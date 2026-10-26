Immobilier commercial : Avec le rachat d’Advantail, Evoriel devient le numéro 2 en France

Evoriel rachète Advantail, spécialiste des centres commerciaux et des magasins d’usine. Le groupe revendique ainsi la deuxième place en France dans la gestion immobilière des commerces.

Evoriel se renforce dans la gestion des commerces. Le Groupe annonce l’acquisition d’Advantail, une entreprise spécialisée dans les centres commerciaux et les magasins d’usine. Avec ce rachat, Evoriel revendique la deuxième place du marché français de la gestion immobilière des commerces. Advantail rejoint Richardière et Terranae, les marques du groupe qui accompagnent les investisseurs institutionnels et les professionnels.

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Gérer les bâtiments et trouver des enseignes

Le métier d’Evoriel et d’Advantail consiste à gérer des biens immobiliers accueillant des commerces pour le compte de leurs propriétaires. Cela comprend le fonctionnement quotidien des sites, la gestion des locations, la recherche de commerçants pour occuper les locaux et les décisions destinées à valoriser les bâtiments.

Avec Advantail, Evoriel élargit son activité à plusieurs types de commerces : les centres commerciaux, les parcs regroupant plusieurs magasins, les boutiques en rez-de-chaussée d’immeubles et les magasins d’usine. L’objectif est de proposer aux propriétaires plusieurs services au sein d’un même groupe. La gestion des locations suppose notamment de suivre les règles applicables aux baux commerciaux.

« La complémentarité des expertises d’Advantail, Richardière et Terranae renforce notre capacité à accompagner les investisseurs et à poursuivre notre développement en France comme en Europe », souligne Thierry Smadja, directeur général délégué d’Evoriel, en charge des Services aux Institutionnels et Professionnels.

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Advantail rejoint un groupe de 3 500 collaborateurs

Créé il y a 18 ans, Advantail emploie 70 collaborateurs et a réalisé 9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, selon Evoriel. Son activité complète celle de Terranae, qui gère déjà un patrimoine immobilier commercial de 3 milliards d’euros.

Advantail pourra désormais s’appuyer sur les moyens d’un groupe de 3 500 collaborateurs. Son dirigeant met en avant la continuité des équipes et les possibilités de développement.

« Ce rapprochement s’inscrit pleinement dans notre projet stratégique : nous conservons notre savoir-faire et nos équipes, tout en bénéficiant de la force d’un groupe de 3 500 collaborateurs pour poursuivre notre développement », ajoute Franck Verschelle, président-directeur général d’Advantail.

Evoriel est également présent dans les services immobiliers aux particuliers avec Lamy et Oralia. Ces deux réseaux exercent notamment les métiers de syndic, de gestion locative, de location et de transaction, dont la direction a été confiée à Jean-Baptiste Miguaise.

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Une activité qui s’étend à la Belgique et à la Suisse

Le rachat renforce la présence d’Evoriel en France grâce au regroupement des biens gérés par Advantail et Terranae. Il élargit aussi son activité européenne : Advantail est déjà implanté en Belgique et en Suisse.

Pour Evoriel, l’enjeu est de développer ses services auprès des propriétaires et investisseurs sur ces différents marchés. Cette acquisition intervient alors que la reprise de l’investissement en immobilier d’entreprise reste contrastée. Le groupe mise sur la diversité des commerces gérés et sur les compétences réunies pour poursuivre son développement.

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