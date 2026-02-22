Prix de l’immobilier Saint-Brieuc : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Saint-Brieuc avec les prix de vente, les loyers et les indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département des Côtes-d’Armor, en région Bretagne, Saint-Brieuc est une ville moyenne qui combine fonctions administratives, économiques et portuaires. Son marché immobilier s’est profondément transformé ces dernières années, porté par l’attractivité croissante de la Bretagne et par un rattrapage marqué des prix après une longue période de modération.

Vous êtes propriétaire à Saint-Brieuc ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Saint-Brieuc, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier encore accessible, après un fort rattrapage

À Saint-Brieuc, le prix moyen des appartements s’établit à 2 170 €/m², un niveau encore accessible à l’échelle nationale, mais en nette hausse par rapport aux standards historiques de la ville.

Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 2 040 €/m², traduisant un positionnement légèrement inférieur à celui des appartements, cohérent avec une offre plus abondante. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 108 €/m², confirmant un marché intermédiaire, mais en forte évolution.

Appartements : une correction récente après une envolée des prix

Le marché des appartements connaît une phase de correction à court et moyen terme. Les prix reculent de –0,7 % sur un mois et de –3,6 % sur trois mois. Sur un an, la baisse atteint –4,2 %, traduisant un ajustement après une période de hausse rapide.

Sur trois ans, les prix sont stables (0,0 %), mais le bilan sur cinq ans reste spectaculaire, avec une progression de +37,0 %. Cette envolée illustre le rattrapage massif du marché briochin, porté par l’attractivité régionale et l’arrivée de nouveaux profils d’acheteurs.

Maisons : un marché plus résilient

Le marché des maisons affiche une trajectoire plus modérée. À court terme, les prix reculent de –0,8 % sur un mois et de –3,0 % sur trois mois. Sur un an, la baisse atteint –1,8 %.

À moyen terme, le recul reste limité (–0,7 % sur trois ans), tandis que la progression sur cinq ans demeure solide, avec +14,1 %. Ces évolutions traduisent une meilleure résistance du segment des maisons, dans un contexte de normalisation du marché.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Saint-Brieuc, la typologie du logement joue un rôle clé dans les stratégies d’achat. Les petites surfaces, notamment les T2, restent recherchées par les investisseurs, en raison de leur liquidité et de rendements attractifs.

Les maisons familiales, nombreuses dans le parc (40 % des logements), offrent des niveaux de prix encore raisonnables et attirent les ménages souhaitant s’installer durablement dans la ville et son agglomération.

Des loyers accessibles, avec une vacance à surveiller

Le marché locatif briochin demeure abordable. Les appartements se louent en moyenne 11,8 €/m², contre 12,8 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 12,2 €/m².

Avec un taux de vacance de 12,3 %, le marché locatif impose toutefois une vigilance particulière, notamment sur le choix des quartiers et la qualité des biens, afin de sécuriser la rentabilité.

Combien coûte un T2 à Saint-Brieuc ?

Pour offrir une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 170 €/m² × 40 m² ≈ 86 800 €

: 2 170 €/m² × 40 m² ≈ 86 800 € Loyer mensuel estimatif : 11,8 €/m² × 40 m² ≈ 472 €

: 11,8 €/m² × 40 m² ≈ 472 € Rendement locatif brut : 6,5 % sur 12 mois.

Un rendement attractif, cohérent avec le positionnement de Saint-Brieuc parmi les villes accessibles ayant connu un fort rattrapage.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché briochin. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 4,8 % des logements, traduisant une attractivité touristique modérée. La part de propriétaires occupants atteint 49 %, indiquant un équilibre entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 30 618 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés, mais contribue à expliquer la sensibilité du marché aux ajustements récents.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Saint-Brieuc reste une ville accessible pour un projet résidentiel, mais la phase de correction actuelle invite à la prudence et à une analyse fine des biens et des emplacements. Si vous vendez. Dans un marché plus sélectif, le positionnement au juste prix est essentiel. Les biens bien situés et correctement valorisés continuent de se vendre, malgré des délais potentiellement plus longs. Si vous investissez. Les rendements locatifs demeurent intéressants, mais la vacance impose une sélection rigoureuse des biens et une stratégie locative adaptée.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

