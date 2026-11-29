Immobilier et pouvoir d’achat : Ce qui change en décembre 2026
Le Smic augmente, mais se chauffer au gaz va coûter plus cher. Entre les nouvelles mesures qui touchent au pouvoir d’achat et les échéances fiscales à ne pas manquer, voici ce qui vous attend en décembre.
- Au 1er décembre 2026, le Smic augmente de 1,6 % pour atteindre 1 501,94 euros nets mensuels à temps plein, tandis que le prix repère du gaz progresse de 5,8 %.
- Les contribuables concernés peuvent modifier leur avance de réductions et crédits d’impôt jusqu’au 10 décembre 2026 et payer en ligne leur taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou leurs taxes sur les logements vacants jusqu’au 20 décembre.
- Les ménages éligibles au chèque énergie 2026 qui ne l’ont pas reçu peuvent en faire la demande jusqu’au 31 décembre 2026.
Revalorisation du Smic, prix de l’énergie, fiscalité du logement : plusieurs changements et échéances attendent les ménages en décembre 2026. Le point à partir des informations de Service Public, de la Commission de régulation de l’énergie et de l’administration fiscale.
Pouvoir d’achat : Le Smic augmente, mais le gaz aussi
Le Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) sera revalorisé de 1,6 % dès le 1er décembre, un mois avant sa revalorisation annuelle habituelle. Pour un salarié à temps plein de 35 heures par semaine, il passera de 1 477,93 à 1 501,94 euros nets par mois, soit 24,01 euros de plus. Le montant brut mensuel atteindra 1 897,35 euros. Ces montants concernent notamment la métropole et les départements d’outre-mer hors Mayotte ; le montant net réellement perçu peut varier selon les cotisations.
Après une augmentation de 6,6 % en novembre, le prix repère du gaz grimpera de nouveau de 5,8 % toutes taxes comprises en décembre, selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Pour les ménages dont le contrat suit cet indicateur, le surcoût est estimé à 16 euros en moyenne sur la facture de décembre. Les consommateurs ayant souscrit une offre à prix fixe ne sont pas concernés par cette hausse du prix repère.
Sur l’ensemble de 2026, la CRE estime que la facture d’un consommateur moyen augmentera de 143 euros par rapport à 2025, soit 11,8 %. Le prix repère, publié chaque mois depuis la disparition des tarifs réglementés du gaz en juillet 2023, permet de comparer les offres des fournisseurs.
Crédits et réductions d’impôt : Jusqu’au 10 décembre pour ajuster votre avance
Si vous avez bénéficié en 2025 de certains avantages fiscaux récurrents, notamment pour l’emploi d’un salarié à domicile, vous pouvez recevoir en janvier 2027 une avance de 60 % calculée à partir de votre dernière déclaration de revenus. Si vos dépenses ouvrant droit à ces avantages ont diminué en 2026, vous avez jusqu’au 10 décembre pour réduire ou annuler cette avance afin d’éviter de devoir rembourser un trop-perçu à l’été 2027. La démarche s’effectue dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
Taxe d’habitation et logements vacants : Les échéances des 15 et 20 décembre
La taxe d’habitation sur les résidences principales a disparu, mais celle sur les résidences secondaires reste due par les personnes concernées. Si vous n’êtes pas mensualisé, vous avez jusqu’au 15 décembre pour régler votre avis par un moyen de paiement non dématérialisé, ou jusqu’au 20 décembre si vous payez en ligne. Les mêmes échéances s’appliquent aux taxes sur les logements vacants. Pour les paiements en ligne, le prélèvement interviendra à partir du 28 décembre. Le calendrier fiscal permet de retrouver les dates applicables à votre situation. Le récapitulatif mensuel de Service Public présente également les principales nouveautés de décembre.
Si vous souhaitez opter pour le prélèvement à l’échéance de la taxe d’habitation sur votre résidence secondaire, vous pouvez encore le faire jusqu’au 30 novembre. Le prélèvement aura alors lieu le 28 décembre.
- 1er déc.
- Revalorisation du Smic et hausse du prix repère du gaz
- 10 déc.
- Dernier jour pour ajuster l’avance de crédits et réductions d’impôt
- 15 déc.
- Date limite de paiement non dématérialisé de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes sur les logements vacants
- 20 déc.
- Date limite de paiement en ligne de ces mêmes taxes
- 28 déc.
- Début des prélèvements pour les paiements en ligne concernés
- 31 déc.
- Dernier jour pour demander le chèque énergie 2026
Chèque énergie : Une demande possible jusqu’au 31 décembre
Vous pensez avoir droit au chèque énergie 2026 mais ne l’avez pas reçu ? Il est encore possible de déposer une demande avant la fin de l’année, en ligne sur le site du chèque énergie ou par courrier. La date limite est fixée au 31 décembre 2026.