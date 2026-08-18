Immobilier : Trop de biens à vendre, les prix affichés reculent en Grande-Bretagne

Les prix demandés pour les logements nouvellement mis en vente en Grande-Bretagne reculent de 2 % en août, selon le portail Rightmove. Une offre abondante redonne du pouvoir aux acheteurs. Un signal à observer aussi en France.

Les vendeurs britanniques revoient leurs prétentions. En août, le prix moyen demandé pour un logement nouvellement mis en vente en Grande-Bretagne a reculé de 2 % en un mois, soit 7 360 livres de moins, pour s’établir à 364 999 livres, selon Rightmove, le principal portail immobilier britannique. Il s’agit de la plus forte baisse enregistrée pour un mois d’août depuis 2018. Sur un an, les prix affichés reculent désormais de 1 %.

Attention toutefois à ce que mesure cet indicateur. Il ne s’agit pas des prix auxquels les logements sont effectivement vendus, mais des prix demandés au moment de leur mise sur le marché. Le House Price Index de Rightmove porte sur environ 95 % des logements nouvellement commercialisés en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles.

La baisse estivale des prix affichés n’est pas inhabituelle outre-Manche. Son ampleur l’est davantage. Elle intervient surtout dans un marché où les acheteurs disposent d’un choix de logements particulièrement important.

Un phénomène qui mérite d’être observé depuis la France. Car, sans être identiques, les deux marchés présentent un point commun : lorsque l’offre progresse plus vite que la demande, le prix de mise en vente redevient déterminant.

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En Grande-Bretagne, les vendeurs font face à davantage de concurrence

Le mouvement ne date pas du mois d’août. En juin, Rightmove relevait déjà une baisse de 0,6 % du prix moyen des nouveaux biens mis en vente, à 376 191 livres. Le portail constatait parallèlement une offre abondante et un marché dans lequel le bon positionnement du bien devenait de plus en plus important pour trouver un acquéreur. Les données détaillées de Rightmove pour juin 2026 faisaient déjà apparaître cette pression accrue sur les vendeurs.

En août, l’ajustement s’accentue. La situation est particulièrement marquée à Londres. Le nombre de logements disponibles à la vente y atteint son niveau le plus élevé depuis seize ans, selon Rightmove. Dans la capitale britannique, les nouveaux prix affichés ont chuté de 4,4 % en un mois, soit près de 30 000 livres en moyenne.

Dans le très haut de gamme, le mouvement est encore plus spectaculaire. À Kensington et Chelsea, le prix moyen demandé pour les nouveaux biens est passé de 1,648 million de livres à 1,553 million en un mois, soit une baisse de plus de 95 000 livres. Ces données ont notamment été relayées par The Guardian.

Ces chiffres ne permettent pas de conclure à un effondrement du marché britannique. Ils témoignent en revanche d’un ajustement des attentes des vendeurs dans un environnement devenu plus concurrentiel.

Rightmove a d’ailleurs revu ses prévisions pour l’ensemble de 2026. Alors que le portail anticipait encore fin 2025 une hausse de 2 % des prix affichés cette année, il table désormais sur une évolution comprise entre 0 % et -2 %.

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En France aussi, les acheteurs disposent de davantage de marge pour négocier

La France n’est pas la Grande-Bretagne et les évolutions observées outre-Manche ne peuvent être transposées mécaniquement.

Le marché immobilier français de l’ancien a retrouvé une partie de son activité. Mais plusieurs indicateurs montrent aussi un marché dans lequel l’offre s’étoffe et les acheteurs retrouvent davantage de latitude pour négocier.

Au premier semestre 2026, Laforêt faisait ainsi état d’une progression de 8 % de l’offre de biens à vendre, tandis que la demande reculait de 3 %, signe d’une reprise qui marquait le pas au printemps.

Même tendance du côté de l’Adresse. Dans son bilan du premier semestre, 77 % des agences interrogées constataient une hausse des marges de négociation par rapport à 2025, dans un rapport de force devenu plus favorable aux acheteurs.

Dans le même temps, 949 000 transactions ont été enregistrées sur douze mois à fin mai 2026, soit 5,7 % de plus qu’un an auparavant, selon les Notaires de France. Le marché reste donc actif, mais son redémarrage ne signifie pas que les vendeurs retrouvent partout le pouvoir de fixer leurs conditions.

La comparaison britannique trouve ici son intérêt. Elle ne signifie pas que les prix français vont suivre la même trajectoire. Elle montre ce qui peut se produire lorsque le nombre de biens proposés augmente alors que les acquéreurs restent sélectifs.

Dans ce type de marché, un vendeur ne se compare plus seulement à la dernière transaction réalisée dans son quartier. Son logement entre aussi en concurrence avec les autres biens disponibles au même moment.

Le prix de mise en vente redevient déterminant

C’est sans doute l’enseignement le plus intéressant du marché britannique pour les vendeurs comme pour les professionnels français.

Lorsqu’un acquéreur dispose de peu de choix, un prix ambitieux peut parfois être absorbé par la demande. Lorsque l’offre s’étoffe, l’acheteur peut davantage comparer le prix, l’emplacement, l’état du bien, les travaux à prévoir, le DPE ou encore les charges avant de se décider.

Le risque d’une surestimation devient alors plus important. Un bien positionné au-dessus de ses concurrents peut recevoir moins de demandes, rester plus longtemps en ligne et devoir ensuite faire l’objet d’une baisse de prix. Parmi les erreurs qui peuvent freiner la vente d’un logement, la surestimation constitue justement l’un des principaux points de vigilance.

Le sujet concerne également directement les professionnels. Delphine Rouxel, présidente de Nestenn, appelait récemment les agents immobiliers à « apporter la vérité sur les prix » aux vendeurs.

La question de la surestimation destinée à obtenir un mandat fait d’ailleurs débat dans la profession. Les conséquences d’un prix volontairement gonflé pour décrocher une vente peuvent être lourdes : allongement du délai de commercialisation, baisses successives et perte de crédibilité auprès des acquéreurs.

Dans un marché plus concurrentiel, l’estimation ne consiste donc plus seulement à déterminer la valeur théorique d’un logement. Elle doit aussi intégrer les biens actuellement disponibles, les transactions effectivement réalisées, les délais de vente et la réalité de la demande locale.

Vendeurs et agents immobiliers : ce que montre le signal britannique

Le cas britannique rappelle d’abord que le prix affiché n’est pas nécessairement le prix auquel le bien sera vendu.

Il montre aussi qu’une augmentation du nombre de logements disponibles peut progressivement déplacer le rapport de force en faveur des acheteurs. Ceux-ci disposent de davantage d’alternatives et peuvent écarter plus facilement les biens qu’ils jugent trop chers.

Pour les vendeurs français, le signal invite donc à regarder non seulement les prix des ventes passées, mais aussi la concurrence au moment de la mise sur le marché.

Pour les agents immobiliers, il renforce l’importance d’une estimation documentée et expliquée au propriétaire. Accepter un prix de commercialisation déconnecté du marché peut permettre d’obtenir un mandat. Cela ne signifie pas pour autant que le logement trouvera son acquéreur.

La situation observée en Grande-Bretagne ne préjuge pas de l’évolution des prix immobiliers en France dans les prochains mois. Elle illustre en revanche une mécanique classique du marché : plus les acheteurs ont le choix, plus le prix de départ doit tenir compte de la concurrence réelle entre les biens.

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