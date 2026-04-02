Réseau immobilier : Citya devient un poids lourd dans le Nord avec la reprise de Square Habitat Nord de France
Depuis le 31 mars, Citya Immobilier a renforcé sa présence dans le Nord avec la reprise de Square Habitat Nord de France, sans suppression d’emplois selon l’entreprise.
- Citya Immobilier a repris Square Habitat Nord de France le 31 mars 2026 pour renforcer sa présence dans le Nord–Pas-de-Calais.
- Près de 500 salariés rejoignent Citya, portant le réseau à 70 agences et plus de 700 collaborateurs dans la région.
Depuis le 31 mars, Citya Immobilier a repris Square Habitat Nord de France. L’opération renforce fortement son poids dans la région et vise à faire du Nord son premier marché en France.
Citya change d’échelle dans le Nord
Citya Immobilier a finalisé le 31 mars la reprise de Square Habitat Nord de France. Avec cette opération, le groupe augmente fortement sa présence dans le Nord–Pas-de-Calais.
La reprise concerne toutes les activités : gestion locative (administration de biens), syndic de copropriété, transaction immobilière et courtage en crédits. Les équipes supports et le siège sont également intégrés.
Près de 500 collaborateurs rejoignent Citya Immobilier. Le groupe compte désormais 70 agences dans la région, plus de 700 salariés, plus de 28 000 logements en gestion locative et plus de 74 000 lots en syndic.
Citya vise désormais un objectif clair : faire du Nord–Pas-de-Calais sa première zone d’activité en France.
Une opération dans la continuité des relations existantes
Cette reprise s’inscrit dans une relation déjà engagée entre Citya Immobilier et le Crédit Agricole Nord de France, qui détenait Square Habitat Nord de France. Les deux acteurs avaient déjà collaboré auparavant.
Citya met en avant la rencontre entre Philippe Briand, président fondateur de Citya Immobilier, et Laurent Martin, directeur général du Crédit Agricole Nord de France.
Le groupe souligne que ce rapprochement repose sur une vision commune du métier et sur une exigence de qualité de service pour les clients. Citya indique également avoir reçu la confiance du Crédit Agricole Nord de France dans cette opération.
Aucun changement immédiat pour les équipes et les clients
Citya Immobilier affirme que cette reprise n’a aucun impact sur l’emploi. Les équipes restent en place et les activités sont maintenues.
Le directeur général actuel de Square Habitat Nord de France conserve la direction en 2026 afin d’assurer la transition. L’objectif est de garantir la continuité du service pour les clients.
À court terme, les clients ne devraient pas voir de changement dans leurs interlocuteurs ou dans la gestion de leurs biens. Pour Citya, l’enjeu est désormais de développer l’activité et de renforcer son réseau dans la région.