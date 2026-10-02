Agents immobiliers : ERA lance six rencontres autour de l’IA

Du 5 octobre au 5 novembre 2026, ERA organise six rencontres sur l’IA et la relation client. Ouverts aussi aux professionnels indépendants, ces rendez-vous feront une place aux expériences des agences.

Comment utiliser l’intelligence artificielle tout en conservant une relation de confiance avec les acheteurs et les vendeurs ? Cette question sera au cœur des ERA Success Days.

À partir du 5 octobre, ERA Immobilier lance une série de six rencontres régionales pour échanger sur l’évolution du métier. Les négociateurs, managers et dirigeants d’agence du réseau sont concernés, mais les professionnels indépendants sont également invités.

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L’IA change les outils, la relation client reste centrale

La recherche d’un logement et la préparation d’un projet immobilier passent de plus en plus par des outils numériques. L’intelligence artificielle ajoute de nouvelles possibilités, comme le montre la recherche immobilière de SeLoger, utilisable à l’écrit ou à l’oral. Pour les agents, l’enjeu est de comprendre ces usages et d’adapter leur accompagnement.

ERA entend aborder cette évolution sous l’angle du travail quotidien : l’accès à l’information, le temps consacré aux différentes tâches et la qualité des échanges avec les clients. Le réseau défend une approche dans laquelle les technologies complètent les compétences du professionnel.

« Le métier d’agent immobilier évolue, comme beaucoup d’autres professions. Les nouvelles technologies permettent de gagner du temps, d’accéder plus rapidement à l’information et d’enrichir l’expérience client. Mais elles ne remplacent ni la connaissance du terrain, ni la capacité à comprendre un projet, ni la relation de confiance qui se construit entre un professionnel et son client. Notre responsabilité est d’accompagner nos équipes dans cette évolution », souligne François Gagnon, Président ERA France et ERA Europe.

Pour un particulier, cette distinction est concrète : trouver des informations sur un logement et être accompagné dans une décision d’achat ou de vente répondent à des besoins différents. Notre décryptage consacré à la place des agents immobiliers face à l’intelligence artificielle examine cette évolution des parcours.

Des échanges entre agences pour faire évoluer les pratiques

Les Success Days donnent une place au partage d’expérience. Les participants pourront discuter des difficultés rencontrées dans leur activité, des solutions mises en œuvre et des pratiques développées dans d’autres agences. Des retours d’expérience issus des agences européennes du réseau seront également présentés.

L’objectif annoncé par ERA est de faire circuler ces pratiques entre professionnels et de relier la formation aux situations rencontrées sur le terrain. Les discussions porteront notamment sur les usages de l’IA dans l’immobilier, l’évolution de l’expérience client et les nouvelles méthodes de travail.

Trois responsables du réseau participeront à ces échanges : François Gagnon ; Cyril Maurel, Directeur des Opérations Informatiques & Expansion Réseau ; et Jérôme Bost, Directeur de la Communication.

La question dépasse les seules agences de transaction. MySweetImmo a également analysé la transformation du métier de courtier avec l’IA et la place du conseil. Le point commun est le rôle du professionnel pour interpréter les informations et accompagner une décision.

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La tournée débutera dans la région bordelaise le lundi 5 octobre et s’achèvera à Roissy-en-France le jeudi 5 novembre. Tous les rendez-vous commenceront à 14 heures. Les lieux précis permettent aux professionnels de repérer l’étape la plus proche, certaines rencontres étant organisées dans une commune voisine de la ville annoncée.

Date en 2026 Étape annoncée Lieu du rendez-vous Lundi 5 octobre, à partir de 14 h Bordeaux Mercure aéroport, Mérignac Mardi 6 octobre, à partir de 14 h Carcassonne Les cabanes dans les bois, Domaine de Fourtou, Villalier Jeudi 8 octobre, à partir de 14 h Saint-Omer Bowling, 53 rue du Fond Squin, Saint-Martin-lez-Tatinghen Mardi 13 octobre, à partir de 14 h Nantes / Pornic Domaine de La gressiere, La Bernerie en Retz Jeudi 29 octobre, à partir de 14 h Aix-en-Provence Arena du Pays d’Aix, 1955 rue Claude Nicolas Ledoux, Aix-en-Provence Jeudi 5 novembre, à partir de 14 h Roissy-en-France Hôtel Mercure Paris CDG Airport & Convention

Ces rencontres sont ouvertes aux membres d’ERA et aux professionnels indépendants de l’immobilier. Pour les participants, le programme associe ainsi deux sujets liés : comprendre les nouveaux outils et confronter leurs méthodes de travail à l’expérience d’autres agences.

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