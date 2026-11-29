Le Smic augmente, mais se chauffer au gaz va coûter plus cher. Entre les nouvelles mesures qui touchent au pouvoir d’achat et les échéances fiscales à ne pas manquer, voici ce qui vous attend en décembre.

Source : Service Public, Commission de régulation de l’énergie, Direction générale des finances publiques

Revalorisation du Smic, prix de l’énergie, fiscalité du logement : plusieurs changements et échéances attendent les ménages en décembre 2026. Le point à partir des informations de Service Public, de la Commission de régulation de l’énergie et de l’administration fiscale.

Newsletter MySweetimmo

Pouvoir d’achat : Le Smic augmente, mais le gaz aussi

Le Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) sera revalorisé de 1,6 % dès le 1er décembre, un mois avant sa revalorisation annuelle habituelle. Pour un salarié à temps plein de 35 heures par semaine, il passera de 1 477,93 à 1 501,94 euros nets par mois, soit 24,01 euros de plus. Le montant brut mensuel atteindra 1 897,35 euros. Ces montants concernent notamment la métropole et les départements d’outre-mer hors Mayotte ; le montant net réellement perçu peut varier selon les cotisations.

Après une augmentation de 6,6 % en novembre, le prix repère du gaz grimpera de nouveau de 5,8 % toutes taxes comprises en décembre, selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Pour les ménages dont le contrat suit cet indicateur, le surcoût est estimé à 16 euros en moyenne sur la facture de décembre. Les consommateurs ayant souscrit une offre à prix fixe ne sont pas concernés par cette hausse du prix repère.

Sur l’ensemble de 2026, la CRE estime que la facture d’un consommateur moyen augmentera de 143 euros par rapport à 2025, soit 11,8 %. Le prix repère, publié chaque mois depuis la disparition des tarifs réglementés du gaz en juillet 2023, permet de comparer les offres des fournisseurs.

À lire aussi Immobilier : Les villes moyennes résistent mieux à la crise

Crédits et réductions d’impôt : Jusqu’au 10 décembre pour ajuster votre avance

Si vous avez bénéficié en 2025 de certains avantages fiscaux récurrents, notamment pour l’emploi d’un salarié à domicile, vous pouvez recevoir en janvier 2027 une avance de 60 % calculée à partir de votre dernière déclaration de revenus. Si vos dépenses ouvrant droit à ces avantages ont diminué en 2026, vous avez jusqu’au 10 décembre pour réduire ou annuler cette avance afin d’éviter de devoir rembourser un trop-perçu à l’été 2027. La démarche s’effectue dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.

Taxe d’habitation et logements vacants : Les échéances des 15 et 20 décembre

La taxe d’habitation sur les résidences principales a disparu, mais celle sur les résidences secondaires reste due par les personnes concernées. Si vous n’êtes pas mensualisé, vous avez jusqu’au 15 décembre pour régler votre avis par un moyen de paiement non dématérialisé, ou jusqu’au 20 décembre si vous payez en ligne. Les mêmes échéances s’appliquent aux taxes sur les logements vacants. Pour les paiements en ligne, le prélèvement interviendra à partir du 28 décembre. Le calendrier fiscal permet de retrouver les dates applicables à votre situation. Le récapitulatif mensuel de Service Public présente également les principales nouveautés de décembre.

Si vous souhaitez opter pour le prélèvement à l’échéance de la taxe d’habitation sur votre résidence secondaire, vous pouvez encore le faire jusqu’au 30 novembre. Le prélèvement aura alors lieu le 28 décembre.

Décembre 2026 : Les dates à retenir 1er déc. Revalorisation du Smic et hausse du prix repère du gaz 10 déc. Dernier jour pour ajuster l’avance de crédits et réductions d’impôt 15 déc. Date limite de paiement non dématérialisé de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes sur les logements vacants 20 déc. Date limite de paiement en ligne de ces mêmes taxes 28 déc. Début des prélèvements pour les paiements en ligne concernés 31 déc. Dernier jour pour demander le chèque énergie 2026 Sources : Service Public, administration fiscale, Commission de régulation de l’énergie.

Chèque énergie : Une demande possible jusqu’au 31 décembre

Vous pensez avoir droit au chèque énergie 2026 mais ne l’avez pas reçu ? Il est encore possible de déposer une demande avant la fin de l’année, en ligne sur le site du chèque énergie ou par courrier. La date limite est fixée au 31 décembre 2026.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements