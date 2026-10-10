Immobilier de luxe : Kretz Real Estate s’implante en Suisse avec Félicité & Cie

Kretz Real Estate s’associe à Félicité & Cie pour s’implanter à Genève et Crans-Montana. La nouvelle franchise annonce une première vente de chalet et vise un déploiement dans toute la Suisse sous trois ans.

Kretz Real Estate arrive en Suisse avec deux premières implantations à Genève et Crans-Montana. L’agence familiale connue grâce à la série « L’Agence » s’associe à Félicité & Cie, la société fondée par Jérôme Félicité. Ensemble, les deux entreprises lancent Kretz by Félicité, une franchise destinée à se développer progressivement dans toute la Suisse d’ici trois ans.

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Genève et Crans-Montana, deux portes d’entrée dans le luxe

Pour démarrer, Kretz Real Estate et son partenaire suisse ont choisi une ville internationale et une station de montagne. Genève attire une clientèle fortunée, notamment grâce à sa place financière et à sa qualité de vie. Crans-Montana est recherchée pour ses résidences secondaires haut de gamme.

Les prix reflètent ce positionnement : de 19 000 à 32 000 €/m² à Genève, parfois davantage pour les propriétés exceptionnelles, et de 10 000 à 21 500 €/m² à Crans-Montana. Ces deux destinations rejoignent les marchés de prestige suivis par MySweetImmo, qui a récemment présenté les prix des propriétés de luxe en bord de mer en Europe.

« Avec la famille Félicité, nous avons trouvé un véritable partenaire, qui partage nos valeurs familiales et notre exigence de service. La Suisse est un territoire stratégique pour poursuivre notre développement et accompagner notre clientèle internationale », souligne Alexandre Bruneau, directeur général de Kretz Real Estate.

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Un premier chalet de 350 m² vendu

Quelques semaines après son lancement, Kretz by Félicité a réalisé une première vente à Crans-Montana : un chalet de 350 m². Cette transaction marque le début de l’activité de la nouvelle enseigne sur le marché suisse.

Kretz Real Estate poursuit ainsi son activité sur les marchés du prestige à l’étranger. En juillet, MySweetImmo relatait déjà deux ventes réalisées par Kretz à Monaco pour un total supérieur à 22 millions d’euros.

« Notre ambition n’est pas la multiplication, mais la justesse des implantations. La Suisse et la famille Félicité en sont la parfaite illustration avec cette première vente que nous venons de réaliser. Celle-ci confirme que nous avons fait le bon choix», ajoute Alexandre Bruneau.

Félicité, une famille présente dans l’immobilier depuis 1962

Jérôme Félicité a créé Félicité & Cie en septembre 2026. Sa famille travaille dans l’immobilier suisse romand depuis 1962. L’entreprise elle a réalisé plus de 200 programmes immobiliers et construit plus de 8 000 appartements.

Sa nouvelle société propose des services de vente, de gestion immobilière et de projets neufs, ainsi qu’un accompagnement privé baptisé « Private Office ». La troisième génération de la famille participe déjà à l’activité. Avec Kretz Real Estate, Félicité & Cie entend élargir sa visibilité auprès des acheteurs internationaux.

« Nous partageons avec la famille Kretz la conviction que l’immobilier est d’abord une affaire de confiance et de transmission. Ce partenariat nous ouvre une visibilité internationale unique, et nous lui apportons notre connaissance fine du marché suisse et de ses spécificités », explique Jérôme Félicité, fondateur de Félicité & Cie.

Kretz Real Estate vise cinq franchises en 2026

L’arrivée en Suisse de Kretz Real Estate intervient sept mois après le lancement des premières franchises Kretz en Belgique et à l’île Maurice. La Suisse devient le troisième pays à accueillir ce modèle. L’entreprise maintient son objectif de cinq franchises en 2026.

Le partenariat en Suisse repose sur un partage des moyens. Félicité & Cie apporte sa connaissance du marché et son réseau local. Kretz Real Estate fournit sa marque, ses outils numériques, son accompagnement en marketing et communication, ainsi qu’un soutien au fonctionnement de la franchise. Les équipes bénéficient aussi de la Kretz Academy, le programme de formation du réseau.

Créée en 2007, Kretz Real Estate indique avoir vendu 500 millions d’euros de biens en 2025. L’agence revendique plus de 3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, auxquels s’ajoute la notoriété de la série « L’Agence ». Le partenariat doit également permettre à Félicité & Cie de toucher cette audience pour faire connaître ses biens en Suisse.

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