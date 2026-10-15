Taxe foncière : Ces travaux qui peuvent réduire la facture pendant 3 ans

Des travaux de rénovation énergétique peuvent ouvrir droit à une exonération de taxe foncière pendant trois ans. Logements concernés, dépenses à prévoir et demande aux impôts : voici les règles à connaître.

Isoler son logement ou remplacer son chauffage peut aussi faire baisser la taxe foncière. Dans les communes qui proposent le dispositif, les propriétaires peuvent obtenir une exonération pendant trois ans. Le taux, fixé localement, va de 50 à 100 % de la part de taxe concernée. Un avantage à examiner dès la préparation du budget travaux, rappelle Jean-Paul Serrato, Président de CNCEF Immobilier.

À l’approche du 20 octobre, date limite du paiement en ligne de la taxe foncière 2026, cette possibilité mérite d’être connue : elle permet de préparer les économies des prochaines années.

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Première étape : vérifier les règles de votre commune

Avant de signer un devis, contactez votre mairie. L’exonération dépend d’une décision de la commune ou de l’intercommunalité, qui doit avoir voté sa mise en place et son taux. Deux propriétaires réalisant des travaux comparables peuvent donc obtenir des économies différentes selon l’adresse de leur logement.

Pour vérifier votre situation, vous pouvez également utiliser le simulateur officiel d’éligibilité à l’exonération de taxe foncière. L’objectif est simple : connaître les règles applicables à votre bien avant d’intégrer l’économie fiscale à votre financement.

Cette dimension locale compte aussi pour comprendre le montant de l’impôt. Notre article sur les villes qui augmentent leur taux de taxe foncière en 2026 détaille les différences entre les communes.

Un logement de plus de dix ans et des dépenses suffisantes

Le logement doit être achevé depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année d’exonération. Le dispositif concerne aussi bien une résidence principale qu’une résidence secondaire ou un logement mis en location.

Il faut ensuite franchir un seuil de dépenses éligibles : plus de 10 000 € par logement au cours de l’année précédant l’exonération, ou plus de 15 000 € au cours des trois années précédentes. Les montants pris en compte sont les dépenses effectivement payées.

Les travaux doivent relever de la rénovation énergétique et les équipements respecter les critères fiscaux applicables. L’isolation ou le remplacement d’un système de chauffage peuvent entrer dans ce cadre. Une remise en peinture ou de simples travaux d’entretien ne permettent pas d’obtenir l’exonération.

Le calendrier des paiements est donc à anticiper. Des dépenses éligibles payées en 2027 et remplissant les conditions du dispositif peuvent ouvrir droit à une exonération en 2028, 2029 et 2030. Conservez les factures : elles serviront à justifier la nature des travaux et les sommes versées.

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Quelle économie sur trois ans ?

Pour comprendre le fonctionnement, analysons cet exemple avec une taxe foncière annuelle de 1 500 €. Si la totalité de ces 1 500 € entre dans le périmètre de l’exonération, un taux de 50 % représente 750 € économisés par an, soit 2 250 € sur trois ans. Avec un taux de 100 %, l’économie atteint 4 500 € sur trois ans, dans les mêmes conditions.

Pour estimer votre gain, appliquez le taux voté localement au montant de taxe réellement exonérable. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères reste à payer. Une exonération de 100 % de la part concernée ne signifie donc pas nécessairement la disparition de toute somme sur l’avis d’imposition.

Votre avis constitue le point de départ du calcul. Pour mieux le lire, retrouvez les éléments qui expliquent le montant de votre taxe foncière et les caractéristiques du logement à vérifier.

Une demande à déposer avant le 1er janvier

L’exonération doit être demandée auprès du service des impôts du lieu où se trouve le logement. La déclaration doit être adressée avant le 1er janvier de la première année d’exonération. Pour en bénéficier dès 2027, il faut donc effectuer la démarche avant le 1er janvier 2027.

Joignez les éléments permettant d’identifier le bien, sa date d’achèvement et les justificatifs de la nature et du montant des dépenses. Préparer le dossier au fil du chantier permet de disposer des documents nécessaires au moment de la demande.

Pensez également à examiner les autres aides à la rénovation énergétique sur France Rénov’ pour construire votre financement. Notre article consacré aux démarches MaPrimeRénov’ et au rendez-vous France Rénov’ pour une rénovation d’ampleur permet de préparer cette autre étape du projet.

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