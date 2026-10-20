Crédit immobilier : Vousfinancer recrute 150 à 200 courtiers

Vousfinancer cherche 150 à 200 courtiers en France, principalement indépendants. Anciens banquiers, agents immobiliers ou candidats en reconversion : le réseau ouvre ses recrutements à des profils variés.

Vousfinancer veut renforcer ses équipes. Le réseau de courtage en crédit annonce, ce 19 octobre, 150 à 200 postes à pourvoir sur l’ensemble du territoire, après 70 recrutements réalisés depuis le début de l’année 2026. Présent à travers plus de 150 agences en France et en outre-mer, il cherche principalement des indépendants. L’expérience bancaire ou le courtage sont privilégiés, mais les candidatures venues d’autres métiers sont aussi étudiées.

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Des recrutements ouverts aux candidats en reconversion

Les profils les plus recherchés sont les courtiers déjà en activité et les anciens banquiers. Vousfinancer ouvre également ses portes aux agents immobiliers, conseillers en gestion de patrimoine, commerciaux d’autres secteurs et personnes en reconversion.

Au-delà du parcours, le réseau met en avant des qualités commerciales et relationnelles : savoir écouter, aller sur le terrain, développer des contacts et avoir envie de travailler dans le crédit ou l’immobilier. Le service des ressources humaines du siège accompagne les agences dans la recherche et la sélection des candidats.

« Et ces talents ne viennent pas nécessairement du courtage ! Nous sommes aussi ouverts à des profils issus d’autres horizons, à condition qu’ils aient le goût du challenge, une véritable fibre commerciale, un bon relationnel et surtout l’envie de développer leur activité», explique Charlène Berger, responsable des ressources humaines chez Vousfinancer.

Le métier comprend une dimension de prospection importante. Pour développer leur clientèle, les futurs courtiers devront créer et animer un réseau de partenaires susceptibles de leur adresser des emprunteurs : agents immobiliers, constructeurs ou notaires. Une réalité à prendre en compte avant de changer de métier, comme le détaille notre article sur les questions à se poser avant une reconversion dans l’immobilier.

Une activité surtout indépendante, rattachée à une agence

La majorité des opportunités relève du statut de MIOB, pour mandataire d’intermédiaire en opérations de banque. Concrètement, le professionnel exerce à son compte, sous forme de micro-entreprise, de SASU ou d’EURL, et reçoit un mandat de l’agence Vousfinancer à laquelle il est rattaché.

Selon le réseau, cette organisation permet d’aménager son temps de travail et d’exercer une partie de l’activité à distance. La rémunération dépend de l’activité réalisée et est présentée comme non plafonnée. Le courtier dispose des outils du réseau, de ses accords bancaires et de l’appui de son directeur d’agence. Certaines agences proposent également des postes salariés.

« Le statut d’indépendant attire de plus en plus de professionnels, notamment des jeunes, ou des salariés en reconversion, qui veulent gagner en liberté sans renoncer à un cadre solide », ajoute Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Pour un candidat, le statut mérite autant d’attention que les missions. Avant de s’engager, les points à préciser avec l’agence sont concrets : modalités de rémunération, dépenses liées à l’activité, organisation de la prospection et accompagnement au démarrage.

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Une formation et un accompagnement pour démarrer

Vousfinancer annonce un parcours de formation IOBSP, consacré à l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Il est dispensé par FormatIOB, organisme certifié Qualiopi.

Le parcours commence par une formation en ligne, suivie de trois à cinq jours en présentiel selon l’expérience du candidat. L’intégration se poursuit ensuite en agence avec le directeur et les animateurs du réseau. Cet accompagnement porte notamment sur les premières démarches de prospection auprès des agents immobiliers.

Le service formation prévoit aussi une assistance pour les démarches administratives, comme l’inscription à l’Orias ou l’adhésion à Endya, association professionnelle des courtiers. Pour les personnes venues d’un autre secteur, l’objectif est d’associer l’apprentissage du crédit à la découverte du terrain.

La remontée des taux au cœur des besoins du réseau

Vousfinancer relie cette campagne de recutement à une demande accrue d’accompagnement des emprunteurs. Le réseau estime que la remontée des taux renforce l’intérêt de comparer les banques et de préparer les dossiers de financement. Le bilan du crédit immobilier en septembre 2026 apporte un éclairage complémentaire sur les difficultés rencontrées par les acheteurs.

« Quand les taux sont bas, beaucoup d’emprunteurs pensent obtenir facilement un crédit avantageux auprès de leur propre banque. Quand ils remontent, les écarts entre établissements se creusent et les dossiers sont plus difficiles à faire accepter», explique Julie Bachet.

D’après un sondage OpinionWay pour Vousfinancer cité par le réseau, 38 % des Français ayant un crédit immobilier sont passés par un courtier, une proportion qui atteint 54 % chez les moins de 35 ans. Parmi les motivations avancées, obtenir un taux avantageux est cité par 69 % des emprunteurs concernés, et être certain d’obtenir leur crédit par 44 %.

Les futurs courtiers auront pour mission de rechercher une solution de financement parmi plus d’une centaine de partenaires bancaires nationaux, locaux ou spécialisés, selon Vousfinancer. La comparaison peut porter sur le taux, mais aussi sur l’assurance emprunteur, les frais de dossier et les possibilités d’adapter les remboursements. Notre décryptage sur les leviers pour négocier son crédit lorsque les taux remontent explique ces différents points aux candidats à l’achat.

Pour candidater : les candidatures peuvent être adressées à Charlène Berger, responsable des ressources humaines, à charlene.berger@vousfinancer.com.

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