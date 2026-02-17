Prix de l’immobilier Saint-Malo : Les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Saint-Malo prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située sur la côte nord de la Bretagne, dans le département d’Ille-et-Vilaine, Saint-Malo est l’un des marchés immobiliers littoraux les plus attractifs de l’Ouest. Ville touristique majeure, dotée d’une forte identité patrimoniale, elle combine résidence principale, résidences secondaires et investissement locatif saisonnier.

Vous êtes propriétaire à Saint-Malo ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier malouin, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier littoral à prix élevés

À Saint-Malo, le prix moyen des appartements s’établit à 4 461 €/m², un niveau élevé, caractéristique des villes côtières attractives. La demande reste soutenue, notamment pour les biens bien situés, proches du littoral ou du centre historique.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 5 463 €/m², traduisant une prime marquée pour l’habitat individuel dans un contexte de foncier contraint. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 4 844 €/m², confirmant le positionnement haut de gamme du marché malouin.

Appartements : une phase de stabilisation après la hausse

Le marché des appartements connaît une phase de consolidation. À court terme, les prix reculent (–0,4 % sur un mois, –2,8 % sur trois mois). Sur un an, l’évolution est stable (0,0 %).À moyen terme, la correction se poursuit (–5,0 % sur trois ans), avant une reprise plus nette sur cinq ans (+6,8 %). Ces évolutions traduisent un marché arrivé à maturité, après plusieurs années de hausse soutenue.

Maisons : une dynamique plus favorable

Le marché des maisons se distingue par une trajectoire plus positive. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,1 % sur un mois, +3,7 % sur trois mois). Sur un an, la hausse atteint +8,4 %.

À moyen et long terme, la dynamique reste très favorable, avec +6,7 % sur trois ans et +29,5 % sur cinq ans, illustrant la forte attractivité de l’habitat individuel dans une ville littorale recherchée.

Des écarts de prix très liés à l’emplacement

À Saint-Malo, l’emplacement est déterminant. Les quartiers intra-muros, le front de mer et les secteurs proches des plages affichent des niveaux de prix sensiblement supérieurs à ceux des zones plus périphériques.

Les maisons, bien que minoritaires (37 % du parc), concentrent l’essentiel de la valeur, tandis que les appartements attirent une clientèle mixte : résidents permanents, investisseurs et acquéreurs de résidences secondaires.

Des loyers soutenus, un rendement modéré

Le marché locatif malouin reste dynamique. Les appartements se louent en moyenne 13,9 €/m², contre 14,6 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 14,2 €/m².Ces niveaux, rapportés à des prix d’achat élevés, se traduisent par des rendements locatifs modérés, typiques des marchés littoraux patrimoniaux.

Combien coûte un T2 à Saint-Malo ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 4 461 €/m² × 40 m² ≈ 178 440 €

Loyer mensuel estimatif : 13,9 €/m² × 40 m² ≈ 556 €

Rendement locatif brut : 3,7 % sur 12 mois.

Un rendement cohérent avec un marché de bord de mer, où la valorisation patrimoniale prime sur la rentabilité brute.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les dynamiques du marché malouin. Ces indicateurs, par nature stables, permettent de comprendre les tensions observées sur les prix.

Les résidences secondaires représentent 26,3 % des logements, traduisant une forte attractivité touristique. La part de propriétaires occupants atteint 51 %, confirmant le poids de la propriété dans la commune.

Le revenu médian, établi à 35 412 € (Insee 2023), est supérieur à la moyenne nationale, soutenant la solvabilité locale et le positionnement haut de gamme du marché.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Saint-Malo reste très attractive, mais la phase actuelle de stabilisation peut offrir des opportunités ciblées, notamment sur les appartements. Si vous vendez. Dans un marché sélectif, l’emplacement et la qualité du bien sont déterminants. Les maisons bien situées restent très recherchées. Si vous investissez. Le marché est avant tout patrimonial. Les rendements sont modérés en location longue durée, mais la demande reste forte et sécurisante.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

