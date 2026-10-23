Cohabitation intergénérationnelle : L’exonération fiscale menacée fin 2026

L’exonération fiscale des loyers d’une chambre meublée chez soi arrive à échéance le 31 décembre 2026. Ensemble2générations demande son maintien pour préserver la cohabitation entre seniors et jeunes en recherche de logement.

Une chambre libre chez un senior, un jeune qui cherche un logement et une vie quotidienne à partager : la cohabitation intergénérationnelle connaît un essor croissant.

Mais son cadre fiscal arrive à une échéance importante. L’exonération d’impôt sur les loyers de certaines chambres meublées louées chez soi est prévue jusqu’au 31 décembre 2026. Ensemble2générations alerte sur les conséquences possibles de sa disparition et demande son maintien durable.

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Une exonération fiscale qui arrive à échéance fin 2026

L’article 35 bis du Code général des impôts permet de louer ou de sous-louer une chambre meublée de sa résidence principale sans payer d’impôt sur les revenus de cette location, sous certaines conditions. Dans le cas présenté par l’association, la chambre doit constituer la résidence principale du locataire et le loyer rester dans des limites raisonnables.

Prolongée par la loi de finances pour 2024, cette exonération s’applique jusqu’au 31 décembre 2026. Sans nouvelle prolongation, les loyers concernés perdront le bénéfice de ce régime. La cohabitation restera possible, mais son traitement fiscal changera. Légifrance

Selon Ensemble2générations, le projet de loi de finances pour 2027 ne prévoit, à ce stade, aucune disposition pour prolonger ou pérenniser l’exonération. L’association demande donc au Gouvernement et aux parlementaires de la rendre permanente.

« Cette confiance, construite patiemment, mérite d’être préservée. Laisser s’éteindre l’article 35 bis, ce serait fragiliser un dispositif qui a fait ses preuves, au moment où nous avons le plus besoin de rapprocher les générations », souligne Estelle de Saint-Bon, directrice générale d’Ensemble2générations.

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Un logement pour le jeune, une présence pour le senior

La cohabitation intergénérationnelle met en relation une personne âgée disposant d’une chambre libre avec un étudiant ou un jeune actif. Selon la formule retenue, le jeune apporte une présence régulière, rend de menus services ou verse un loyer modeste.

Pour le senior, il peut s’agir de partager un dîner, de discuter de l’actualité ou de recevoir un coup de main avec les outils numériques. Pour le jeune, c’est une possibilité de se loger à un coût accessible tout en découvrant le quotidien d’une autre génération.

Le dispositif apporte aussi un relais aux familles aidantes. La présence du jeune complète l’accompagnement assuré par les professionnels auprès de leur proche.

Encadrée par la loi Elan, cette forme de logement partagé est portée par plusieurs acteurs. Notre article sur le développement de la cohabitation intergénérationnelle avec Colette présente une autre initiative fondée sur la rencontre entre jeunes et seniors.

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Une demande en hausse face à deux difficultés

Ensemble2générations accompagne ces cohabitations depuis vingt ans, dans plus de trente villes en France. L’association annonce une hausse annuelle moyenne de 23 % de ses binômes depuis trois ans.

Cette activité répond à deux difficultés : trouver un logement abordable pour les jeunes et rompre l’isolement de certaines personnes âgées. Selon le baromètre 2025 des Petits Frères des Pauvres, 2 millions de personnes âgées sont isolées de leur entourage proche. Parmi les situations les plus difficiles, 750 000 personnes âgées sont en situation de « mort sociale », avec des liens inexistants ou très rares avec leur famille, leurs amis, leurs voisins ou les réseaux associatifs.

Du côté des étudiants et des jeunes actifs, le logement représente une dépense importante et les chambres disponibles offrent une solution supplémentaire. Notre décryptage des loyers et des difficultés d’accès au logement étudiant à la rentrée 2026 éclaire cette recherche d’un toit à un prix accessible.

Une cohabitation qui se prépare et s’accompagne

Partager un logement suppose de trouver une personne dont les attentes et le rythme de vie peuvent convenir. Les chargés de mission d’Ensemble2générations rencontrent individuellement les seniors, évaluent leurs souhaits et vérifient les conditions d’accueil. Ils organisent ensuite la mise en relation et assurent le suivi du binôme.

Les témoignages recueillis par l’association montrent la place que peut prendre cette relation. « Les sept mois passés avec Claire m’ont fait revenir à la vie. Aujourd’hui, même si j’ai encore des moments de cafard, je reprends des activités associatives. », témoigne Marie-France, 73 ans.

Pour Yves, 82 ans, la cohabitation est aussi une occasion de transmettre : « Or, ce qui fait pour moi la richesse de la cohabitation intergénérationnelle, c’est précisément cette possibilité de transmission. C’est, je pense, nécessaire à l’équilibre de notre société. »

Adrien, 23 ans, étudiant en design, insiste sur son cadre de vie : « Je n’aurais pas aimé vivre seul, peut-être parce que j’ai toujours vécu en famille. Ici, j’ai à la fois une totale liberté et un cadre de vie où je me sens bien. Et avec Bertrand, on se connaît bien maintenant, tout est simple. »

Les professionnels de l’immobilier peuvent également faire connaître cette possibilité aux propriétaires disposant d’une chambre libre. C’est le sens de la mobilisation de la FNAIM, de la Fondation I Loge You et de Cohabilis pour accueillir des étudiants chez les seniors.

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