Agents immobiliers : ERA lance six rencontres autour de l’IA
Du 5 octobre au 5 novembre 2026, ERA organise six rencontres sur l’IA et la relation client. Ouverts aussi aux professionnels indépendants, ces rendez-vous feront une place aux expériences des agences.
- ERA Immobilier organise six rendez-vous régionaux, les ERA Success Days, du 5 octobre au 5 novembre 2026.
- Les ERA Success Days sont ouverts aux membres du réseau ERA Immobilier ainsi qu’aux professionnels indépendants de l’immobilier.
- L’intelligence artificielle, l’évolution de la relation client et les nouvelles pratiques professionnelles seront au programme des ERA Success Days.
- Les participants aux ERA Success Days pourront échanger avec la direction du réseau et découvrir des retours d’expérience d’agences européennes d’ERA.
Comment utiliser l’intelligence artificielle tout en conservant une relation de confiance avec les acheteurs et les vendeurs ? Cette question sera au cœur des ERA Success Days.
À partir du 5 octobre, ERA Immobilier lance une série de six rencontres régionales pour échanger sur l’évolution du métier. Les négociateurs, managers et dirigeants d’agence du réseau sont concernés, mais les professionnels indépendants sont également invités.
L’IA change les outils, la relation client reste centrale
La recherche d’un logement et la préparation d’un projet immobilier passent de plus en plus par des outils numériques. L’intelligence artificielle ajoute de nouvelles possibilités, comme le montre la recherche immobilière de SeLoger, utilisable à l’écrit ou à l’oral. Pour les agents, l’enjeu est de comprendre ces usages et d’adapter leur accompagnement.
ERA entend aborder cette évolution sous l’angle du travail quotidien : l’accès à l’information, le temps consacré aux différentes tâches et la qualité des échanges avec les clients. Le réseau défend une approche dans laquelle les technologies complètent les compétences du professionnel.
« Le métier d’agent immobilier évolue, comme beaucoup d’autres professions. Les nouvelles technologies permettent de gagner du temps, d’accéder plus rapidement à l’information et d’enrichir l’expérience client. Mais elles ne remplacent ni la connaissance du terrain, ni la capacité à comprendre un projet, ni la relation de confiance qui se construit entre un professionnel et son client. Notre responsabilité est d’accompagner nos équipes dans cette évolution », souligne François Gagnon, Président ERA France et ERA Europe.
Pour un particulier, cette distinction est concrète : trouver des informations sur un logement et être accompagné dans une décision d’achat ou de vente répondent à des besoins différents. Notre décryptage consacré à la place des agents immobiliers face à l’intelligence artificielle examine cette évolution des parcours.
Des échanges entre agences pour faire évoluer les pratiques
Les Success Days donnent une place au partage d’expérience. Les participants pourront discuter des difficultés rencontrées dans leur activité, des solutions mises en œuvre et des pratiques développées dans d’autres agences. Des retours d’expérience issus des agences européennes du réseau seront également présentés.
L’objectif annoncé par ERA est de faire circuler ces pratiques entre professionnels et de relier la formation aux situations rencontrées sur le terrain. Les discussions porteront notamment sur les usages de l’IA dans l’immobilier, l’évolution de l’expérience client et les nouvelles méthodes de travail.
Trois responsables du réseau participeront à ces échanges : François Gagnon ; Cyril Maurel, Directeur des Opérations Informatiques & Expansion Réseau ; et Jérôme Bost, Directeur de la Communication.
La question dépasse les seules agences de transaction. MySweetImmo a également analysé la transformation du métier de courtier avec l’IA et la place du conseil. Le point commun est le rôle du professionnel pour interpréter les informations et accompagner une décision.
Six dates, également ouvertes aux indépendants
La tournée débutera dans la région bordelaise le lundi 5 octobre et s’achèvera à Roissy-en-France le jeudi 5 novembre. Tous les rendez-vous commenceront à 14 heures. Les lieux précis permettent aux professionnels de repérer l’étape la plus proche, certaines rencontres étant organisées dans une commune voisine de la ville annoncée.
|Date en 2026
|Étape annoncée
|Lieu du rendez-vous
|Lundi 5 octobre, à partir de 14 h
|Bordeaux
|Mercure aéroport, Mérignac
|Mardi 6 octobre, à partir de 14 h
|Carcassonne
|Les cabanes dans les bois, Domaine de Fourtou, Villalier
|Jeudi 8 octobre, à partir de 14 h
|Saint-Omer
|Bowling, 53 rue du Fond Squin, Saint-Martin-lez-Tatinghen
|Mardi 13 octobre, à partir de 14 h
|Nantes / Pornic
|Domaine de La gressiere, La Bernerie en Retz
|Jeudi 29 octobre, à partir de 14 h
|Aix-en-Provence
|Arena du Pays d’Aix, 1955 rue Claude Nicolas Ledoux, Aix-en-Provence
|Jeudi 5 novembre, à partir de 14 h
|Roissy-en-France
|Hôtel Mercure Paris CDG Airport & Convention
Ces rencontres sont ouvertes aux membres d’ERA et aux professionnels indépendants de l’immobilier. Pour les participants, le programme associe ainsi deux sujets liés : comprendre les nouveaux outils et confronter leurs méthodes de travail à l’expérience d’autres agences.