiffre d’affaires récurrent, moins exposé à la conjoncture. Notre rôle de courtier est de leur donner accès à des garanties solides et à des tarifs compétitifs, sans alourdir leur quotidien », explique Jérôme Robin, fondateur de NousAssurons.

Selon une simulation du courtier, une agence disposant de 300 lots en gestion, assurés en PNO, GLI et multirisque habitation, pourrait générer jusqu’à 35 000 euros de chiffre d’affaires supplémentaire par an, soit près de 2 900 euros par mois. Il s’agit toutefois d’un potentiel de revenus, et non d’un résultat moyen constaté auprès des agences partenaires.

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Plus de 260 agences adhérentes et 14 100 contrats d’assurance

Plus de 260 agences immobilières ont adhéré à la plateforme de NousAssurons, dont 70 % exercent également une activité d’administration de biens et de syndic. Le courtier revendique près de 60 nouvelles agences partenaires depuis janvier 2026 et plus de 120 depuis janvier 2025. Parmi elles figurent des agences franchisées, des indépendants et des professionnels issus de réseaux de mandataires. NousAssurons fournit également la solution L’Adresse Assure, proposée en marque blanche par le réseau L’Adresse.

Au total, la plateforme compte plus de 2 000 utilisateurs professionnels formés par les équipes du courtier : conseillers en location, gestionnaires et transactionnaires. À fin septembre 2026, NousAssurons comptabilisait plus de 14 100 contrats, contre 10 300 en janvier, soit une progression de 37 %. Plus de 11 000 lots bénéficient d’une garantie loyers impayés. Hors GLI, la production a progressé de 175 % depuis 2024, selon le courtier.

« Nos partenaires ne s’arrêtent plus à la garantie loyers impayés. Ils assurent aussi leurs immeubles en multirisque, leurs bailleurs en PNO et leurs locataires en habitation. L’assurance devient pour eux un métier complémentaire, qui fidélise la clientèle et apporte un revenu régulier. Nous formons et accompagnons chaque collaborateur pour qu’il maîtrise ces produits et les propose naturellement », souligne Christel Caterino, responsable de l’offre immobilière chez NousAssurons.

De nouvelles assurances destinées aux professionnels de l’immobilier en 2027

Pour 2027, NousAssurons prévoit d’élargir son offre en intégrant des produits destinés aux professionnels eux-mêmes, notamment l’assurance responsabilité civile professionnelle et la garantie financière, ainsi que l’assurance dommages-ouvrage pour les projets de construction de leurs clients. Le courtier entend également étoffer son réseau d’assureurs partenaires et développer l’utilisation de sa plateforme au sein des agences adhérentes, notamment auprès des administrateurs de biens.

Source : Communiqué NousAssurons du 18 novembre 2026.

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