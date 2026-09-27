Logement social et biodiversité : Action Logement s’allie à la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Avant les constructions et les réhabilitations, Action Logement veut développer les diagnostics de biodiversité avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Le partenariat porte aussi sur les espaces verts et l’eau dans les résidences.
- Action Logement et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) ont annoncé un partenariat consacré à la biodiversité dans les projets immobiliers du Groupe.
- Action Logement veut développer les diagnostics de biodiversité avant ses constructions neuves et ses chantiers de réhabilitation, avec l’appui de la LPO.
- Action Logement et la LPO prévoient une gestion écologique des espaces verts et une meilleure gestion de l’eau dans les résidences du Groupe.
- Le partenariat entre Action Logement et la LPO comprend la formation de professionnels de l’immobilier et l’accompagnement du plan biodiversité 2030 d’Action Logement.
Action Logement et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) veulent donner davantage de place à la nature dans les logements et leurs abords. Annoncé le 24 septembre 2026, lors du 86e congrès Hlm à Bordeaux, leur partenariat concerne aussi bien les projets de construction et de réhabilitation que l’entretien des résidences. L’objectif affiché est de préserver la biodiversité et d’améliorer le cadre de vie des locataires.
Examiner la biodiversité avant les chantiers
L’une des priorités est de développer les diagnostics de biodiversité en amont des travaux. Action Logement souhaite les multiplier dans ses opérations neuves comme dans ses réhabilitations. Pour les équipes immobilières, cela signifie prendre en compte la faune et la flore dès la préparation d’un projet, avec l’expertise de la LPO.
Le sujet concerne un Groupe qui possède plus de 1,2 million de logements et compte 42 filiales dédiées au logement social. Parmi elles, Seqens travaille déjà sur l’adaptation climatique de ses logements franciliens, en associant notamment végétalisation et biodiversité à ses projets.
Des espaces verts et une gestion de l’eau repensés
Le partenariat porte aussi sur le quotidien des résidences. Action Logement et la LPO prévoient une gestion écologique des espaces verts et une meilleure gestion de l’eau. Le Groupe veut également développer des actions de renaturation dans ses opérations immobilières, c’est-à-dire y redonner une place au vivant.
Pour les locataires, ces actions touchent directement aux espaces qui entourent leur logement. La place de la végétation dans la ville fait aussi l’objet d’un échange avec l’architecte paysagiste Thomas Boucher publié par MySweetImmo. La question de l’eau et de la fraîcheur est abordée dans un entretien consacré aux espaces urbains face aux fortes chaleurs.
Former les équipes pour agir dans les territoires
Les deux partenaires veulent former les professionnels concernés au sein des entités immobilières d’Action Logement. La LPO doit aussi accompagner ces entités dans la mise en œuvre du plan biodiversité 2030 du groupe et aider à inscrire cette démarche dans ses projets territoriaux.
Action Logement et la LPO prévoient enfin de partager les solutions mises en œuvre. Le partenariat relie ainsi trois étapes du travail immobilier : préparer les chantiers, gérer les résidences et former les personnes qui prennent ces décisions.