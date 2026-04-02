Réseau immobilier : Citya devient un poids lourd dans le Nord avec la reprise de Square Habitat Nord de France

Depuis le 31 mars, Citya Immobilier a renforcé sa présence dans le Nord avec la reprise de Square Habitat Nord de France, sans suppression d’emplois selon l’entreprise.

Depuis le 31 mars, Citya Immobilier a repris Square Habitat Nord de France. L’opération renforce fortement son poids dans la région et vise à faire du Nord son premier marché en France.

Newsletter MySweetimmo

Citya change d’échelle dans le Nord

Citya Immobilier a finalisé le 31 mars la reprise de Square Habitat Nord de France. Avec cette opération, le groupe augmente fortement sa présence dans le Nord–Pas-de-Calais.

La reprise concerne toutes les activités : gestion locative (administration de biens), syndic de copropriété, transaction immobilière et courtage en crédits. Les équipes supports et le siège sont également intégrés.

Près de 500 collaborateurs rejoignent Citya Immobilier. Le groupe compte désormais 70 agences dans la région, plus de 700 salariés, plus de 28 000 logements en gestion locative et plus de 74 000 lots en syndic.

Citya vise désormais un objectif clair : faire du Nord–Pas-de-Calais sa première zone d’activité en France.

À lire aussi Réseau immobilier : Guy Hoquet ouvre sa première agence à Montréal

Une opération dans la continuité des relations existantes

Cette reprise s’inscrit dans une relation déjà engagée entre Citya Immobilier et le Crédit Agricole Nord de France, qui détenait Square Habitat Nord de France. Les deux acteurs avaient déjà collaboré auparavant.

Citya met en avant la rencontre entre Philippe Briand, président fondateur de Citya Immobilier, et Laurent Martin, directeur général du Crédit Agricole Nord de France.

Le groupe souligne que ce rapprochement repose sur une vision commune du métier et sur une exigence de qualité de service pour les clients. Citya indique également avoir reçu la confiance du Crédit Agricole Nord de France dans cette opération.

Aucun changement immédiat pour les équipes et les clients

Citya Immobilier affirme que cette reprise n’a aucun impact sur l’emploi. Les équipes restent en place et les activités sont maintenues.

Le directeur général actuel de Square Habitat Nord de France conserve la direction en 2026 afin d’assurer la transition. L’objectif est de garantir la continuité du service pour les clients.

À court terme, les clients ne devraient pas voir de changement dans leurs interlocuteurs ou dans la gestion de leurs biens. Pour Citya, l’enjeu est désormais de développer l’activité et de renforcer son réseau dans la région.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements